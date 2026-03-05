Подсчитано, насколько подорожали платные дороги с начала года

С начала года операторы российских платных дорог меняют тарифы на проезд по магистралям. Очередную индексацию «Автодор» провёл 2 марта. Впрочем, цены выросли не на всех участках. «Рамблер/авто» внимательно изучил новые расценки и выяснил, сколько придётся заплатить за возможность без пробок промчать по платным трассам России.

Госкомпания «Автодор», которая отвечает за большую часть платных дорог в стране, тарифы на проезд корректирует ежегодно. Рост цен объясняют инфляцией и увеличением затрат на содержание дорог. Тем, кто часто пользуется платными дорогами, оператор предлагать использовать абонементы, которые позволяют экономить до 83% в пересчёте на одну поездку при покупке проездных на длительный срок.

По новым тарифам, которые вступили в силу со 2 марта 2026 года, проезд для легковых машин с понедельника по четверг по платным магистралями будет стоить:

М-1 «Беларусь», платный участок 33–66 км — 230 рублей.

М-3 «Украина», вся дорога — 480 рублей.

М-4 «Дон», г. Москва — г. Краснодар — 5 040 рублей (ранее 4 610 рублей).

М-11 «Нева», г. Солнечногорск — г. Санкт-Петербург — 3 900 рублей (ранее 3 550 рублей).

М-12 «Восток», г. Москва — г. Казань — 5 250 рублей (ранее 4 825 рублей).

ЦКАД — 2 381 рублей.

Обход г. Тольятти — 320 рублей.

А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк) — 800 рублей.

На нескольких отрезках платных магистралей, которые госкомпания называет «социально значимыми участками», цены не изменятся. В частности, тарифы прежними остаются на следующих трассах и участках:

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов — от Нижнекамска до аэропорта «Бегишево» — 278 рублей, до Набережных Челнов — 486 рублей.

Обход Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкортостане на М-12 «Восток» — 325 рублей.

Участок 65–86 км трассы М-3 «Украина» в Московской области — 100 рублей.

К началу весны 2026 года рост стоимости проезда по платным трассам в среднем составил 12,7%. Цифра могла быть ещё выше, если бы не снижение тарифов на отдельных отрезках. Например, цена на трассе М3 на участке от города Малоярославец до деревни Тимохино выросла на 72%, тогда как путь между деревнями Пешки и Обухово с пятницы по воскресенье стал дешевле на 12,5%.

В «Автодоре» отмечают, что даже после роста тарифов такса на проезд остаётся значительно ниже максимально допустимых значений, закреплённых нормативно.

Тем самым намекают на потенциально возможный рост цен и дальше.

Так, на М-4 «Дон» установленный предельный уровень достигает 6,95 руб./км, тогда как фактическая ставка варьируется примерно в диапазоне 4–5 руб./км.

На М-11 «Нева» при лимите 11,1 руб./км средняя реальная стоимость составляет около 6 руб./км.

Для М-12 «Восток» на направлении Москва — Казань верхний предел установлен на уровне 11,12 руб./км, при этом фактический тариф равен порядка 7,3 руб./км, а на участке Дюртюли — Ачит показатель не превышает 7 руб./км.

Аналогичная ситуация наблюдается на ЦКАД: при нормативном ограничении около 20,3 руб./км реальная плата за проезд остаётся ниже 9 руб./км.

Полные тарифы на проезд по платным дорогам, находящимся в ведении госкомпании «Автодор», размещены на официальном сайте компании. Там же можно посмотреть стоимость каждого конкретного участка для разных категорий транспортных средств в будни и выходные дни.

Напомним, что в 2026 году также корректировались тарифы на проезд по Московскому скоростному диаметру. Проезд с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 обойдётся водителю в 13 рублей за каждый из девяти участков МСД.

По Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге цены не поменялись, однако речь идёт о тарифах при оплате наличными или банковской картой. А вот для владельцев транспондеров стоимость выросла примерно на 8%.

Кто может ездить по платным дорогам бесплатно

Перечень автомобилистов, которые могут проезжать по платным дорогам бесплатно, определены федеральным законом № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». Там в статье 41 указано, что от платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог освобождаются:

общественный транспорт (кроме такси, маршрутных такси, междугородных и международных автобусов);

спецтранспорт (машины пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, армейские автомобили и т. п.);

почтовые автомобили;

школьные автобусы и автобусы, осуществляющие организованную перевозку группы детей.

Для многодетных семей и водителей-инвалидов на федеральном уровне льгот на проезд по платным дорогам не предусмотрено, но у собственников платных дорог есть право по своему усмотрению вводить дополнительные категории водителей, с которых не взимается плата за проезд или предоставляется скидка.

Право на бесплатный проезд по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) есть у владельцев электромобилей, но не всех.

Льготы положены только обладателям техники, собранной в России, — это модели Evolute, «Москвич 3е», Lada e-Largus, «Амберавто А5», «Газель e-NN», «Газель e-City» и другие, которые оснащены транспондером T-pass и зарегистрированы в системе «Автодора».

Какой штраф предусмотрен за неоплату проезда по платным дорогам

За неоплату проезда предусмотрен штраф по ст. 12.21.4 КоАП РФ. Владельцев легковых автомобилей ждёт денежное наказание в размере 1 500 рублей, водителя грузовика — уже 5 000 рублей.

На оплату проезда по платному участку дороги даётся 5 календарных дней, а потом придёт штраф и начнёт действовать период в 20 календарных дней на оплату. Если в этот срок оплатить проезд, то штраф автоматически будет отменён. Но если оплатить только штраф — долг за оплату проезда останется и его тоже надо будет погасить.