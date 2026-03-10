Эксперт рассказал о риске острого кризиса автозапчастей из Китая

Несмотря на серьёзный спад продаж на авторынке, российский автопарк продолжает насыщаться китайскими автомобилями: как официально поставляемыми и локализованными, так и ввезенными по параллельному импорту. С ростом числа последних вопрос доступности комплектующих становится всё более актуальным. Рамблер/авто» пообщался с экспертом, чтобы выяснить насколько сложно обслуживать авто из Поднебесной.

На сегодняшний день Китай контролирует до 70% мирового рынка компонентов для электромобилей и значительную долю производства автокомпонентов в целом. Однако для российского потребителя глобальное лидерство КНР не означает автоматического решения всех проблем. Разберёмся, как обстоят дела с доступностью деталей для ввезённых по параллельному импорту иномарок из Китая — как для глобальных брендов, так и для локальных китайских марок.

Доступность есть, но с нюансами: взгляд изнутри процесса

Вопреки мрачным прогнозам о тотальном дефиците, ситуацию на рынке нельзя назвать катастрофической. Однако она требует от автовладельцев и сервисов принципиально нового подхода к поиску комплектующих.

По словам Максима Цорина, владельца компании MaxAvto и резидента международного сообщества KIR AVTO, запасные части на машины из Китая есть в наличии на большинство марок, причем речь идет не только о расходниках, но и о крупных узлах и агрегатах.

«Подход к этим автомобилям отличается от привычных нам японских, корейских и европейских моделей только спецификой работы», — объясняет Цорин.

Эксперт поясняет, что ключевым инструментом в работе с ними становятся специализированные каталоги. Сегодня на крупных профильных площадках, уже существуют платные разделы, позволяющие по VIN-коду китайского авто точно определить артикул нужной детали.

После идентификации можно сделать запрос на оригинальную запчасть или аналог через действующие склады. Это нивелирует проблему поиска даже для новых и малоизвестных брендов.

Ценовые парадоксы и логистические реалии

Сам рынок комплектующих находится в постоянной динамике. С одной стороны, наблюдается интересный ценовой тренд. По данным Союза автосервисов, на которые ссылаются «Известия», в начале 2026 года оптовые цены на автозапчасти из Китая неожиданно снизились: в среднем на 15%. Импортеры связывают это с переполнением складов крупных дистрибьюторов, которые годом ранее ожидали более высокого спроса на автомобили. Тормозные диски, фильтры, колодки и амортизаторы в опте подешевели еще сильнее — на 17–18%.

При этом по наличию широкого ассортимента пока не все гладко даже у крупных игроков.

«Рынок пока формируется, и склады где-то «сыроваты», но ситуация меняется буквально каждый день — ассортимент расширяется», — отмечает Максим Цорин.

При этом, как отмечает наш собеседник, снижение оптовых цен, к сожалению, пока не доходит до розничного потребителя в полном объеме.

Серьезным вызовом для отрасли стало и повышение ставки НДС с 1 января с 20 до 22%, а также рост таможенных сборов, которые напрямую влияют на конечную стоимость любой ввезённой детали.

Кроме того, механизм параллельного импорта продолжает сталкиваться с турбулентностью. Проблемы с сертификацией в странах ЕАЭС и ужесточение контроля в странах-посредниках (Турция, ОАЭ) усложняют логистику и увеличивают сроки поставок оригинальных комплектующих для западных брендов. Всё это также определённым образом отражается на ценах.

Дефицит и риски: есть ли подвох

Говоря о доступности запчастей, важно разделять категории деталей. И крупных и игроков, и у небольших импортёров по стандартным позициям для технического обслуживания — фильтрам, элементам подвески — склады полностью укомплектованы, а срок поставки не превышает 3–4 дней. Это подтверждается и рыночными данными: дефицита основных расходников для популярных моделей пока не наблюдается.

Основные сложности начинаются там, где требуется индивидуальный подход. Как объясняет Максим Цорин сроки поставок более «узких позиций», особенно кузовных деталей, в среднем доходят до 1 месяца. И такая ситуация характерна не только для новых брендов, но и для моделей, которые уже примелькались на дорогах. И в случае с ними ожидание запчастей нередко занимает сопоставимое время.

Отдельная зона риска — качество. С ростом доли китайских аналогов на рынке выросло и количество контрафакта. Наиболее уязвимым сегментом остаются расходные материалы (фильтры, колодки, ремни), так как они наиболее маржинальны и востребованы. Установка такой подделки может привести к серьёзным последствиям: от отказа тормозов до капитального ремонта двигателя.

Эксперты советуют более тщательно проверять поставщиков деталей, требовать документы об их происхождении и, по возможности, ориентироваться на проверенных производителей первого уровня (Tier-1), которые имеют международные сертификаты качества.

Заключение

Рынок автозапчастей для иномарок из Китая (как местных брендов, так и немецких, японских и корейских) в 2026 году представляет собой сложную, но в целом рабочую систему. Базовые потребности автовладельцев в обслуживании закрываются достаточно оперативно и даже с тенденцией к удешевлению самих компонентов. Конструктивное сходство многих произведенных в Китае моделей (особенно группы VAG) с европейскими версиями, достигает 90% и позволяет использовать наработанную базу аналогов.

Тем не менее, владельцам автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, особенно редких или премиальных моделей, нужно быть готовыми к тому, что ремонт после аварии может занять больше времени, а стоимость обслуживания из-за новых налоговых реалий и логистических издержек вряд ли снизится. Ключом к успешной эксплуатации таких машин становится не только удача, но и помощь грамотных специалистов, способных работать с VIN-кодами и выстраивать надежные цепочки поставок.