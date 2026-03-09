Средняя розничная цена бензина за год подскочила почти на 12%. Столь серъёзеный рост был зафиксирован до начала военной операции в Иране, которая вновь всколыхнула биржевые цены на нефть. Почему бенизин так сильно дорожает и что будет с ценами на АЗС из-за событий на Ближнем Востоке «Рамблер/авто» выяснил у экспертов.

Последние данные «Росстата» свидетельствуют, что средняя розничная цена литра бензина за последние 12 месяцев выросла на 11,6% — с 58,71 рубля в январе 2025 года до 65,63 рубля в конце января 2026-го.

При этом Банк России зафиксировал в январе 2026 года инфляцию на уровне 6% — в годовом выражении. Таким образом, темпы роста средней стоимости бензина на отечественных АЗС почти в два раза обогнали официальную инфляцию.

При этом, изучая публикуемые «Росстатом» данные о средних оптовых ценах на бензин, легко увидеть, что с ноября 2025 года он непрерывно и заметно дешевеет. Но только не на АЗС. Падают лишь оптовые цены у производителей горючего.

Судите сами: средние цены производителей автомобильного бензина в России в ноябре 2025-го были на уровне 41 722 рублей за тонну, в декабре 2025-го — 36 622 рублей за тонну, в январе 2026-го — 30 206 рублей за тонну.

Данных за февраль «Росстат» пока не публиковал, они должны появиться только в конце марта 2026. Но динамика и без них неплохо прослеживается: средняя оптовая цена бензина в России в январе оказалась на 27,66% ниже, чем в ноябре 2025-го.

А средняя стоимость литра бензина на АЗС за тот же период, напротив, выросла с 64,93 рублей в ноябре прошлого года до 65,47 рублей в конце января 2026. То есть примерно на 0,8 %.

Парадокс: заводские оптовые цены на бензин в России упали на 27,66%, а в то же время розничные выросли на 0,8%. Как такое вообще возможно?!

«Ситуация, при которой оптовые цены на бензин снижаются, а розничные на АЗС продолжают расти, на первый взгляд выглядит парадоксально. Однако для российского топливного рынка это вполне объяснимый механизм» Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

По словам парламентария, в розничной цене топлива до 60–70% приходится на акцизы и НДС. Акцизы индексируются ежегодно. Поэтому даже при снижении оптовых котировок розничная цена может продолжать расти.

Кроме того, наш собеседник отмечает, что изменения оптовых цен доходят до розницы с известной задержкой. АЗС реализуют топливо, закупленное ранее по более высоким ценам. Снижение в опте не всегда и не сразу транслируется в цену на колонке.

«На российском топливном рынке действует демпферный механизм, который сглаживает колебания внутреннего рынка относительно экспортных цен. Он стабилизирует розницу, но иногда создаёт ситуацию, когда динамика оптовых и розничных цен расходится» Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

По мнению заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрия Гусева, разно-направленная динамика оптовых и розничных цен на бензин — результат своеобразного устройства нашей нефтяной отрасли.

Дело в том, что она существует в условиях относительно рыночного ценообразования в оптовом сегменте при жестком государственном регулировании розничного сегмента.

«Розничные цены на топливо у нас таргетируются по темпам инфляции. То есть, фактически, запрограммированы на непрерывный рост. По крайней мере до того момента, когда у нас, может быть когда-нибудь, случится дефляция. А пока её нет — что бы ни происходило на мировом нефтяном рынке, как бы ни складывалась ситуация с внутрироссийскими оптовыми ценами на топливо, цифры на ценниках АЗС будут только расти» Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

По его словам, в традиционные периоды высокого спроса (посевная/уборочная, период летних отпусков) оптовые цены на топливо существенно поднимаются. И тогда АЗС зачастую работают «в минус». Поскольку могут увеличивать ценники не выше текущей инфляции. А сезон, когда оптовые цены проседают (осенью-зимой, как сейчас), даёт им возможность компенсировать финансовые потери периода высоких оптовых цен.

Геополитика — побоку

В этой связи любопытно, как события на Ближнем Востоке и связанные с ними проблемы нефтяной отрасли стран Персидского залива могут отразиться на российском нефтяном рынке и стоимости топлива на АЗС. Ведь на международных биржах стоимость барреля нефти активно поползла вверх.

По мнению Дмитрия Гусева, всё происходящее с нефтью на мировых рынках (какие бы резкие взлёты и падения там ни случались, в том числе и из-за геополитики), скачков розничных цен на топливо внутри России никто не допустит. Ровно через тот же механизм, который «привязывает» розничные цены к инфляционным процессам.

Благодаря ему, с одной стороны, неприятно, что бензин в рознице постепенно, но постоянно дорожает. А с другой – именно он страхует цены на АЗС от резких скачков.

Иной точки зрения придерживается Юрий Станкевич, который полагает, что возможное влияние роста мировых нефтяных цен из-за событий в Иране на отечественный топливный рынок будет зависеть от масштаба происходящих там событий и, соответственно, показателей на бираж.

«При умеренном росте цен на нефть, скорее всего, наш внутренний рынок продолжит двигаться в логике «плавного удорожания в пределах инфляции» благодаря действию демпфера и административному контролю. При серьезном геополитическом шоке полностью исключать более резкий скачок цен на АЗС нельзя. Но вероятнее всего он будет смягчен регуляторными мерами» Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

