Названа полная стоимость проезда по трассе М-12 «Восток»: она вас шокирует

Трасса М-12 «Восток» — самая современная скоростная платная автомобильная магистраль федерального значения в России. Дорога создаётся как часть международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», но за границу пока по ней проехать нельзя, зато уже можно быстро и с комфортом путешествовать по стране.

Основная задача новой дороги М12 — соединить центральную часть страны с Поволжьем, Уралом и в перспективе с Сибирью, разгрузив старые федеральные трассы. Магистраль рассчитана на высокую пропускную способность, движение по ней осуществляется по 4–6 полосам с разрешённой скоростью до 110 км/ч, хотя обсуждается вопрос повышения скоростного лимита до 130 км/ч на отдельных участках. Проект реализуется государственной компанией «Автодор», которая отвечает за строительство и эксплуатацию большинства платных автомагистралей страны.

Где проходит трасса М-12

М-12 начинается в Москве и проходит через центральную часть России по направлению на восток. Новая платная дорога соединяет сразу несколько регионов, среди которых:

Московская область,

Владимирская область,

Нижегородская область,

Республика Чувашия,

Республика Татарстан,

Республика Башкортостан,

Пермский край,

Свердловская область.

В перспективе трасса будет продолжена ещё дальше через Урал в сторону Сибири. Заявлено, что М-12 «Восток» дойдёт как минимум до Тюмени. Трасса строилась и сдавалась в эксплуатацию участками, каждый из которых имеет собственные развязки для въезда и съезда на платную магистраль, пункты оплаты и зоны отдыха и сервиса.

Длина и протяжённость трассы М-12

Общая протяжённость трассы «Восток», открытой для движения в конце 2023 года, составляет 1 617 км, из которых на платные участки приходится 1 232 км. Магистраль имеет от 4 до 6 полос для движения в каждую сторону и трёхметровую разделительную полосу. Строительство платной дороги потребовало возведения более двух десятков развязок и свыше трёх сотен мостов.

Заезды и съезды на дороге

Скоростная магистраль подразумевает отсутствие пересечений с другими дорогами на одном уровне и отсутствие светофоров. На трассе предусмотрены развязки, позволяющие съезжать на региональные дороги и въезжать обратно без пересечения встречных потоков. Основные съезды расположены вблизи крупных городов и транспортных узлов.

Типичная инфраструктура развязок включает в себя:

полосы разгона и торможения,

площадки для остановки в экстренном случае,

пункты автоматического контроля скорости.

Где заправить автомобиль, перекусить и остановиться на отдых

На стадии проектирования М-12 «Восток» были заложены многофункциональные зоны сервиса (МФЗ), которые создавались по принципу «Сначала отдохни, потом заправься». Таким образом, маршрут автомобилистов продуман так, что, съезжая на МФЗ, машина будет двигаться сначала через стоянки и зоны отдыха с кафе, магазинами, туалетами, игровыми площадками и пространством для выгула домашних животных, а ближе к выезду обратно на трассу — к заправочным станциям.

МФЗ размещены каждые 30–65 километров, но это определённое лукавство. С такой частотой можно встретить относительно скромные зоны отдыха с туалетом и местом для стоянки, тогда как крупные комплексы с брендовыми АЗС и прочей инфраструктурой встречаются пока примерно каждые 50–80 км трассы М-12.

Открытые участки платной трассы М-12 «Восток»

К настоящему времени введены в эксплуатацию участки, соединяющие Москву с Екатеринбургом. Они проходят через несколько крупных региональных центров:

Владимир,

Нижний Новгород,

Муром,

Арзамас,

Саранск,

Ульяновск,

Чебоксары,

Йошкар-Ола,

Казань,

Нижнекамск,

Набережные Челны,

Красноуфимск,

Екатеринбург.

Строящиеся участки платной трассы М-12 «Восток»

Строительство отрезка магистрали между Екатеринбургом и Тюменью продолжается. Ожидается, что этот участок будет сдан в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Стоимость проезда по этому, ещё не существующему отрезку М-12 «Восток», пока не определена.

Система оплаты проезда и тарифы платной трассы М-12 «Восток»

М-12 использует безбарьерную систему оплаты (free-flow). Камеры автоматически фиксируют номер автомобиля и рассчитывают стоимость проезда, который водитель потом должен оплатить.

Стоимость каждого участка

Цена проезда по М-12 зависит от:

категории транспортного средства,

маршрута,

времени суток и сезона поездки.

По новым тарифам, которые вступили в силу со 2 марта 2026 года, проезд для легковых машин с понедельника по четверг по платной магистрали от Москвы до Казани будет стоить порядка 5 685 рублей, а от столицы до Екатеринбурга — около 8 580 рублей.

Полные тарифы на проезд по М-12 и другим платным трассам, находящимся в ведении госкомпании «Автодор», размещены на официальном сайте компании. Там можно посмотреть стоимость каждого конкретного участка для разных категорий транспортных средств в будни и выходные дни.

Камеры автоматически:

считывают номер автомобиля,

определяют категорию транспорта,

начисляют стоимость проезда.

Остановки на пунктах оплаты не требуются, но это не освобождает водителя от оплаты проезда по завершении поездки.

Скидки и абонементы на М-12 «Восток»

Скидки «Автодором» предоставляются пользователям транспондеров и владельцам абонементов. По программе лояльности с транспондером T-Pass скидка может достигать до 15% от тарифа.

Абонементы позволяют экономить до 83% в пересчёте на одну поездку при покупке проездных на длительный срок. Этот вариант лучше всего подходит для тех, кто регулярно ездит по платной магистрали.

Как найти и проверить проезд по М-12

Пользователям платных дорог, за которые отвечает «Автодор», контролировать свои проезды можно через:

Официальный сайт «Автодор — Платные Дороги» и сервис проверки проезда по ЦКАД и М-12 «Восток» по номеру автомобиля;

Мобильное приложение «Автодор», где можно не только оплачивать проезд, но и пополнять баланс транспондера;

Обращение в Центр поддержки и обслуживания клиентов;

USSD-запрос в смартфоне: *390#;

Портал «Госуслуги», где информация о штрафе появляется на главной странице.

В разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Для этого необходимо войти в приложение. Далее перейти в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → «Добавить авто» и завести профиль автомобиля в разделе. Всё, вы будете получать уведомления о каждом начислении за проезд по платным дорогам.

Как оплатить проезд по М-12

Оплачивать проезд по М-12 «Восток» можно несколькими способами, среди которых самыми распространёнными являются:

Официальный сайт «Автодор — Платные Дороги»;

Мобильное приложение «Автодор»;

Терминалы самообслуживания «Элекснет»;

Со счёта мобильного телефона (только для абонентов T2);

Портал «Госуслуги»;

Отделения банков и сервисы, которые поддерживают платежи по Уникальному идентификатору начисления (УИН).

Банковские приложения. Например в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Оплатить начисление за платную дорогу можно в пару кликов. Вот пошаговая инструкция:

Войдите в приложение СберБанк Онлайн. Перейдите в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → «Добавить авто» и заведите профиль вашего автомобиля в разделе. Всё, вы будете получать уведомления не только о каждом новом начислении за проезд по платным дорогам, но и о новых штрафах и эвакуации.

Срок оплаты проезда по платной дороге

Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» устанавливает срок в 5 суток для оплаты проезда по федеральной трассе с системой free flow — отсчёт начинается с момента проезда. Если в течение этого времени задолженность будет погашена, никаких последствий не наступает.

Что будет, если не заплатить

Если же долг останется неоплаченным, водителю грозит ответственность по ст. 12.21.4 КоАП РФ. Владельцу легкового автомобиля в этом случае назначается административный штраф в размере 1 500 рублей, а для водителя грузовика или автобуса, не оплатившего проезд по системе «Свободный поток», штраф составляет уже 5 000 рублей.

На оплату проезда по платному участку дороги отводится 5 календарных дней. Если в этот срок платёж не поступит, будет назначен штраф и начнётся 20-дневный период для его оплаты. При погашении задолженности за проезд в течение этих 20 дней штраф автоматически аннулируется. Однако если оплатить только штраф, обязанность оплатить сам проезд сохранится, и эту сумму также потребуется внести.

Бесплатный объезд М-12

Как того требует российское законодательство, у платной трассы «Восток» есть бесплатная альтернатива. Бесплатно объехать платные участки М‑12 «Восток» можно по существующей сети федеральных и региональных дорог, которые проходят параллельно новой магистрали.

Основным альтернативным маршрутом считается М‑7 «Волга». Эта трасса соединяет Москву с Казанью и проходит через крупные города, включая Владимир, Нижний Новгород и Чебоксары.

В некоторых регионах объезд возможен также по участкам региональных и межмуниципальных дорог, которые проходят через населённые пункты и соединяются с трассой М-7. Однако такой маршрут обычно занимает больше времени из-за меньшей разрешённой скорости, светофоров и плотного трафика.

Резюме

Трасса М-12 «Восток» — одна из крупнейших инфраструктурных автодорог России последних лет. Она значительно сокращает время поездки между Москвой, Поволжьем и Уралом, обеспечивает высокую скорость и безопасность движения по популярным маршрутам, обеспечивая путешественникам современную дорожную инфраструктуру.

Нюансы поездки по трассе М-12

Что делать при ДТП на М-12?

Если произошло ДТП на трассе «Восток», водителю необходимо:

включить аварийную сигнализацию;

выставить знак аварийной остановки;

вызвать экстренные службы;

при возможности переместить автомобиль как можно ближе к обочине.

При возникновении нештатных ситуаций можно рассчитывать на помощь аварийных комиссаров, которые приедут и помогут с устранением проблем. Подмогу можно вызвать по номеру *2323, через мобильное приложение «Автодор» или с помощью установленных вдоль трассы устройств экстренной связи с надписью SOS.

Есть ли на М-12 мобильная связь?

На большинстве участков трассы есть стабильная мобильная связь, однако в некоторых удалённых районах сигнал может временно пропадать. Кроме того, может сбоить мобильный интернет из-за временных ограничений, введённых по соображениям безопасности.

Есть ли патрули ГИБДД на трассе «Восток»?

На дороге регулярно работают экипажи ДПС, которые контролируют безопасность на магистрали. Дорожная полиция дежурит на ключевых участках трассы, особенно возле развязок и зон сервиса. Кроме того, на трассе установлены камеры фиксации нарушений ПДД, включая скоростной режим и движение по полосам.