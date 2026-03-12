Эксперт объяснил, как получить компенсацию за повреждения авто в яме

Каждую весну асфальт покрывается выбоинами и ямами, канализационные люки проваливаются, а стыки на эстакадах превращаются в торчащие над дорожным полотном металлические барьеры. Любая из подобных ловушек способна повредить не только автомобильные шины и колёса, но и вывести из строя подвеску машины. Рассказываем, как следует поступить автовладельцу, чтобы компенсировать затраты на подобный ремонт.

Как ни странно, но трасса, покрытая тут и там «язвами» разрушенного асфальта, вполне может официально считаться безопасной для проезда. Причём строго в рамках действующего ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Согласно этому документу, если углубление в асфальте мельче 5 сантиметров, короче 15 сантиметров и имеет площадь менее 600 квадратных сантиметров — это ещё никакая не яма. А вполне допустимая, с точки зрения безопасности дорожного движения, неровность. И только если выбоина в полотне асфальта глубже, длиннее или масштабнее, тогда дорожники обязаны заделать её в течение 1–12 суток — в зависимости от категории дороги. Или, как минимум, оградить яму и выставить предупреждающие водителей знаки.

Авария, произошедшая из-за попадания машины в яму, безусловно считается ДТП — даже если в ней пострадал лишь автомобиль. При этом страховка ОСАГО не покрывает полученный таким образом ущерб, поскольку отсутствует виновник, застрахованный по автогражданке. Компенсация или ремонт после попадания машины в выбоину в рамках полиса каско возможны. Но лишь в случае, если она прописана в договоре страхования.

Что делать сразу после аварии из-за разбитой дороги: порядок действий

1. Остановиться, выставить знак аварийной остановки.

2. Вызвать ГИБДД.

3. Пока ждём ГИБДД, фотографируем и снимаем на видео всё, что имеет отношение к аварии:

Общее расположение машины, ямы/выбоины и окружающие ориентиры — придорожные строения, знаки и прочее.

Саму яму — её размеры (желательно с рулеткой или линейкой в сантиметрах) и расположение на проезжей части.

Внешний вид повреждений автомобиля: диска, покрышки, бампера, деталей подвески, расположение обломков на проезжей части.

4. Постарайтесь найти очевидцев ДТП и заручиться их обещанием дать пояснения к ситуации при составлении протокола сотрудником ДПС и, возможно, в суде. Запишите контакты (телефон, адрес электронной почты) этих людей. Если кто-то из водителей случайно снял вашу аварию на свой автомобильный видеорегистратор, договоритесь о передаче вам этой записи.

Проследите, чтобы сотрудник ГИБДД при оформлении аварии из-за ямы на дороге:

1. Составил схему аварии. В ней должно быть отражено:

Место аварии (участок дороги, адрес в населённом пункте, где она произошла).

Расположение обочин, тротуаров, ограждений и т. п.

Расположение машины после инцидента, следы торможения (при наличии), расположение осколков, обломков, повреждённых деталей.

Расположение ямы/выбоины на проезжей части, а также её точные размеры — длина, ширина, глубина.

Если вы сочтёте, что инспектор ошибся при составлении схемы, вы имеете право письменно внести свои замечания — при подписании схемы.

2. Произвёл фото-видеофиксацию места аварии.

3. Параллельно вы (и, возможно, свидетели ДТП) в письменном виде даёте свои пояснения к случившемуся. Эти показания приобщаются к административному делу.

4. Составил акт о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Этот документ подтверждает, что в аварии виновата организация, ответственная за содержание участка дороги.

5. Составил определение об отказе в возбуждении дела в отношении пострадавшего автовладельца. Этот документ удостоверяет, что водитель не виноват в аварии.

Кто обязан возместить ущерб за разбитую из-за дорожной ямы машину

Оплатить ремонт должна организация, отвечающая за содержание участка дороги, где произошла авария. Ею может быть соответствующее подразделение местной администрации либо подрядная организация, в том числе коммерческая.

Информацию о юрлице, занимающемся содержанием интересующей вас дороги, можно получить в местной администрации либо в ГИБДД.

Что нужно сделать для компенсации ущерба от ДТП по вине дорожников

Размер возмещения должен определить лицензированный оценщик. До процедуры оценки машину ремонтировать не стоит. О дате, времени и месте оценки повреждений ТС автовладельцу следует заранее уведомить обслуживающую дорогу организацию. Она должна получить его уведомление не менее чем за три рабочих дня до момента оценки. Надёжнее всего оповестить виновника ДТП о процедуре оценки с помощью телеграммы с уведомлением и последующим получением её текстовой копии на руки. Если обслуживающая организация проигнорирует приглашение и не пришлёт своего представителя — не беда: оценить ущерб машине можно и без неё.

Компенсация повреждений из-за дорожной выбоины без суда

Получив заключение эксперта-оценщика на руки, автовладелец составляет и направляет в ответственную за содержание дороги организацию досудебную претензию.

В ней следует изложить обстоятельства произошедшего, упомянуть размеры ямы и перечислить повреждения авто, подтвердив их копией акта оценки экспертом. К претензии приложить копию схемы ДТП и фото последствий аварии.

Отправить досудебную претензию можно почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения. У обслуживающей дорогу организации будет 30 дней для ответа на вашу претензию. Если она её проигнорирует или ответит отказом, придётся обратиться в суд.

Как взыскать стоимость ремонта машины через суд

Для обращения за компенсацией в суд автовладельцу следует иметь на руках и приложить к исковому заявлению следующие документы:

свидетельство госрегистрации автомобиля;

схему ДТП;

письменные объяснения водителя и, если есть, свидетелей;

акт о ненадлежащем состоянии дороги;

определение об отказе в возбуждении административного дела в отношении водителя;

оригинал досудебной претензии с почтовыми уведомлениями о направлении и получении претензии организацией;

заключение эксперта-оценщика или документы, подтверждающие затраты на ремонт ТС;

документы, подтверждающие дополнительные расходы: услуги эвакуатора, оплату экспертизы по оценке повреждений и т. п.

В самом иске следует указать организацию, отвечающую за содержание дороги и требования к ней — аналогичные тем, что были в досудебной претензии.

Иск подаётся в суд по месту юридической регистрации компании-ответчика. Если речь идёт о компенсации в пределах 50 000 рублей, дело рассматривает мировой судья. Если в иске фигурирует более существенная сумма — это компетенция районного суда.

Если суд встанет на сторону автовладельца, организация, допустившая образование ямы/выбоины на «своём» участке дороги, должна будет выполнить его вердикт и оплатить ремонт машины.

В случае обжалования такого решения, взыскание ущерба с виновника аварии приостанавливается. Как минимум до момента, когда вышестоящая судебная инстанция не рассмотрит жалобу и не подтвердит правильность приговора «младшего» суда.

Главное

Поломка из-за ямы на дороге — это ДТП, на которое не распространяется ОСАГО.

Компенсировать расходы на ремонт должна организация, обслуживающая разбитую дорогу.

При оформлении такой аварии сотрудник ГИБДД обязательно должен составить акт о ненадлежащем состоянии дороги.

Взыскание ущерба с организации-виновника аварии без суда возможно, только если она выполнит досудебную претензию автовладельца.

Когда ущерб машине из-за ямы на дороге превышает 50 000 рублей, иск следует подавать в районный суд по месту регистрации организации-ответчика.

