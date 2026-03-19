Статистика властей свидетельствует о снижении количества краж и угонов автомобилей в России, но при этом риски для автовладельцев сохраняются. Рассказываем, какие машины предпочитают злоумышленники.

По информации МВД, в 2025 году в России количество зарегистрированных краж автомобилей сократилось на 23,7%, а угонов — на 11,6%. В Москве, как отмечает столичный Департамент транспорта, за 13 лет число краж и угонов уменьшилось в 30 раз.

Впрочем, важно отметить, что по российским законам угон и кража отличаются намерениями злоумышленников и квалифицируются по-разному. Так что и в статистике Министерства внутренних дел это разные показатели.

Если преступник сел за руль чужой машины, чтобы самостоятельно ездить на ней, продать её — это кража.

А если кто-то решил просто покататься на чужой машине и потом бросить — это уже угон.

При этом угнать велосипед или самокат невозможно с точки зрения закона, потому что угнано может быть лишь механическое транспортное средство (то есть транспорт с двигателем).

Статистика от страховых

Страховые компании фиксируют свою статистику на основании обращений владельцев, автомобили которых имеют полис каско — только он, в отличие от ОСАГО, покрывает риск угона. Так что эта статистика отличается не только от официальных данных МВД, но и варьируется от страховщика к страховщику.

По оценке страхового дома ВСК, за январь–ноябрь 2025 года угонов стало на 37% меньше. При этом среди марок самыми востребованными у преступников стали Kia (21% угонов), Lada (14% угонов), Toyota (12% угонов), а также Lexus, Chery, Li Auto, Hyundai, Land Rover, Mercedes-Benz.

Абсолютный лидер среди моделей — Kia Stinger (14%). При этом почти втрое вырос «спрос» на китайские автомобили — доля «китайцев» в угонах увеличилась в прошлом году до 21% против 8,5% по итогам первых восьми месяцев 2025 года.

Согласно более свежим данным от компании, в списке лидеров антирейтинга также оказалась китайская марка Geely (15% угонов) с моделью Emgrand.

Ранее, в первом полугодии 2025 года, «АльфаСтрахование» в числе лидеров рейтинга угонов отметила марки Lada, Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. Кроме того, эксперты отметили рост интереса преступников к моделям Great Wall, Geely и Chery.

В компании отметили, что «если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами», хотя страховщик оговаривается, что «пока ещё рано делать выводы, необходимо накопить статистику».

По статистике компании «Согласие», за три квартала 2025 года каждый второй угон пришёлся на Lada Niva (55% угонов), а вместе с ней в тройку самых востребованных у злоумышленников машин вошли модели JAC и Nissan.

Интерес к «китайцам»

Страховщики фиксируют и интерес к китайским моделям, которые чаще всего разбирают на запчасти из-за высоких цен на оригинальные детали. «Согласие» в пример приводит новую переднюю фару на Haval M6 стоимостью около 127 тысяч рублей и заднюю дверь на Chery Tiggo 7 Pro — около 133 тысяч рублей.

ВСК отмечает, что цены на запчасти для китайских автомобилей растут, что приводит к росту стоимости полисов каско, а это оборачивается тем, что всё меньше и меньше владельцев «китайцев» продлевают страховку на следующий год.

С географической точки зрения больше всего угонов машин, застрахованных по каско, компании фиксируют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ставрополе, Рязани, Курской, Астраханской, Амурской и Воронежской областях, Удмуртии, Дагестане и Татарстане.

Как отмечают страховые компании, большинство угонщиков использует достаточно простые способы похищения автомобилей, так что электронная сигнализация, механические блокираторы и хранение машин на охраняемых стоянках позволят существенно снизить риск угона.

