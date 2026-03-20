Водителям напомнили о штрафах за разметку во время ремонта дорог

С российских дорог постепенно сходит снег, а в некоторых местах вместе с ним исчезает и асфальт с дорожной разметкой. А это значит, что начинается сезон ремонта дорог. В это время на асфальте появляется оранжевая разметка, которая дополняет жёлтую. Водитель обязан знать, что означает цветная разметка, чем жёлтые линии отличаются от оранжевых и какая из них приоритетнее.

Что такое жёлтая разметка

Жёлтая дорожная разметка — это горизонтальные линии и обозначения на проезжей части и бордюрах, которые вводят специальный режим движения: ограничивают остановку и стоянку, выделяют места для маршрутного транспорта, запрещают выезд на загруженный перекрёсток и т. д. Жёлтая разметка считается постоянной и наносится стойкими материалами по ГОСТ Р 51256‑2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная».

Зачем нужна жёлтая разметка

Главная задача жёлтой разметки — привлечь внимание водителя в зонах повышенной аварийности и там, где важно жёстко контролировать остановку машин. Такой цвет лучше заметен в дождь, снег и сумерки, поэтому его используют у остановок, перекрёстков, пешеходных переходов и на участках с интенсивным потоком. Жёлтые линии часто дублируют запрещающие знаки, усиливая их действие.

Чем жёлтая разметка отличается от белой

По начертанию многие жёлтые линии повторяют белые, но смысл различается по контексту. Белая разметка в основном делит полосы и потоки, а жёлтая чаще отвечает за режим остановки и стоянки, а также за выделение особо опасных или приоритетных участков. Важный момент: если жёлтая и белая разметка одного типа нанесены одновременно, их значения одинаковы; отличаться будет лишь видимость.

Виды жёлтой дорожной разметки

К жёлтой горизонтальной разметке, согласно приложения 2 к Правилам дорожного движения Российской Федерации, относятся линии 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2 и 1.26. Они наносятся вдоль края проезжей части, поперёк полос движения или в пределах перекрёстка. Каждый вид жёлтой разметки закреплён в Приложении 2 к ПДД и сопровождается отдельными требованиями к водителям.

Разметка 1.4. Жёлтая сплошная линия у края проезжей части или вдоль бордюра — это разметка 1.4. Она обозначает участок дороги, где запрещена любая остановка транспорта, кроме случаев вынужденной остановки. Если автомобиль остановится на такой линии «по своим делам», это будет нарушением правил остановки и стоянки с соответствующим штрафом.

Разметка 1.10. Жёлтая прерывистая линия вдоль края проезжей части — разметка 1.10. Её значение — «стоянка запрещена»: водителю можно кратковременно остановиться (обычно до пяти минут) для посадки и высадки пассажиров или погрузки/выгрузки, но оставлять машину надолго нельзя. По сути, линия дублирует знак «Стоянка запрещена» и действует аналогично.

Разметка 1.17.1. Жёлтая зигзагообразная линия вдоль обочины — это разметка 1.17.1. Ей выделяют места остановки маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов) и легального такси. На этом участке, а также примерно за 15 метров до и после, запрещены остановка и стоянка обычных автомобилей, движение задним ходом и разворот. Задача разметки — обеспечить свободный подъезд и безопасную посадку/высадку пассажиров.

Разметка 1.17.2. Жёлтые зигзагообразные линии поперёк проезжей части, нанесённые параллельно друг другу, — разметка 1.17.2. Она обозначает зону остановки трамвая и выделяет коридор, по которому пешеходы выходят к обочине или заходят в вагон. Для водителей действуют те же ограничения, что и при 1.17.1: нельзя останавливаться и создавать помехи общественному транспорту в пределах этой зоны.

Разметка 1.26. Жёлтый «клетчатый» рисунок на перекрёстке, в народе — «вафельница». Ею выделяют участок, на который запрещено выезжать, если впереди образовалась пробка и водитель не сможет освободить перекрёсток, не мешая поперечному потоку. Такая разметка применяется только на регулируемых перекрёстках и может дублировать знак «Участок перекрёстка».

Комбинированная разметка

Комбинированная разметка — это сочетание жёлтых и белых линий, позволяющее одновременно разделить полосы и задать особый режим остановки или движения. Например, белая линия делит потоки, а рядом жёлтая сплошная ограничивает остановку у края проезжей части. Водителю важно смотреть не только на цвет, но и на конфигурацию линий и сопутствующие знаки.

Жёлто-белая разметка

Жёлто‑белая разметка чаще встречается на пешеходных переходах и островках безопасности. Белые элементы показывают основной контур или «зебру», жёлтые усиливают её видимость и акцентируют внимание на опасном участке. Подобный контраст особенно эффективен в плотной городской застройке и на многополосных магистралях. Яркий цвет делает переход заметнее в темноте, под дождём или снегом, что особенно важно рядом со школами, детсадами и остановками. Требования к проезду такого перехода для водителей не меняются: снижать скорость, пропускать пешеходов и не останавливаться на «зебре».

Жёлто-чёрная разметка

Жёлто‑чёрная разметка относится к сигнальной. В таких цветах окрашивают:

бордюры у КПП, парковок и прилегающих территорий;

опоры, столбики и элементы ограждений;

углы в закрытых паркингах и на узких проездах.

Цель — визуально выделить опасные края и выступы, где водителю нужно снизить скорость и быть максимально аккуратным.

Оранжевая разметка

Оранжевая разметка на дорогах — это временная горизонтальная разметка, используемая в России во время ремонта, строительства или изменения схемы движения (более трёх суток). Она наносится нестойкой краской прямо поверх постоянной белой или жёлтой и имеет абсолютный приоритет над ними по п. 1.7 приложения 2 к ПДД.

Оранжевая разметка обеспечивает безопасность на опасных участках: ремонт, сужение полос, объезд препятствий. Оранжевый цвет заметен в дождь, туман, ночь — лучше белого и жёлтого. Меняются границы полос, направления, запреты манёвров. Оранжевый не применяется для линий разметки 1.4, 1.10, 1.17.1, 1.17.2 и 1.26 — эти линии остаются жёлтыми даже при временной разметке.

Штрафы и санкции за нарушение разметки

Штрафы за нарушение жёлтой разметки в России приравниваются к нарушениям требований аналогичных по значению дорожных знаков и регулируются статьями КоАП РФ.

Пересечение разметки 1.1 и 1.3, разделяющей встречные потоки. Различают такие случаи:

Обгон через сплошную. По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ за это полагается штраф 7 500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. Повторное нарушение по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ карается лишением прав на год или штрафом 7 500 рублей (если камеры зафиксировали).

Объезд препятствия. По ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф 1 500–2 250 рублей.

Поворот налево или разворот через сплошную. По ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ — штраф 1 500–2 250 рублей.

Пересечение разметки 1.1, разделяющей полосы одного направления

По ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за это выносится предупреждение или штраф 750 рублей.

Несоблюдение требований разметки 1.4 и 1.10

По ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за нарушение запрета на остановку или стоянку транспортных средств предусмотрен штраф 2 250 рублей, а в Москве или Санкт-Петербурге — 4 500 рублей (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ).

Пересечение разметки 1.11 со стороны сплошной линии (кроме завершения обгона/объезда)

Поворот налево или разворот с пересечением сплошной 1.11 по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ — штраф 1 500–2 250 рублей.

Выезд на встречную или трамвайные пути при объезде препятствия по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф 1 500–2 250 рублей.

Выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф 7 500 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев.

Повторное нарушение по ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ — лишение прав на 1 год или штраф 5 000 рублей (если камеры зафиксировали пересечение сплошной 1.11).

Нарушение требований разметки 1.17.1 и 1.17.2

За исключением вынужденной остановки или посадки/высадки пассажиров, нарушение жёлтой разметки 1.17.1 и 1.17.2 по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ влечёт штраф 1 000 рублей. В Москве или Санкт-Петербурге — 3 000 рублей (ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ).

Нарушение требований разметки 1.26

Остановка на «вафельнице» дольше пяти секунд или выезд при заторе впереди по ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ — штраф 1 000 рублей.

Резюме

Жёлтая дорожная разметка, которая введена в 2018 году, относится к постоянной дорожной разметке. Применяется в зонах повышенной опасности для контроля остановки/стоянки, чтобы быть лучше заметной в снег и дождь. По своему приоритету уступает оранжевой (временной) разметке.

Могут ли оштрафовать водителя, если он нарушил требования временной разметки, которая явно установлена ошибочно?

Да, могут. Временная оранжевая разметка по ПДД имеет абсолютный приоритет над постоянной (белой/жёлтой), независимо от её корректности. Даже если она нанесена с ошибкой, водитель обязан ей следовать. Оспорить штраф в суде возможно, но нужно доказать явную ошибку исполнителей (фото/видео и показания свидетелей) и отсутствие угрозы безопасности. На практике суды редко отменяют такие постановления.

Могут ли назначить штраф за невыполнение указаний временной разметки, которую явно забыли стереть?

Да, могут и назначают. Оранжевая разметка действует, пока физически видна, даже если ремонт закончился. Её статус не зависит от сроков работ. Водитель несёт ответственность за игнорирование. Исключение — если разметка стёрта и неразличима. Если зафиксировать обстановку на месте нарушения на фото или видео для обжалования, то есть шансы отменить штраф.

Что делать, если указания жёлтой разметки явно расходятся со здравым смыслом?

Обязательно следовать жёлтой разметке. Её требования приравнены к знакам и имеют приоритет над «здравым смыслом». Важно соблюдать разметку, чтобы избежать штрафа, а в случае наказания — зафиксировать противоречивую ситуацию, сообщить о проблеме в ГИБДД или местную администрацию через Госуслуги. Получив штраф, можно обжаловать его в суде с доказательствами невиновности — но шансы на успех невелики.