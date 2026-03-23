Как восстановить СТС при утере: пошаговая инструкция

Потеря свидетельства о регистрации автомобиля — неприятное событие, которое способно выбить водителя из привычного ритма. В 2026 году этот документ остаётся обязательным для выезда на дороги общего пользования, и его отсутствие делает любую поездку незаконной. Ситуация осложняется тем, что после недавнего повышения госпошлин восстановление СТС при утере стало заметно дороже. Рассказываем, как получить новый СТС без лишней беготни, какие документы подготовить и во сколько обойдётся его замена при утере.

Чем опасна езда без регистрационных документов

Не стоит надеяться на удачу, если вы потеряли СТС на машину. Согласно пункту 2.1.1 ПДД РФ, водитель обязан возить с собой оригинал документа. Цифровые копии в приложении «Госуслуги Авто» в 2026 году всё еще считаются вспомогательными.

Если вы встретите инспектора, последствия будут следующими:

Если вы признаете, что СТС потерян, это квалифицируют как езду на незарегистрированном авто (ст. 12.1 КоАП РФ). За первый проступок выпишут от 500 до 800 рублей.

Если вы признаете, что СТС потерян, это квалифицируют как езду на незарегистрированном авто (ст. 12.1 КоАП РФ). За первый проступок выпишут от 500 до 800 рублей. Рецидив. Повторная остановка без свидетельства обернётся штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев.

Кроме того, утрата СТС блокирует любые юридические действия: машину нельзя официально продать, сдать в трейд-ин или пройти на ней технический осмотр.

Где и как восстановить СТС на автомобиль в 2026 году

Сегодня у автовладельца есть три проверенных варианта, чтобы восстановить потерянный СТС:

Подходит тем, кто хочет получить дубликат СТС в день обращения. Можно обратиться в любое регистрационное окно страны (Постановление Правительства РФ № 1764).

Подходит тем, кто хочет получить дубликат СТС в день обращения. Можно обратиться в любое регистрационное окно страны (Постановление Правительства РФ № 1764). Отделения МФЦ. Вариант для тех, кто никуда не спешит. Здесь восстанавливают СТС до 15 рабочих дней.

Как восстановить СТС в ГИБДД: пошаговая инструкция

Если вы решили действовать «по старинке» и идти в Госавтоинспекцию лично, приготовьте документы, а бланк заявления вам дадут на месте.

Какие документы для восстановления СТС потребуются:

Удостоверение личности (паспорт РФ).

Бумажный ПТС (если у вас современный ЭПТС, распечатка не нужна).

Договор купли-продажи (нужен в случае, если вы только купили машину, потеряли СТС и не успели занести данные о себе в базу).

Полис ОСАГО (проверяется электронно, но лучше иметь под рукой).

Алгоритм действий:

Офицер сверяет ваши данные по базам. Важный нюанс: восстановить СТС без машины можно совершенно легально — осмотр площадки и сверка VIN-номеров при выдаче дубликата не проводятся.

Оплачиваем госпошлины по квитанциям.

Получаем на руки заветный пластик. Обычно восстановление СТС автомобиля в ГАИ занимает около двух-трёх часов.

Как восстановить СТС через Госуслуги: пошаговая инструкция

Для тех, кто не хочет стоять в очередях, портал остаётся лучшим решением.

Зайдите в личный кабинет и найдите раздел «Регистрация транспортных средств».

Выберите пункт «Утеря свидетельства о регистрации транспортного средства».

Сформируйте онлайн-заявление (система сама впишет данные о вашей машине).

Назначьте дату визита в удобное подразделение ГИБДД.

Внесите оплату онлайн.

Затем в назначенный час приходите к спецконсультанту и заберите готовый документ.

Цена вопроса: сколько стоит восстановить СТС на машину

С наступлением 2026 года стоимость услуг ГИБДД выросла. Актуальные расценки зафиксированы в ст. 333.33 Налогового кодекса РФ:

Госпошлина за восстановление СТС (стандартный бланк) — 1 500 рублей.

Получение дубликата СТС (нового поколения с электронным чипом) — 4 500 рублей.

Корректировка данных в бумажном ПТС — 525 рублей.

Новый бумажный ПТС автомобиля (если в старом кончилось место) — 1 200 рублей.

Поскольку при выдаче дубликата СТС ему присваиваются новые серия и номер, эти данные обязательно вносятся в ПТС. Таким образом, минимальная стоимость процедуры в 2026 году составит 2 025 рублей (1 500 за СТС + 525 за правки в ПТС).

Тонкости и ответы на частые вопросы

Можно ли восстановить СТС без хозяина? Да, если у вас есть нотариальная доверенность с правом получения регистрационных документов. Также в 2026 году можно использовать электронную доверенность через «Госключ».

Что делать, если помимо СТС потерян и ПТС?

Подавать комплексное заявление. Процедура идентична, просто вам выдадут два дубликата. Восстановить ПТС и СТС на машину можно посредством личного визита владельца с паспортом или через Госуслуги.

Потерял СТС, можно ли ездить?

Нет. Даже если вы уже заказали восстановление СТС, до момента получения физического экземпляра документа любая поездка — это риск штрафстоянки.

Реально ли поставить авто на учёт, если оно куплено без СТС, но с ПТС?

Да, это законная процедура. Основанием для регистрации станет договор купли-продажи (ДКП). В ГИБДД старое свидетельство аннулируют и выдадут вам новое. Главное — заранее проверьте машину на аресты и запреты через Госуслуги, чтобы отсутствие СТС не оказалось попыткой скрыть юридические проблемы.

Главное: что делать при потере СТС

Если вы обнаружили, что потерян СТС на машину, не выезжайте на дороги, это чревато штрафом.

Соберите документы (паспорт и ПТС), подайте заявку на восстановление и оплатите пошлину.

Помните, что после получения дубликата нужно уведомить свою страховую, так как серия и номер документа изменятся.

Восстановление СТС при утере — процедура стандартная и при наличии ПТС занимает не более одного рабочего дня. Главное — не затягивать с получением нового СТС, чтобы избежать эвакуации авто на штрафстоянку.