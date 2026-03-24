Какие летние шины выбрать в 2026 году: лучшие варианты на рынке за разумные деньги

Андрей Колтун

Весна 2026 года встречает российских автовладельцев обновлённым шинным рынком, где сложилась новая структура предложения. Уход большинства глобальных игроков, стремительный рост китайского присутствия и активное развитие линеек отечественных производителей сделали выбор шин более сложным, но одновременно и более разнообразным. Разбираемся, какие бренды сегодня представлены, где производятся шины и на какие модели стоит обратить внимание в предстоящем сезоне.

От «китайцев» до премиума: выбираем качественные летние шины
Китайские шины: скачок в технологиях

Китайская шинная промышленность за последние годы совершила колоссальный скачок. Если раньше продукция из Поднебесной ассоциировалась исключительно с доступной ценой, то сегодня многие производители предлагают технологичные решения, способные конкурировать с признанными лидерами.

Triangle

Одним из старейших и наиболее уважаемых китайских производителей является Triangle, ведущий историю с 1976 года. Компания первой среди китайских шинников прошла листинг на Шанхайской фондовой бирже, имеет исследовательский центр в Акроне (США) и поставляет продукцию более чем в 180 стран.

В России бренд позиционируется в средне-бюджетном сегменте, а для популярного сегмента кроссоверов предлагает асимметричную модель Triangle TH202 EffeXSport, обеспечивающую надёжное сцепление на сухом и мокром асфальте. Линейка размерностей модели достаточно широка и доступна для колёс диаметром R16, R17, R18.

Linglong

Linglong — один из крупнейших шинных производителей КНР, который сотрудничает с Volkswagen, Audi, BMW, Ford, а также с китайскими BYD, Geely и Great Wall. В 2025 году компания продолжила расширять производственные мощности в Европе и Юго-Восточной Азии.

На российском рынке Linglong представлен в доступном ценовом сегменте, а специально для кроссоверов у бренда разработана модель Linglong Green-Max 4x4. Они отлично подойдут тем, кто планирует изредка выбираться на своем кроссовере за пределы асфальта. Предлагается размерный ряд от R16 до R22.

Goodride и Westlake

Два ключевых бренда компании Zhongce Rubber Group — Goodride и Westlake — занимают разные ценовые ниши. Goodride ориентирован на сочетание европейских стандартов качества и доступной цены, тогда как Westlake предлагает ещё более бюджетные решения. Обе марки широко представлены в России, а для владельцев кроссоверов актуальны модели Goodride Z107 и Westlake Z-007.

Sailun

Sailun — относительно молодой производитель, основанный в 2002 году. Однако за два с небольшим десятилетия он уже вошёл в число крупнейших шинных производителей мира. Компания управляет заводами в Китае, Вьетнаме, Таиланде и США, а её продукция поставляется на конвейеры BYD и Geely. В России Sailun работает в среднем ценовом сегменте, и для кроссоверов предлагает модель Sailun Artezzo ZRS, которая разработана с акцентом на экологичность и уверенное сцепление на мокрой дороге.

Doublestar

Doublestar — бренд с более чем тридцатилетней историей. В феврале 2026 года компания получила одобрение на покупку 45-процентной доли в южнокорейском Kumho Tire, что открывает доступ к передовым технологиям корейского производителя. В России Doublestar представлен в бюджетном сегменте моделью UHP Optimum. Предлагается в типоразмерах от R16 до R22.

Также на рынке присутствуют Wanli (один из первых китайских производителей радиальных шин по технологии Firestone), Landsail, делающий ставку на европейские технологии, Greentrac с экологической направленностью и Hifly, ориентированный на минимальную цену. Все эти марки предлагают широкий выбор типоразмеров для кроссоверов и внедорожников, причём стоимость шин в популярных размерах R17–R18 часто находится в диапазоне от 4 500 до 8 000 рублей за шину.

Российские шины: наследие мировых гигантов и собственные разработки

Отечественная шинная промышленность переживает период трансформации. Уход иностранных владельцев дал российским заводам новую жизнь, а существующие бренды адаптируются к современным реалиям.

Cordiant

Cordiant — традиционный российский производитель, чья история началась в 2005 году на мощностях Ярославского шинного завода. Сегодня это один из лидеров отечественного рынка в бюджетном и среднеценовом сегментах. Для кроссоверов компания предлагает модель Cordiant Comfort 2 SUV в типоразмерах от R13 до К18, адаптированную к российским дорожным условиям.

Ikon Tyres

Особое место занимает Ikon Tyres — прямой правопреемник финской Nokian Tyres на заводе во Всеволожске. После ухода финской компании Nokian производственные мощности и технологии остались в стране. Сегодня Ikon развивает собственные разработки, а также выпускает шины под брендами Ikon (премиальный сегмент), Attar (массовый) и Credo (бюджетный). Среди владельцев кроссоверов наибольшую известность получила модель летних шин Ikon Autograph Aqua 3 SUV, которая в независимых тестах 2025 года подтвердила характеристики, близкие к лучшим европейским аналогам.

Gislaved

Под управлением холдинга «Кордиант» развивается и бренд Gislaved. Права на него в России и странах СНГ были получены после приобретения российских активов Continental. Сегодня производство Gislaved налажено на заводах в Калуге (бывший Continental) и Ульяновске (бывший Bridgestone). К летнему сезону 2026 года бренд представил новинки — Gislaved Active Control и Gislaved Eco Control. Это не простые клоны унаследованных моделей, а глубоко переработанные продукты, созданные на основе Bridgestone Alenza 001 и Ecopia EP300, но с адаптированными для России характеристиками. По данным производителя, тормозной путь Active Control на мокром покрытии оказался на 11 % лучше, чем у исходной шины Bridgestone, и в сравнительных тестах новинка показала результаты на уровне именитых Pirelli и Hankook.

Глобальные бренды: локализация и параллельный импорт

Ситуация с мировыми шинными брендами в России сегодня неоднородна. Некоторые производители сохранили присутствие через локализованное производство, другие ушли, но их продукция продолжает поставляться по параллельному импорту.

Pirelli

Pirelli — единственный из премиальных глобальных брендов, который не сворачивал своё производство в России. Итальянская компания продолжает работу на двух заводах — в Воронеже и Кирове. Воронежское предприятие недавно прошло модернизацию с инвестициями около 100 миллионов евро и ориентировано на выпуск шин премиального класса диаметром от 16 до 21 дюйма. Для кроссоверов ключевой моделью остаётся Pirelli Scorpion Verde, сочетающая экологичность, топливную экономичность и уверенное поведение на асфальте.

Continental

Continental, Goodyear и Michelin после ухода с российского рынка поставляются только через механизм параллельного импорта. Шины Continental поступают через третьи страны преимущественно с заводов в Германии, Чехии и Португалии; модель Continental UltraContact UC6 SUV ориентирована на комфорт и безопасность на мокром покрытии.

Goodyear

Goodyear импортируется через третьи страны из Германии, Польши и Словении, а модель EfficientGrip 2 SUV предлагает низкое сопротивление качению и высокий уровень комфорта.

Michelin

Продукция Michelin (модель Primacy SUV+) завозится через страны-посредники, поскольку официального производства Michelin в России больше нет. Все эти шины сохраняют свои выдающиеся характеристики, но цены на них заметно выше, а доступность конкретных размеров может быть ограничена.

Как выбрать летние шины для кроссовера в 2026 году

Весной 2026 года российский покупатель шин для кроссовера сталкивается с беспрецедентным выбором. Китайские бренды предлагают доступные цены, российские производители делают ставку на адаптацию к местным условиям, а продукция глобальных брендов остаётся доступной через параллельный импорт. Чтобы сделать правильный выбор, в первую очередь стоит исходить из бюджета и условий эксплуатации.

Если вы ищете максимально доступное решение и планируете спокойную городскую езду, китайские бренды вроде Westlake, Hifly или Doublestar предложат цену от 4 500 до 8 000 рублей за шину в популярных размерах R17–R18. Для тех, кому важен баланс цены и качества, оптимальным выбором могут стать российские бренды. Cordiant Comfort 2 SUV — проверенное решение с достойными характеристиками по разумной цене.

Ikon Tyres, как правопреемник Nokian, сохранил высокие производственные стандарты, а премиальные модели Ikon Autograph Aqua 3 SUV по некотрым тестам вплотную приблизились к лидерам рынка. Gislaved с новыми моделями Active Control и Eco Control также предлагает современные технологии по конкурентной цене.

Если бюджет позволяет и вы цените гарантированное качество, стоит обратить внимание на Pirelli. Единственный глобальный премиальный бренд, сохранивший полноценное производство в России, обеспечивает стабильное качество и доступность. Continental, Goodyear и Michelin, поставляемые по параллельному импорту, остаются эталоном по ряду характеристик, но их цена выше, а выбор размеров может быть не таким широким.

Важно помнить о типоразмерах. Из-за массового прихода китайских автомобилей с большими колёсами сегодня на рынке доступны шины диаметром до 22 дюймов, и дефицита по таким размерам практически нет. При выборе шин для кроссовера обязательно обращайте внимание на индексы нагрузки и скорости, особенно если вы планируете загружать автомобиль или часто выезжать на трассу. Независимо от выбранного бренда, специалисты рекомендуют приобретать шины заранее, не дожидаясь пика сезонного спроса.