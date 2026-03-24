От «китайцев» до премиума: выбираем качественные летние шины

Весна 2026 года встречает российских автовладельцев обновлённым шинным рынком, где сложилась новая структура предложения. Уход большинства глобальных игроков, стремительный рост китайского присутствия и активное развитие линеек отечественных производителей сделали выбор шин более сложным, но одновременно и более разнообразным. Разбираемся, какие бренды сегодня представлены, где производятся шины и на какие модели стоит обратить внимание в предстоящем сезоне.

© Igor Link/Shutterstock

Китайские шины: скачок в технологиях

Китайская шинная промышленность за последние годы совершила колоссальный скачок. Если раньше продукция из Поднебесной ассоциировалась исключительно с доступной ценой, то сегодня многие производители предлагают технологичные решения, способные конкурировать с признанными лидерами.

Triangle

Одним из старейших и наиболее уважаемых китайских производителей является Triangle, ведущий историю с 1976 года. Компания первой среди китайских шинников прошла листинг на Шанхайской фондовой бирже, имеет исследовательский центр в Акроне (США) и поставляет продукцию более чем в 180 стран.

В России бренд позиционируется в средне-бюджетном сегменте, а для популярного сегмента кроссоверов предлагает асимметричную модель Triangle TH202 EffeXSport, обеспечивающую надёжное сцепление на сухом и мокром асфальте. Линейка размерностей модели достаточно широка и доступна для колёс диаметром R16, R17, R18.

Linglong

Linglong — один из крупнейших шинных производителей КНР, который сотрудничает с Volkswagen, Audi, BMW, Ford, а также с китайскими BYD, Geely и Great Wall. В 2025 году компания продолжила расширять производственные мощности в Европе и Юго-Восточной Азии.

На российском рынке Linglong представлен в доступном ценовом сегменте, а специально для кроссоверов у бренда разработана модель Linglong Green-Max 4x4. Они отлично подойдут тем, кто планирует изредка выбираться на своем кроссовере за пределы асфальта. Предлагается размерный ряд от R16 до R22.

Goodride и Westlake

Два ключевых бренда компании Zhongce Rubber Group — Goodride и Westlake — занимают разные ценовые ниши. Goodride ориентирован на сочетание европейских стандартов качества и доступной цены, тогда как Westlake предлагает ещё более бюджетные решения. Обе марки широко представлены в России, а для владельцев кроссоверов актуальны модели Goodride Z107 и Westlake Z-007.

© Westlake

Sailun

Sailun — относительно молодой производитель, основанный в 2002 году. Однако за два с небольшим десятилетия он уже вошёл в число крупнейших шинных производителей мира. Компания управляет заводами в Китае, Вьетнаме, Таиланде и США, а её продукция поставляется на конвейеры BYD и Geely. В России Sailun работает в среднем ценовом сегменте, и для кроссоверов предлагает модель Sailun Artezzo ZRS, которая разработана с акцентом на экологичность и уверенное сцепление на мокрой дороге.

Doublestar

Doublestar — бренд с более чем тридцатилетней историей. В феврале 2026 года компания получила одобрение на покупку 45-процентной доли в южнокорейском Kumho Tire, что открывает доступ к передовым технологиям корейского производителя. В России Doublestar представлен в бюджетном сегменте моделью UHP Optimum. Предлагается в типоразмерах от R16 до R22.

Также на рынке присутствуют Wanli (один из первых китайских производителей радиальных шин по технологии Firestone), Landsail, делающий ставку на европейские технологии, Greentrac с экологической направленностью и Hifly, ориентированный на минимальную цену. Все эти марки предлагают широкий выбор типоразмеров для кроссоверов и внедорожников, причём стоимость шин в популярных размерах R17–R18 часто находится в диапазоне от 4 500 до 8 000 рублей за шину.

© Si Wei/VCG via Getty Images

Российские шины: наследие мировых гигантов и собственные разработки

Отечественная шинная промышленность переживает период трансформации. Уход иностранных владельцев дал российским заводам новую жизнь, а существующие бренды адаптируются к современным реалиям.

Cordiant

Cordiant — традиционный российский производитель, чья история началась в 2005 году на мощностях Ярославского шинного завода. Сегодня это один из лидеров отечественного рынка в бюджетном и среднеценовом сегментах. Для кроссоверов компания предлагает модель Cordiant Comfort 2 SUV в типоразмерах от R13 до К18, адаптированную к российским дорожным условиям.

Ikon Tyres

Особое место занимает Ikon Tyres — прямой правопреемник финской Nokian Tyres на заводе во Всеволожске. После ухода финской компании Nokian производственные мощности и технологии остались в стране. Сегодня Ikon развивает собственные разработки, а также выпускает шины под брендами Ikon (премиальный сегмент), Attar (массовый) и Credo (бюджетный). Среди владельцев кроссоверов наибольшую известность получила модель летних шин Ikon Autograph Aqua 3 SUV, которая в независимых тестах 2025 года подтвердила характеристики, близкие к лучшим европейским аналогам.

Gislaved

Под управлением холдинга «Кордиант» развивается и бренд Gislaved. Права на него в России и странах СНГ были получены после приобретения российских активов Continental. Сегодня производство Gislaved налажено на заводах в Калуге (бывший Continental) и Ульяновске (бывший Bridgestone). К летнему сезону 2026 года бренд представил новинки — Gislaved Active Control и Gislaved Eco Control. Это не простые клоны унаследованных моделей, а глубоко переработанные продукты, созданные на основе Bridgestone Alenza 001 и Ecopia EP300, но с адаптированными для России характеристиками. По данным производителя, тормозной путь Active Control на мокром покрытии оказался на 11 % лучше, чем у исходной шины Bridgestone, и в сравнительных тестах новинка показала результаты на уровне именитых Pirelli и Hankook.

© Gislaved

Глобальные бренды: локализация и параллельный импорт

Ситуация с мировыми шинными брендами в России сегодня неоднородна. Некоторые производители сохранили присутствие через локализованное производство, другие ушли, но их продукция продолжает поставляться по параллельному импорту.

Pirelli

Pirelli — единственный из премиальных глобальных брендов, который не сворачивал своё производство в России. Итальянская компания продолжает работу на двух заводах — в Воронеже и Кирове. Воронежское предприятие недавно прошло модернизацию с инвестициями около 100 миллионов евро и ориентировано на выпуск шин премиального класса диаметром от 16 до 21 дюйма. Для кроссоверов ключевой моделью остаётся Pirelli Scorpion Verde, сочетающая экологичность, топливную экономичность и уверенное поведение на асфальте.

Continental

Continental, Goodyear и Michelin после ухода с российского рынка поставляются только через механизм параллельного импорта. Шины Continental поступают через третьи страны преимущественно с заводов в Германии, Чехии и Португалии; модель Continental UltraContact UC6 SUV ориентирована на комфорт и безопасность на мокром покрытии.

Goodyear

Goodyear импортируется через третьи страны из Германии, Польши и Словении, а модель EfficientGrip 2 SUV предлагает низкое сопротивление качению и высокий уровень комфорта.

Michelin

Продукция Michelin (модель Primacy SUV+) завозится через страны-посредники, поскольку официального производства Michelin в России больше нет. Все эти шины сохраняют свои выдающиеся характеристики, но цены на них заметно выше, а доступность конкретных размеров может быть ограничена.

© Michelin﻿

Как выбрать летние шины для кроссовера в 2026 году

Весной 2026 года российский покупатель шин для кроссовера сталкивается с беспрецедентным выбором. Китайские бренды предлагают доступные цены, российские производители делают ставку на адаптацию к местным условиям, а продукция глобальных брендов остаётся доступной через параллельный импорт. Чтобы сделать правильный выбор, в первую очередь стоит исходить из бюджета и условий эксплуатации.

Если вы ищете максимально доступное решение и планируете спокойную городскую езду, китайские бренды вроде Westlake, Hifly или Doublestar предложат цену от 4 500 до 8 000 рублей за шину в популярных размерах R17–R18. Для тех, кому важен баланс цены и качества, оптимальным выбором могут стать российские бренды. Cordiant Comfort 2 SUV — проверенное решение с достойными характеристиками по разумной цене.

Ikon Tyres, как правопреемник Nokian, сохранил высокие производственные стандарты, а премиальные модели Ikon Autograph Aqua 3 SUV по некотрым тестам вплотную приблизились к лидерам рынка. Gislaved с новыми моделями Active Control и Eco Control также предлагает современные технологии по конкурентной цене.

Если бюджет позволяет и вы цените гарантированное качество, стоит обратить внимание на Pirelli. Единственный глобальный премиальный бренд, сохранивший полноценное производство в России, обеспечивает стабильное качество и доступность. Continental, Goodyear и Michelin, поставляемые по параллельному импорту, остаются эталоном по ряду характеристик, но их цена выше, а выбор размеров может быть не таким широким.

© Lucky Business/Shutterstock

Важно помнить о типоразмерах. Из-за массового прихода китайских автомобилей с большими колёсами сегодня на рынке доступны шины диаметром до 22 дюймов, и дефицита по таким размерам практически нет. При выборе шин для кроссовера обязательно обращайте внимание на индексы нагрузки и скорости, особенно если вы планируете загружать автомобиль или часто выезжать на трассу. Независимо от выбранного бренда, специалисты рекомендуют приобретать шины заранее, не дожидаясь пика сезонного спроса.