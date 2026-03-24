Утильсбор могут снова повысить с 1 апреля

Способов выгодно пригнать автомобиль через соседние республики становится все меньше. Правительство подготовило очередной пакет поправок в правила взимания утилизационного сбора, который поставит окончательную точку в истории схем серого импорта. Если предлагаемые изменения вступят в силу, то с 1 апреля 2026 года схемы ввоза машин через страны ЕАЭС потеряют практический смысл. Объясняем, что это значит для покупателей авто из-за границы.

В основе грядущих перемен лежит проект постановления Правительства под номером 164215. Этот документ вносит серьёзные правки в уже знакомое многим водителям Постановление № 1291. Если раньше власти просто поднимали коэффициенты, то теперь они меняют саму логику контроля. Теперь система будет автоматически высчитывать, сколько пошлин и сборов «недополучил» российский бюджет при ввозе машины из стран ЕАЭС.

Напомним, что ранее вступили в силу поправки в закон об утильсборе с 1 августа 2025 года. Затем правительство взялось за изменение методики расчёта «утиля», привязав его к мощности ввозимых авто и, по сути, отменив льготный «утиль» для моделей мощнее 160 л. с. Так что фактически за последние шесть месяцев утильсбор повышали дважды: в декабре 2025-го и январе 2026-го. И апрельский этап может стать логическим продолжением этой масштабной реформы.

До сих пор занижение стоимости было обычной практикой для серых импортёров и позволяло сэкономить средства при ввозе авто в РФ. Схема работала элементарно: в Киргизии, Армении или любой другой стране ЕАЭС машины проходили растаможку по фиктивным инвойсам, где цена в чеке могла быть ощутимо ниже реальной рыночной стоимости. Соответственно и стоимость растаможки получалась ниже.

Далее российская таможня при ввозе такого автомобиля физлицом зачастую не имела законных оснований требовать доплаты, если машина уже прошла очистку в любой из стран Таможенного союза. Однако с 1 апреля эту лазейку могут прикрыть — в случае принятия поправок российские таможенники будут сверяться не с вашим чеком из Бишкека, Минска или Еревана, а с единой базой рыночных цен ФТС РФ.

Как это будет работать

Внедряется так называемая интегрированная система расчёта. Теперь при регистрации авто в ГИБДД инспектор не просто посмотрит ваши документы, а обратится к базе таможни. Если выяснится, что в странах ЕАЭС вы заплатили пошлину с условных $15 000, а по российским справочникам такая машина стоит $25 000, то всю сэкономленную на пошлинах разницу вам просто впишут в квитанцию утильсбора. И пока этот долг, который может составить сотни тысяч рублей, не будет погашен, номера на машину получить не удастся.

«Существовавшая ранее схема ввоза через Киргизию по ТПО теряет экономический смысл из-за утилизационного сбора, рассчитанного по формуле, компенсирующей экономию на таможенных платежах. Реэкспорт российских авто, например, из Беларуси также не может быть приемлемым: машина должна простоять там на учёте не менее года. При этом резкого скачка цен мы не ждём — покупательская способность и так на дне, а в начале 2026 года стоимость машин даже немного снизилась. Для частников ввоз моделей мощностью до 160 л. с. всё ещё остаётся целесообразным и создаёт конкуренцию отечественным производителям в бюджетном сегменте», — отмечает эксперт автомобильного рынка Артем Самородов.

Важно отметить, что в случае внесения изменения в постановление правительства особое внимание будет уделено цифровому контролю. С 1 апреля 2026 года информационные системы таможни и ГИБДД начнут работать в режиме «единого окна». Компьютер сам проверит, не продаёте ли вы машину слишком быстро. Напомним, что для сохранения льготной ставки в 3 400 рублей (для новых авто) или 5 200 рублей (для старых), нужно соблюсти три условия:

Двигатель автомобиля не должен быть больше трёх литров.

Машину нельзя продавать или переоформлять в течение 12 месяцев после ввоза и растаможки.

В течение года вы можете привезти по льготе только один автомобиль.

Если хоть одно из этих правил будет нарушено, то система автоматически потребует доплатить полную сумму коммерческого сбора. А это сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Если проигнорировать требование, регистрацию машины могут просто аннулировать. С юридической точки зрения это закреплено в обновлённом тексте проекта № 164215.

Что это значит для обычного покупателя в 2026 году

Чтобы нагляднее объяснить последствия изменений, достаточно вспомнить недавний случай с автовладельцем из Приморья. Россиянин ввёз из Южной Кореи минивэн Hyundai Staria для личного пользования, указав в декларации стоимость автомобиля в $21 700. Исходя из этой суммы ему был начислен таможенный платёж в размере 741 546 рублей 45 копеек.

Однако позднее таможенники нашли в интернете объявление о продаже похожего автомобиля за $40,2 тысячи и на этом основании потребовали доплатить в казну 452 558 рублей 95 копеек. Автовладелец не согласился и вступил в судебные тяжбы с таможенной службой, в ходе которых отстоял своё право ничего не доплачивать за уже растаможенный автомобиль. Однако тогда Верховный суд встал на сторону покупателя, поскольку посчитал скриншоты с сайтов объявлений недостаточным доказательством.

Проблема ведомства заключалась в том, что ранее у таможенников просто не было легитимной и единой системы, где можно было бы безошибочно посмотреть рыночную цену ввезённого автомобиля, поэтому подобные споры могли выиграть водители. Но в случае вступления в силу изменений с 1 апреля 2026 года эта лазейка может закрыться.

У инспекторов появится автоматизированная база с официальными ценовыми справочниками. Таможне больше не придётся ничего доказывать в судах, а интегрированная система сама найдёт разницу в цене и выставит счёт новоиспечённому автовладельцу. Так что избежать огромных доплат за «подешевевшую» по документам иномарку станет невозможно.

Таким образом, рынок независимого параллельнного импорта сжимается. Покупка автомобиля «не у дилера» перестаёт быть более доступной альтернативой. Уже после 1 апреля 2026 года любая попытка схитрить с таможенной стоимостью может обернуться для конечного владельца огромным долгом, который придётся гасить в обязательном порядке.