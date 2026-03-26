В России снова заметно подорожали машины: исключением стала одна модель

Весна 2026 года принесла с собой новую волну подорожания на авторынке. Анализ цен показывает, что период относительного затишья закончился: практически все популярные модели — от бюджетных Lada до локализованных китайских кроссоверов — обновили прайс-листы в сторону увеличения. Единственным исключением стал Largus, показавший снижение стоимости. Мы сравнили, сколько стоили популярные модели в конце 2025 года и какие суммы за них теперь просят.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Постепенное подорожание началось ещё в начале года и было обусловлено целым рядом макроэкономических факторов. Так, с 1 января 2026 года в России выросла ставка НДС, а также произошла очередная индексация утилизационного сбора. На фоне сохраняющегося инфляционного давления эти изменения стали ключевыми предпосылками для пересмотра стоимости большинства автомобилей, что и заставило нас детально изучить рост цен.

Анализируя текущую ситуацию на рынке, эксперт автомобильного рынка Олег Мосеев отмечает, что основными факторами, влияющими сегодня на ценообразование, остаются инфляция, колебания курса рубля и утилизационный сбор. Он подчёркивает, что эффект от изменения НДС рынок уже отыграл, так как ценники были переписаны ещё в начале года. По словам эксперта, повышение утильсбора также в значительной степени учтено в текущих прайсах — возможно, не по всем брендам без исключения, но в основной массе моделей этот фактор уже заложен в стоимость.

«Цены большинства машин рассчитывались исходя из курса 12–12,5 рубля за юань. Пока мы остаёмся в этом интервале, у производителей нет веских причин что-то менять, особенно на фоне "холодного" рынка». Олег Мосеев Эксперт авторынка, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

Эксперт не прогнозирует существенного подорожания в ближайшее время. Однако, комментируя мартовскую активность покупателей, Мосеев признает, что предыдущая неделя выдалась ажиотажной на авторынке, но связывает это скорее с кратковременным ослаблением рубля и сопутствующими опасениями людей.

По его словам, учитывая сформированные четырёхмесячные запасы на складах, автопроизводители не стремятся повышать цены. Напротив, эксперт указывает на появление кейсов с увеличением скидок, хотя и признаёт наличие точечных повышений. В целом Мосеев считает ситуацию на рынке волатильной и полагает, что активность должна возрасти ближе к лету.

«Важный фактор — ситуация на Ближнем Востоке. Если нефть останется на высоких уровнях, через месяц-полтора в экономику придут деньги, что неминуемо подстегнёт продажи». Олег Мосеев Эксперт авторынка, экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров

В свою очередь Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» полагает, что цены на автомобили будут демонстрировать постепенный рост. По его мнению, сейчас это напрямую связано с фактором спроса: чем выше будет покупательская активность, тем динамичнее станут расти и ценники. Для такого прогноза он видит ряд предпосылок.

«Во-первых, фактор НДС ещё не в полной мере вошёл в стоимость всех представленных моделей. Во-вторых, утилизационный сбор ещё не все производители и дистрибьюторы успели полностью заложить в текущие цены. К этому можно добавить инфляцию и вероятное дальнейшее ослабление курса рубля», — отмечает Удалов.

Аналитик считает, что уже в марте рынок начал потихоньку подрастать, причём положительная динамика прослеживается даже в еженедельном разрезе. Удалов утверждает, что при сохранении такого спроса производители и дилеры будут планомерно поднимать цены. Важное отличие от прошлого года эксперт видит в состоянии складов: по его словам, если тогда наблюдались большие стоки при низком спросе, то сейчас ситуация иная: избыточных запасов нет. Кроме того, формируется серьёзный отложенный спрос.

Lada

Lada Granta

Самый доступный автомобиль России ощутимо прибавил в цене в начальной версии. Если в конце 2025 года седан в базовой комплектации Standard Plus можно было приобрести за 749 900 рублей, то в марте 2026 года цена за машину нового модельного года выросла до 850 000 рублей. В более дорогих исполнениях рост оказался менее выраженным: комплектация Club с 106-сильным мотором подорожала с 1 269 000 до 1 290 000 рублей.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Lada Vesta

Семейство Lada Vesta показало существенный рост цен, особенно в базовых исполнениях. В ноябре 2025 года начальный седан стоил от 1 239 900 рублей, однако к марту 2026-го его стоимость подскочила до 1 558 000 рублей. Топовая версия Techno за этот период подорожала с 1 961 000 до 2 015 000 рублей. Самый дорогой представитель линейки — универсал SW Cross в комплектации Techno — прибавил в цене 29 000 рублей, достигнув отметки в 2 246 000 рублей.

Lada Niva Travel

Внедорожник Niva Travel с новым мотором 1,8 литра также обновил прайс-листы и названия комплектаций. Базовая версия Classic подорожала с 1 384 000 до 1 419 000 рублей, а Comfort — до 1 528 000 рублей. Значительные перемены коснулись средних исполнений: версия Life была переименована в «Практик» и выросла в цене до 1 603 000 рублей (с 1 569 000), а Enjoy стала называться «Драйв» и теперь оценивается в 1 717 000 рублей. Топовая модификация Techno прибавила 25 000 рублей, достигнув 1 789 000 рублей, а список спецверсий пополнило издание КХЛ за 1 814 000 рублей.

Lada Niva Legend

В ноябре 2025 года начальный вариант модели оценивался в 1 059 000 рублей, а к марту 2026-го его цена выросла до 1 099 000 рублей. Версия Urban подорожала с 1 198 000 до 1 239 000 рублей, а топовая комплектация Black теперь стоит 1 258 000 рублей вместо 1 217 000.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Lada Largus

Пассажирский универсал в исполнении FL (база) в марте 2026 года официально стоит 1 587 000 рублей, тогда как в конце 2025 года его цена составляла 1 660 000 рублей. Снижение составило 73 000 рублей, что может быть связано с оптимизацией производства.

Haval

Haval Jolion

Бестселлер среди кроссоверов показал умеренный рост. Базовая версия Comfort (механика, передний привод) подорожала на 50 000 рублей до отметки 2 049 000 рублей. Средняя комплектация Elite (теперь именуемая «Оптимум» для полноприводных версий) выросла с 2 499 000 до 2 549 000 рублей, а топовое исполнение Tech+ теперь предлагается за 2 899 000 рублей.

Haval M6

Переднеприводный кроссовер M6 в версии с механической коробкой передач не пересёк психологическую отметку в 1 999 000 рублей, оставшись в одной цене с прошлым годом. Однако модификация с роботизированной трансмиссией прибавила 50 000 рублей, достигнув в марте 2026 года цены в 2 249 000 рублей.

Haval F7

Кроссовер Haval F7 в марте 2026 года продемонстрировал рост цен во всех комплектациях ровно на 100 000 рублей. Начальная версия «Оптимум» подорожала с 2 799 000 до 2 899 000 рублей. Комплектация Premium 1.5T выросла до 3 099 000 рублей. Полноприводная версия «Оптимум» с мотором 2.0T теперь стоит 3 299 000 рублей, а флагманское исполнение Tech+ достигло отметки в 3 699 000 рублей.

© Haval

Haval F7x

Аналогичная динамика наблюдается и у купе-кроссовера Haval F7x — обе представленные комплектации подорожали ровно на 100 000 рублей. Исполнение Premium 2.0T 4WD, стоившее в конце прошлого года 3 499 000 рублей, в марте 2026 года предлагается за 3 599 000 рублей. Топовая версия Tech Plus с полным приводом выросла в цене с 3 699 000 до 3 799 000 рублей.

Belgee

Belgee X50

Модель белорусской сборки демонстрирует завидную стабильность. Цены на Belgee X50 не менялись с начала осени 2025 года. Автомобиль по-прежнему предлагается в комплектации Active за 2 479 990 рублей, в версии Style за 2 590 190 рублей и в топовом исполнении Prestige за 2 690 190 рублей.

Belgee X70

У кроссовера Belgee X70 цена на базовую версию Active 2WD 6AT осталась неизменной и составляет 2 579 990 рублей. Однако остальные комплектации прибавили в стоимости. Версия Style с передним приводом подорожала с 2 624 990 до 2 710 990 рублей. Модификации с полным приводом выросли в цене на 106 000 рублей: Style 4WD теперь стоит 2 806 990 рублей, Prestige — 3 006 990 рублей, а Prestige+ достигла отметки в 3 081 990 рублей.

© Belgee

Belgee S50

Седан Belgee S50 к марту 2026 года также обновил прайс-листы во всех четырёх комплектациях. Базовая версия Active с 5-ступенчатой «механикой» подорожала на 50 000 рублей — с 1 849 990 до 1 899 990 рублей. Остальные модификации, оснащённые 6-ступенчатым «автоматом», прибавили по 40 000 рублей: комплектация Active теперь стоит 2 039 990 рублей, версия Style — 2 129 990 рублей, а топовое исполнение Prestige выросло в цене до 2 309 990 рублей против 2 269 990 рублей в конце 2025 года.

Tenet

Tenet T4

Кроссовер калужской сборки значительно обновил прайс-листы. Базовая версия Line (атмосферный мотор 113 л. с., МКПП) подорожала с 1 999 000 до 2 119 000 рублей. Вариант с вариатором в той же комплектации прибавил в цене с 2 129 000 до 2 219 000 рублей. Версии с турбомотором 1.5T также стали дороже: Active выросла с 2 250 000 до 2 339 000 рублей, а флагманская Prime теперь стоит 2 449 000 рублей (было 2 380 000 рублей).

Tenet T7

Среднеразмерный кроссовер Tenet T7 также продемонстрировал рост цен во всех доступных модификациях. Версия Active с передним приводом подорожала с 2 680 000 до 2 735 000 рублей, а комплектация Prime 2WD прибавила аналогичные 55 000 рублей, достигнув отметки в 2 935 000 рублей. Полноприводные модификации выросли в цене на 60 000 рублей. Так, Tenet T7 Active 4WD в марте 2026 года предлагается за 2 940 000 рублей (против 2 880 000 рублей в декабре), а флагманское исполнение Prime 4WD подорожало до 3 140 000 рублей.

© Tenet

Tenet T8

Флагманский полноприводный кроссовер Tenet T8 также продемонстрировал рост цен к марту 2026 года. Согласно актуальным данным, комплектация Prime 4WD (с двигателем 2.0 TGDI и 7-ступенчатым роботом) подорожала на 90 000 рублей — с 3 540 000 до 3 630 000 рублей. Топовое исполнение Ultra 4WD прибавило в стоимости 95 000 рублей, достигнув отметки в 3 885 000 рублей против 3 790 000 рублей в конце 2025 года.

Omoda C5

С выходом обновлённой версии Omoda C5 структура цен изменилась. В декабре 2025 года дорестайлинговый кроссовер сохранял осенние цены: от 2 429 900 рублей (комплектация Fun) до 3 029 900 рублей (Supreme AWD). В марте 2026 года за обновлённую модель в версии Active просят 2 349 000 рублей. Комплектация Drive теперь оценивается в 2 499 000 рублей, а исполнение Style — в 2 649 000 рублей.

Автомобили, поставляемые по прямому импорту

Ниже представлены модели, которые не производятся в России и завозятся в готовом виде. Здесь динамика цен наиболее выражена.

© Omoda

Geely Monjaro

Входная цена в клуб владельцев популярного кроссовера увеличилась на 50 000 рублей и составляет теперь 4 599 990.

GAC GS4 и GS8

Вопреки ожиданиям бренд GAC обновил прайс-листы в сторону повышения для всех комплектаций. Компактный GS4 подорожал во всех исполнениях на 100 000 рублей: теперь базовая версия GB 2WD предлагается за 3 299 000 рублей, а топовая GL AWD — за 3 849 000 рублей. Полноразмерный внедорожник GS8 также прибавил по 100 000 рублей к каждой версии, зафиксировав стоимость от 4 399 000 до 5 199 000 рублей.

Bestune B70 и T90

Лифтбек Bestune B70 в версии Enjoyment подорожал с 2 699 990 до 2 844 000 рублей. Мощная двухлитровая версия Master прибавила 153 000 рублей (новая цена 3 603 000 рублей). Кроссовер T90 в комплектации Luxury теперь стоит 3 892 000 рублей против декабрьских 3 730 990 рублей.

© Вячеслав Крылов

Главное

Динамика цен на российском автомобильном рынке к марту 2026 года наглядно подтверждает переход к фазе планомерного и всеобщего удорожания. Если в конце 2025 года производители ещё сдерживали прайсы за счёт значительных складских запасов, то к весне этот ресурс оказался практически исчерпан.

Случай с Lada Largus остаётся единственным на рынке примером снижения стоимости, в то время как остальные игроки — от бюджетного сегмента до премиального импорта — скорректировали ценники вверх в среднем на 40 000–150 000 рублей.

Судя по прогнозам экспертов, дальнейшая конъюнктура будет зависеть от баланса между реализацией отложенного спроса и сдерживающим фактором высокой ключевой ставки. Однако общий вектор очевиден: доступных предложений становится всё меньше, а ценовой порог входа в популярные сегменты продолжает расти.