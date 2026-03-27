Уже совсем скоро в России заработает система проверки полисов «автогражданки» с помощью камер ГИБДД. Разбираемся, следует ли законопослушным автовладельцам опасаться ошибочных штрафов за отсутствие ОСАГО и как можно будет их обжаловать.

Президент Владимир Путин одобрил поправку в КоАП, касающуюся штрафов за езду без полиса ОСАГО. Статья 12.37 Кодекса гласит, что за первый в течение года случай управления машиной без страховки водителю полагается 800 рублей штрафа, а за каждый последующий — по 3000–5000 рублей.

Поправка также устанавливает, что в течение суток на водителя теперь можно оформить лишь один штраф за отсутствие страховки. До последнего времени на автовладельца с машиной без ОСАГО можно было составлять неограниченное количество протоколов в день.

Эта поправка важна с точки зрения грядущих нововведений — запуска системы автоматической проверки ОСАГО с помощью камер ГИБДД. Если бы они штрафовали водителей за управление машиной без страховки до принятия поправки, то на финише одной-единственной поездки с неоформленным полисом автовладельца мог бы ждать сразу десяток-другой постановлений на общую сумму в десятки, а то и сотни тысяч рублей.

К счастью, система «автоматических» штрафов за езду без ОСАГО до сих пор не запущена, притом что сейчас, по данным РСА (Российского союза автостраховщиков), порядка 7–10% машин на дорогах страны ездят без полисов обязательной «автогражданки».

«Камерное» бездействие

Представители РСА полностью поддерживают запуск системы проверки ОСАГО с помощью камер ГИБДД. И неоднократно уже заявляли, что с их стороны всё к этому готово, включая интеграцию с электронными системами ГИБДД базы данных полисов ОСАГО — «АИС страхования».

Судя по всему, не готовы пока только в МВД. Так, официальный представитель МВД России Ирина Волк в ведомственном Telegram-канале пояснила, что на данный момент полицейская система автоматической фото- и видеофиксации для оформления штрафов за отсутствие страховки ОСАГО не используется.

Точные сроки запуска этой системы пока официально не называются, однако ожидается, что этот момент наступит уже 1 сентября 2026 года. Но, как говорится, «это не точно».

Без права на ошибку

В любом случае рано или поздно камеры начнут штрафовать водителей за езду без ОСАГО. И неизбежно, как это бывает с прочими «автоматическими» наказаниями, автовладельцы столкнутся с постановлениями, вынесенными ошибочно.

Юрист проекта «Штраф-OFF» Михаил Никитин считает, что такого рода проблемы могут возникать, если в базу «АИС страхования» (её оператор — «Национальная страховая информационная система», АО «НСИС») изначально были внесены неверные данные. Либо когда полицейская камера неверно распознаёт госномер автомобиля.

«Учитывая, что постановления в упрощённом виде у нас выносят в режиме конвейера, не думаю, что инспектор центра автоматической фиксации будет утруждать себя перепроверкой данных машины или полиса». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

По словам юриста, обжаловать штраф за езду без ОСАГО придётся через соответствующий сервис на портале госуслуг или путём подачи жалобы в ГИБДД. Либо в судебном порядке — по адресу фотофиксации нарушения.

«Даже если страхователь (либо его страховой агент) неверно внёс данные в базу НСИС, обжаловать полученный из-за этого штраф следует по стандартному алгоритму — через ГИБДД или суд, поскольку водителя к ответственности привлекает непосредственно должностное лицо — инспектор территориального ЦАФАП ГИБДД». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

По словам генерального директора АО «НСИС» Николая Галушина, их информационная страховая система проверяет данные полисов, предоставляемые страховыми организациями в «АИС страхования». Это минимизирует риски выставления штрафов за отсутствие страховки добросовестным гражданам.

«В самом алгоритме проверки наличия полиса ОСАГО по данным фотофиксации предусмотрено несколько этапов сверки данных, что также должно уменьшать вероятность ошибки», — рассказал «Рамблер/Авто» генеральный директор НСИС Николай Галушин.

Наш собеседник также отметил, что при оформлении бумажных полисов ОСАГО столь серьёзных проверок не предусмотрено. Поэтому ошибки, содержащиеся в них, могут приводить в итоге к некорректным штрафам за езду без страховки. Но на этот случай предусмотрен стандартный механизм обжалования любых постановлений ГИБДД.

Кроме того, по мнению Галушина, доля ошибочных штрафов, связанных с неточностями, характерными для бумажных полисов, будет крайне мала. Поскольку количество самих бумажных полисов стремится к нулю: согласно данным за 2025 год, таких договоров страхования ОСАГО в стране было заключено менее 0,3% от общего числа.

