Штрафы за неправильную парковку в 2026 году: полный гид для водителей

Стремительная автомобилизация мегаполисов диктует свои суровые правила: найти свободное место сложно, а припарковаться без нарушения — еще сложнее. Рассказываем какие штрафы грозят водителям за нарушение правил стоянки в 2026 году.

В 2026 году контроль за стоянкой и остановкой стал тотальным. Вступили в силу обновленные стандарты (в частности, Изменение № 1 к ГОСТ Р 52289-2019), сузившие парковочные карманы до 2,25 метра, а традиционная скидка на оплату штрафов сократилась.

В современном мегаполисе во главе угла стоит бесперебойное движение общественного транспорта и безопасность пешеходов. Для водителя это означает одно: любая небрежность при парковке гарантированно приведет к административному наказанию. Рассказываем, какие нормы стоянки актуальны сейчас, в каких случаях ваш транспорт отправят на штрафстоянку и в какую сумму обойдется подобная невнимательность.

Определение штрафа за парковку в неположенном месте по КоАП

Базовым документом, определяющим санкции за нелегальный паркинг, является ст. 12.19 Административного кодекса РФ. Суровость наказания напрямую связана с тем, какие именно неудобства ваша машина создает другим участникам движения. В эту норму вписаны самые частые проступки: оставление транспорта на пешеходных дорожках, возле автобусных остановок, параллельно припаркованному ряду или на зонах для людей с ограниченными возможностям.

Если же вы проигнорировали требования запрещающих знаков (например, 3.27 «Остановка запрещена») или желтую линию разметки, в дело вступает статья 12.16 КоАП РФ. Важно понимать: юридически это разные нарушения, хотя для водителя результат один — штраф и возможная эвакуация.

Места, где нельзя парковаться по ПДД

Дорожные правила строго запрещают паркинг на участках, где ваше транспортное средство ограничивает обзорность или тормозит общий поток. Вот этот список:

Пешеходные переходы и пятиметровый отрезок проезжей части перед ними.

Места для машин людей с инвалидностью (если у вас нет соответствующих документов и записи в ФРИ).

Пешеходные дорожки (кроме мест, где установлен знак 6.4 с табличками, разрешающими заезд на бордюр).

Остановки для автобусов, троллейбусов и такси, плюс пятнадцатиметровая дистанция в обе стороны от таких пунктов.

Рельсы для трамваев и выделенные полосы для городского транспорта.

Дорожное полотно, если вы бросаете авто параллельно уже стоящим у обочины машинам.

Тоннели, мосты, эстакады и путепроводы.

Засеянные травой участки и земли с зелеными насаждениями (регулируется региональными законами).

Внутридворовые дороги, если ваша машина блокирует доступ спецтехнике (пожарным, скорой, мусоровозам).

Стоимость штрафа за неправильную парковку по общим основаниям

Финансовые наказания для основной части субъектов РФ (исключая столицы) в 2026 году выглядят следующим образом:

Нарушение правил остановки или стоянки, прямо не предусмотренное иными нормами (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ) — 500 рублей (либо предупреждение). К этой части относятся любые нарушения, которые не зафиксированы в специальных составах (частях 2–6 ст. 12.19) и в ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ (последняя регулирует опасные нарушения на железнодорожных переездах, включая остановку или стоянку непосредственно на путях).

Занятие льготного/инвалидного места (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) — 5 000 рублей и эвакуация.

Стоянка на пешеходном переходе или тротуаре (ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ) — 1 000 рублей и эвакуация.

Оставление машины у автобусной остановки (ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ) — 1 000 рублей и эвакуация.

Блокировка рельсов или паркинг далее первого ряда от края проезжей части (ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ) — 1 500 рублей и эвакуация.

Формирование затора или стоянка внутри тоннеля (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ) — 2 000 рублей (плюс эвакуация).

Игнорирование знаков остановка запрещена/стоянка запрещена (ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ) — 1 500 рублей.

Стоимость штрафа за неправильную парковку в Москве

В Москве действует более суровый правовой режим. Ошибки здесь стоят в несколько раз дороже:

Нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.19, совершенные в городе федерального значения Москве (ч. 5 ст. 12.19 КоАП РФ) — 2 500 рублей и эвакуация.

Заезд на пешеходные зоны, остановки, зебры или паркинг вторым эшелоном (ч. 6 ст. 12.19 КоАП РФ) — 3 000 рублей.

Нарушение предписаний запрещающих знаков (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ) — 3 000 рублей.

Штраф за неоплаченную (на оплату дается всего 5 минут) муниципальную парковку (ст. 8.14 КоАП Москвы) — 5 000 рублей (для юридических лиц — 50 000 рублей).

Остановка на газонах и тротуарах (ст. 8.25 Кодекса города Москвы для частных лиц) — 5 000 рублей (для юридических лиц — 300 000 рублей).

Стоимость штрафа за неправильную парковку в Санкт-Петербурге

Северная столица в плане федеральных штрафов приравнена к Москве (части 5 и 6 норм 12.19, а также положения ст. 12.16 применяются аналогично). Однако региональные взыскания немного отличаются:

Наказания за нарушения у пешеходных зон, остановочных пунктов и под знаками обойдутся в 3 000 рублей.

Просрочка оплаты городского парковочного пространства (ст. 37-2 Закона СПб № 273-70) — 3 000 рублей (на оплату дается 15 минут).

Порча зеленых насаждений выльется в сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Эвакуация ТС

Принудительное перемещение авто — самая неприятная мера пресечения, регламентированная положениями ст. 27.13 Кодекса об административных правонарушениях. Вашу машину заберут на спецстоянку, если вы припарковались на льготном месте, заехали на пешеходную дорожку или «зебру», встали параллельно ряду, заблокировали проезд или проигнорировали табличку 8.24 «Работает эвакуатор». Важный нюанс закона: если водитель подошел к машине до того, как эвакуатор начал движение, процесс погрузки должны немедленно остановить. В этом случае выписывается только постановление, а раскошеливаться на работу эвакуаторщиков не нужно.

Стоимость эвакуации автомобиля

В 2026 году услуги эвакуаторов бьют по кошельку. В Москве тарифы привязаны к мощности двигателя и официально утверждаются городом (актуальные расценки на портале «Московский паркинг»):

Автомобили до 80 л.с. — 8 500 руб. (со скидкой 25% при оплате до получения авто — 6 375 руб.).

Автомобили свыше 80 л.с. (включая мощные авто от 250 л.с. и выше) — 12 450 руб. (со скидкой 25% — 9 337,5 руб.).

В Санкт-Петербурге действует единый тариф на эвакуацию легкового автомобиля. В 2026 году, согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2025 № 261-р, эта сумма составляет 3 813 рублей.

Стоимость штрафстоянки

Хранение автомобиля также тарифицируется по-разному.

В Москве: первые сутки бесплатно. Далее для машин категории В сутки обойдутся в 2 460 рублей (со скидкой 25% при досрочной оплате — 1 845 рублей, согласно тарифам Правительства Москвы).

первые сутки бесплатно. Далее для машин категории В сутки обойдутся в 2 460 рублей (со скидкой 25% при досрочной оплате — 1 845 рублей, согласно тарифам Правительства Москвы). В Санкт-Петербурге: тарификация почасовая. Один час нахождения легковушки (категории А, В, М) на штрафстоянке стоит 115 рублей.

Проверка и оплата штрафа за парковку

Цифровизация свела процесс проверки штрафов к нескольким кликам. В 2026 году надежнее всего использовать:

Портал «Госуслуги» (для всех федеральных штрафов ГИБДД).

Региональные порталы (например, mos.ru в Москве для штрафов АМПП и МАДИ).

Приложение «Парковки России» (отображает сессии и профильные штрафы). Проверять наличие взысканий рекомендуется минимум раз в неделю, чтобы не упустить льготный период оплаты.

Банковские приложения. Например, в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Для этого необходимо войти в приложение. Далее перейти в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → «Добавить авто» и завести профиль автомобиля в разделе. Всё, вы будете автоматически получать уведомления о новых штрафах.

Резюме

Парковка в 2026 году требует максимальной концентрации внимания. Следите за знаками, за шириной разметки (заезд на линию теперь жестко карается) и всегда используйте официальные приложения для своевременной оплаты парковочных сессий. Помните, что отсутствие запрещающего знака не делает парковку законной, если вы заехали на тротуар или газон.

Нюансы

Сколько времени дается на оплату штрафа за неправильную парковку?

С 2025 года система лояльности изменилась. Согласно актуальной редакции статьи 32.2 КоАП РФ, водитель имеет право оплатить штраф со скидкой 25% (ранее было 50%) в течение 30 дней со дня вынесения постановления. Важно: эта скидка действует на федеральные штрафы (от ГИБДД), но не применяется к региональным штрафам (за неоплату платной парковки или стоянку на газоне). Полный срок на уплату штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу (плюс 10 дней на обжалование, итого 70 дней).

Что будет, если не оплачивать штраф за стоянку в неположенном месте?

Если проигнорировать «письмо счастья» и пропустить 70-дневный срок, в дело вступит норма 20.25 Административного кодекса, карающая за уклонение от уплаты. Последствия весьма суровы:

Размер долга умножается на два (минимальный порог — тысяча руб.). При этом старое взыскание не аннулируется.

Нарушителя могут отправить под арест длительностью до пятнадцати суток.

Суд вправе назначить до пятидесяти часов общественных работ. К тому же, судебные приставы добавят свой исполнительский сбор (7%, минимум 1000 рублей) и могут наложить запрет на регистрационные действия с автомобилем или списать деньги с вашей банковской карты.

Можно ли оспорить штраф за парковку в неположенном месте, если он выписан неправомерно?

Да, можно и нужно. На подачу жалобы у вас есть ровно 10 суток с момента получения копии постановления (согласно статьи 30.3 КоАП РФ). В 2026 году оспорить наказание проще всего онлайн. Если штраф выписала ГИБДД с камеры — жалоба подается через портал «Госуслуги». Если это московские МАДИ или АМПП — через mos.ru или приложение «Парковки России». Главное — приложить доказательства: фотографии машины с геолокацией, записи с видеорегистратора, доказывающие, что разметка была занесена снегом, а знака не было видно. Должностное лицо обязано рассмотреть электронную жалобу в течение 10 дней.