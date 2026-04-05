Штрафы за нарушение дорожной разметки в 2026 году: сколько придётся платить

Дорожная разметка представляет собой систему визуальных команд, за нарушение которых в КоАП предусмотрена широкая шкала взысканий: от 750 рублей до 7 500 рублей. С внедрением новых стандартов фиксации и изменением системы скидок до 25%, водителям стало сложнее ориентироваться в юридических последствиях своих маневров. В этом материале разбираем штрафы за нарушения основных видов разметки, от стоп-линий до двойных сплошных, а также объясняем как обжаловать их.

Классификация нарушений и базовые штрафы по КоАП в 2026 году

На современных дорогах используется большое количество разнообразных видов разметки. Соответственно, существует изрядное количество их нарушений. Самым распространенным и «мягким» составом нарушения является несоблюдение требований разметки, не связанное с выездом на встречную полосу или поворотами.

Такие действия, как перестроение через сплошную линию в попутном направлении или наезд на направляющие островки, квалифицируются по первой части статьи 12.16 КоАП РФ. В 2026 году штраф за подобную провинность составляет 750 рублей.

Выезд на встречную полосу

Наиболее суровые санкции ожидают тех, кто игнорирует сплошную или двойную сплошную разметку ради совершения обгона. Любой маневр по встречной полосе движения через непрерывную линию карается по четвертой части статьи 12.15 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере 7 500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, если маневр был зафиксирован инспектором лично. Важно помнить, что даже если обгон был начат на прерывистой линии, а завершен на сплошной, суды в 2026 году однозначно трактуют это как виновное действие.

Смена траектории: повороты и развороты через сплошную линию разметки

Отдельного внимания заслуживает разграничение между движением по встречной полосе и простым пересечением разметки для смены направления. Если водитель разворачивается или поворачивает налево через одну или две сплошные линии, его действия попадают под действие второй части статьи 12.16 КоАП РФ. Такие маневры менее опасными, чем обгон, поэтому лишение прав здесь не предусмотрено. Тем не менее, финансовое наказание остается ощутимым: в 2026 году оно варьируется от 1500 до 2 250 рублей. К этой же категории относится и выезд с прилегающей территории (например, из двора или с заправки) налево через сплошную разметку.

Стоп-линии и выделенные полосы движения

В городе водители чаще всего сталкиваются с разметкой 1.12 (стоп-линия) и линиями, отделяющими полосы для общественного транспорта. Наезд на стоп-линию при запрещающем сигнале светофора регулируется частью 2 статьи 12.12 КоАП РФ и карается штрафом в 800 рублей.

Что касается выделенных полос, то пересечение сплошной линии, отделяющей их от основного потока, влечет за собой штраф в размере 2 250 рублей по статье 12.17 КоАП РФ, а в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма удваивается и составляет 4 500 рублей. При этом важно помнить про объезд препятствий. Если вы пересекаете сплошную для объезда ямы или ДТП через встречную полосу, то штрафа можно избежать. Однако, если у инспектора возникнут сомнения в отсутствии возможности объехать препятствие справа, то штраф составит от 1 500 до 2 250 рублей по части 3 статьи 12.15.

Оплата штрафов за разметку в 2026 году

На подавляющее большинство штрафов за нарушение разметки распространяется возможность оплаты со скидкой 25% в течение 30 календарных дней с даты вынесения постановления. Это правило закреплено в статье 32.2 КоАП РФ. Таким образом, минимальный штраф в 750 рублей превращается в 562 рубля при оперативной оплате. Исключение составляют только грубые повторные нарушения, такие как повторный выезд на встречную полосу, где дисконт не предусмотрен вовсе. В случае ошибочной фиксации (например, при заснеженной разметке) у автовладельца остается 10 дней на подачу жалобы через портал «Госуслуги» и в подразделении ГАИ, которое вынесло постановление.