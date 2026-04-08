До 500 тысяч рублей: назван штраф, который разорит

В России в 2026 году штраф за заезд или стоянку на газоне не имеет единого фиксированного размера по всей стране. Это связано с тем, что на федеральном уровне такое нарушение прямо не выделено в КоАП РФ — ответственность в большинстве случаев устанавливается региональными законами о благоустройстве.

Тем не менее, общая практика наказаний уже сложилась и достаточно стабильна. В среднем по России штраф для водителя составляет от 1000 до 5000 рублей. Конкретная сумма зависит от региона и местного законодательства.

В крупнейших городах страны санкции строже:

в Москве — 5000 рублей для обычного водителя,

в Санкт-Петербурге — обычно 3000-5000 рублей.

Для других категорий нарушителей штрафы значительно выше:

должностные лица — до 30 000-40 000 рублей,

юридические лица — до 300 000 рублей (в Москве) и 500 000 рублей (в Санкт-Петербурге).

Важно понимать, что под «газоном» в правоприменительной практике обычно понимается любая озеленённая территория — не только трава, но и клумбы, парки, дворовые зелёные зоны. Даже если участок визуально повреждён или без травы, он всё равно может считаться газоном.

Отдельная особенность — отсутствие «скидки» на оплату. В отличие от многих штрафов из главы 12 КоАП РФ, санкции за парковку на газоне часто устанавливаются региональными нормами, поэтому льготная оплата (со скидкой) обычно не применяется.

Кроме того, в отдельных случаях возможно дополнительное привлечение по другим статьям — например, за повреждение зелёных насаждений, если действия привели к реальному ущербу.

Таким образом, в 2026 году за заезд на газон в России водитель чаще всего заплатит от 1000 до 5000 рублей, однако в крупных городах и при более серьёзных нарушениях сумма может быть значительно выше.