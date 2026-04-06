Штраф за езду по тротуару в 2026 году: назван размер наказания

Тротуар — это территория пешеходов. Казалось бы, правило простое и понятное. Но некоторые водители пытаются его нарушать, чтобы максимально приблизиться к цели своей поездки, либо пытаясь сократить себе путь. Разберемся, чем это грозит нарушителю.

© magpie25/Shutterstock

Что считается нарушением

Согласно ПДД, тротуар — это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов. Движение транспортных средств по тротуарам запрещено.

Если авто оказалось на тротуаре — вы уже нарушили правила. И неважно, проехали вы по нему 10 метров или 100, медленно или быстро. Даже если машина заехала на тротуар не полностью — для закона это уже нарушение.

Какой штраф за езду по тротуару

Ответственность за это нарушение предусмотрена частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ. Штраф составляет 2000 рублей.

Важно не путать это нарушение со стоянкой на тротуаре — за парковку ответственность наступает по другой статье КоАП.

Когда все-таки можно ездить по тротуару

В запрете на движение автомобилей по тротуару предусмотрены исключения:

Для машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб (снегоуборочная техника, поливалки и т.п.), а также для пожарного, полицейского транспорта и скорой помощи.

Для подвоза грузов(товаров) к магазину, предприятию, стройплощадке, когда нет другого способа подъехать, кроме как через тротуар.

Для пропуска спецтранспорта — если вы уступаете дорогу машине с включенными спецсигналами.

Но даже в этих случаях нужно двигаться аккуратно, на минимальной скорости, не создавая помех пешеходам.

Как фиксируется нарушение

Сотрудники ГИБДД лично оформляет штраф на месте.

Современные дорожные камеры автоматической фото-видеофиксации умеют распознавать автомобили на тротуарах. Они работают круглосуточно и без выходных.

Мобильные приложения — граждане могут сообщить о нарушении через специальные сервисы или непосредственно в отделения ГИБДД, отправляя фото-видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении.

© AYO Production/Shutterstock

Как оспорить штраф за езду по тротуару

Да, если вы считаете, что наказание несправедливо.

Срок на обжалование — 10 суток с момента получения на руки копии постановления.

Основания для отмены:

Невозможность доказать, что нарушение было совершено именно вами и на вашей машине.

Нарушения не было. Например, когда ваше авто пропускало пожарную машину, спешащую на вызов.

Протокол или постановление о штрафе составлены с неустранимыми ошибками — внесены неверные данные, дана неверная квалификация правонарушения;

За рулем авто в момент нарушения были не вы. Тут для оспаривания потребуются доказательства. Например, договор купли-продажи – в случае, если вы продали авто и новый владелец проехал по тротуару до постановки машины на учет в ГИБДД на своё имя.

© Ilya Galakhov/Global Look Press

Как и куда подавать жалобу

Онлайн — через портал «Госуслуг» или в суд по истечении 10 дней на обжалование;

Лично — в отделении ГИБДД, оформившее штраф или в суд;

Почтой — в отделение ГИБДД оформившее штраф или в суд.

Что будет, если не оплатить штраф

Если вы получили штраф и решили его проигнорировать, последствия будут следующие:

60 дней дается на добровольную оплату. Причем при оплате в течение 30 дней с момента вынесения постановления действует скидка 25%. То есть достаточно заплатить 1500 рублей вместо 2000 рублей.

Если не уложиться в 60-дневный срок, сумма штрафа удваивается – через механизм дополнительного штрафа за неоплату штрафа.

При злостном уклонении — административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Главное

Штраф за езду по тротуару составляет 2000 рублей по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ.

Разрешенные исключения — только для спецтранспорта, подвоза товаров в магазин, при отсутствии другого подъезда и пропуска спецмашин.

Нарушения фиксируют не только инспекторы, но и камеры, и окружающие люди.

Обжаловать штраф можно в течение 10 дней с момента получения постановления.

Тротуар — зона безопасности пешеходов, и лучше лишний раз потратить минуту на объезд, чем потом оплачивать штраф и разбираться с последствиями.