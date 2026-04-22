Есть ли штраф за отсутствие огнетушителя в 2026 году: подробный разбор
К 2026 году требования ПДД к наличию огнетушителя в авто существенно изменились по сравнению с предыдущими годами. Законодательство было пересмотрено, и ответственность водителей в этой части фактически отменена.
По состоянию на 2026 год штраф за отсутствие огнетушителя не предусмотрен. Это связано с изменениями, вступившими в силу с 1 сентября 2023 года. Тогда огнетушитель (как и аптечка, и знак аварийной остановки) был исключён из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация авто. Соответственно:
- инспектор ГИБДД не имеет права штрафовать за его отсутствие;
- отсутствие огнетушителя не считается нарушением ПДД;
- автомобиль с этим «недостатком» можно эксплуатировать без ограничений.
До реформы законодательства применялась статья 12.5 КоАП РФ: 500 рублей — за отсутствие огнетушителя или его несоответствие требованиям. Эта норма больше не применяется с 2023 года.
Почему штраф отменили
Основная причина — пересмотр подхода к безопасности:
- наличие огнетушителя не влияет напрямую на предотвращение ДТП;
- контроль за его наличием признан избыточным;
- акцент смещён на реальные факторы безопасности (ремни, тормоза, состояние автомобиля).
Это официальная позиция Госавтоинспекции.
Обязан ли водитель возить огнетушитель
Несмотря на отсутствие штрафа, требования технических регламентов по-прежнему рекомендуют иметь огнетушитель. Стандартный вариант — это устройство объёмом не менее 2 литров с действующим сроком годности.
Кроме того его наличие может быть критически важным при возгорании автомобиля и в ряде ситуаций (например, ДТП с возгоранием) отсутствие огнетушителя может осложнить оказание помощи.
Есть ли косвенная ответственность за отсутствие огнетушителя
Прямого штрафа нет, но возможны косвенные риски:
- при ДТП водитель обязан принимать меры по предотвращению опасности;
- в случае тяжёлых последствий (например, пожар с ущербом) могут применяться другие нормы законодательства.
Однако именно за отсутствие огнетушителя штраф не назначается.
Главное
В 2026 году ситуация с обязательным наличием огнетушителя в авто выглядит следующим образом:
- административная ответственность не предусмотрена,
- соответственно штрафа за отсутствие огнетушителя нет, а проверка инспекторами — не проводится
При этом наличие огнетушителя остаётся рекомендованной мерой безопасности, а не юридической обязанностью.