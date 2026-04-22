Есть ли штраф за отсутствие огнетушителя в 2026 году: подробный разбор

К 2026 году требования ПДД к наличию огнетушителя в авто существенно изменились по сравнению с предыдущими годами. Законодательство было пересмотрено, и ответственность водителей в этой части фактически отменена.

Есть ли штраф за отсутствие огнетушителя в 2026 году

По состоянию на 2026 год штраф за отсутствие огнетушителя не предусмотрен. Это связано с изменениями, вступившими в силу с 1 сентября 2023 года. Тогда огнетушитель (как и аптечка, и знак аварийной остановки) был исключён из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация авто. Соответственно:

инспектор ГИБДД не имеет права штрафовать за его отсутствие;

отсутствие огнетушителя не считается нарушением ПДД;

автомобиль с этим «недостатком» можно эксплуатировать без ограничений.

До реформы законодательства применялась статья 12.5 КоАП РФ: 500 рублей — за отсутствие огнетушителя или его несоответствие требованиям. Эта норма больше не применяется с 2023 года.

Почему штраф отменили

Основная причина — пересмотр подхода к безопасности:

наличие огнетушителя не влияет напрямую на предотвращение ДТП;

контроль за его наличием признан избыточным;

акцент смещён на реальные факторы безопасности (ремни, тормоза, состояние автомобиля).

Это официальная позиция Госавтоинспекции.

Обязан ли водитель возить огнетушитель

Несмотря на отсутствие штрафа, требования технических регламентов по-прежнему рекомендуют иметь огнетушитель. Стандартный вариант — это устройство объёмом не менее 2 литров с действующим сроком годности.

Кроме того его наличие может быть критически важным при возгорании автомобиля и в ряде ситуаций (например, ДТП с возгоранием) отсутствие огнетушителя может осложнить оказание помощи.

Есть ли косвенная ответственность за отсутствие огнетушителя

Прямого штрафа нет, но возможны косвенные риски:

при ДТП водитель обязан принимать меры по предотвращению опасности;

в случае тяжёлых последствий (например, пожар с ущербом) могут применяться другие нормы законодательства.

Однако именно за отсутствие огнетушителя штраф не назначается.

Главное

В 2026 году ситуация с обязательным наличием огнетушителя в авто выглядит следующим образом:

административная ответственность не предусмотрена,

соответственно штрафа за отсутствие огнетушителя нет, а проверка инспекторами — не проводится

При этом наличие огнетушителя остаётся рекомендованной мерой безопасности, а не юридической обязанностью.