Коснётся всех: для россиян подготовили суровые штрафы

Весна принесла российским водителям ряд существенных нововведений. Причём законотворцы подготовили изменения и инициативы, которые затрагивают не только автомобилистов, но и пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности).

Ключевые изменения коснулись разных статей КоАП: от штрафов за неактуальные личные данные в базах ГИБДД и законопроекта о «шумном» транспорте до комплексного пересмотра системы контроля за электросамокатами.

Штраф за неактуальные личные данные в ГИБДД

МВД России напомнило об административной ответственности для автовладельцев, не уведомивших Госавтоинспекцию об изменении личных данных: смене прописки, фамилии или имени.

По закону собственник авто обязан в течение 10 дней обновить информацию в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорте транспортного средства (ПТС).

Нарушение этих сроков влечёт за собой следующие штрафы:

1 500–2 000 рублей — для физических лиц;

2 000–3 500 рублей — для должностных лиц;

5 000–10 000 рублей — для юридических лиц.

Управление транспортным средством с неактуальными данными в ПТС и СТС наказывается дополнительным штрафом в размере от 500 до 800 рублей.

Повышение штрафа за грязный выхлоп и шум

В Государственную Думу внесён проект закона № 1197789-8, разработанный Законодательным Собранием Забайкальского края. Документ направлен на ужесточение ответственности за эксплуатацию транспортных средств, уровень шума или выбросов которых превышает установленные нормативы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 8.23 и часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, увеличив размер административного штрафа с 500 до 2 500 рублей. Инициатива обусловлена регулярными жалобами граждан на нарушение тишины в населённых пунктах.

Так, в Москве ведётся разработка и внедрение автоматических камер, оснащённых шумомерами для фиксации нарушения. Первые сертифицированные комплексы планируется ввести в эксплуатацию уже в 2027 году.

Комплексное изменение правил и штрафов для пользователей СИМ

Регулирование передвижения на средствах индивидуальной мобильности претерпело значительные изменения, охватывающие как технические требования, так и систему контроля со стороны государственных органов и сервисов аренды.

Утверждение ГОСТа на государственные номера

С 1 апреля 2026 года Росстандарт утвердил поправку к ГОСТ Р 50577-2018, вводящую новый тип государственных регистрационных знаков специально для СИМ (электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и др.).

Номер имеет двухуровневую конфигурацию: три буквы в верхнем ряду, две цифры и код региона в нижнем. Установка знака обязательна как спереди, так и сзади. Норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года. При покупке нового устройства владелец должен будет поставить его на учёт в течение 10 дней с момента покупки. Для устройств, купленных до этой даты, предусмотрен переходный период: их можно использовать без регистрации до 1 марта 2027 года.

Разграничение полномочий ДПС и ППС

Приказ МВД России от 26.01.2026 № 14 (зарегистрирован в Минюсте 17.03.2026 за № 85647) официально закрепил основные надзорные функции за Дорожно-патрульной службой (ДПС).

Полномочия ДПС: инспекторы ГАИ обладают исключительным правом остановки СИМ на проезжей части, велодорожках и тротуарах. Они проверяют технические характеристики (включая замер мощности, если визуально она превышает 250 Вт), проводят освидетельствование на состояние опьянения и составляют протоколы по 12-й главе КоАП РФ. Внедрены обязательные чек-листы (наличие регистрации, исправность тормозов, световых приборов, проверка возраста).

Полномочия ППС: патрульно-постовая служба взаимодействует с СИМ преимущественно в парках и местах массового скопления людей для охраны общественного порядка. ППС фиксирует очевидные нарушения с последующей передачей данных в ГАИ или составляет протоколы по общим статьям.

Действующая система штрафов по КоАП РФ

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в КоАП, затронувшие базовые суммы штрафов:

800 рублей — общее нарушение ПДД лицом, использующим СИМ (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). С марта 2023 года эта статья применяется для наказания за езду вдвоём как за нарушение правил перевозки пассажиров.

1 000–1 500 рублей — управление в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ).

1 000 рублей — создание помех движению ТС (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ).

1 000–1 500 рублей — причинение лёгкого или среднего вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

1 500–2 500 рублей — непредоставление преимущества пешеходам на тротуаре/переходе (ст. 12.18 КоАП РФ).

500 рублей — нарушение правил парковки или остановки (ст. 12.19 КоАП РФ).

Штрафы для пользователей от сервисов кикшеринга

Параллельно с государственным регулированием операторы проката ввели беспрецедентно жёсткие корпоративные штрафы. Пользователь может заплатить за одно нарушение дважды: административный штраф по КоАП РФ и коммерческий штраф по договору оферты сервиса.

Езда вдвоем (тандем): 3 000–5 000 рублей в регионах / 100 000 рублей в Москве. Контроль нарушений происходит с применением ИИ-камер и датчиков веса в самих СИМ, фиксирующих нарушение (для сравнения: штраф ГАИ — 800 рублей).

Передача управления несовершеннолетнему: 10 000–30 000 рублей в регионах / 100 000 рублей в Москве.

Управление в состоянии опьянения: 100 000–150 000 рублей в регионах / 150 000 рублей + пожизненный «бан» в Москве.

Неспешивание на пешеходном переходе: 1 000 рублей (едино для регионов и Москвы).

Причинение вреда здоровью третьих лиц: до 150 000 рублей (едино для регионов и Москвы).

Нарушение правил парковки: 500–5 000 рублей в регионах / 5 000 рублей в Москве.

Ознакомиться с условиями можно в официальных офертах: Whoosh, Urent, Яндекс Go.