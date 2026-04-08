ДТП с роботом-доставщиком: какие проблемы ждут автомобилиста

Еще совсем недавно, на заре «эры электросамокатчиков», мало кто думал о проблемах, которые они стали сейчас массово создавать на дорогах. Аналогичным образом — по крайней мере пока — развивается ситуация с роботами-доставщиками, которых становится всё больше на городских улицах. Рассказываем о тёмной стороне надвигающейся на нас роботизации сферы доставки.

Поводом для написания этого материала стал случай с роботом-доставщиком, свидетелем которого стал наш коллега. Прогуливаясь по Хамовникам, он увидел, как водителю машины, совершающему левый поворот, пришлось экстренно тормозить перед роботом-доставщиком (их также называют «роверами»), неожиданно выехавшим на нерегулируемый пешеходный переход.

В этом конкретном случае обошлось без потерь и повреждений, но как бы развивалась ситуация, случись ДТП? Мог бы водитель рассчитывать на компенсацию по полису ОСАГО? Или наоборот ему пришлось бы компенсировать ремонт «ровера»? Ведь робот-курьер с точки зрения закона не является ни пешеходом, ни транспортным средством, ни даже дорожным препятствием — поскольку обладает способностью самостоятельно двигаться.

Беспилотная опасность

Потенциальные неприятности от столкновения с «ровером» могут быть серьёзными — как минимум с точки зрения последующего ремонта автомобиля, да и самого автономного курьера тоже. Этот вопрос мог бы считаться оторванным от жизни, если бы не реальная перспектива массового появления роботов-доставщиков на улицах городов.

Так, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ» спрогнозировал, что к 2030 году парк «роверов» в Москве увеличится с нынешних 200 единиц до 20 000. Уже одно это обстоятельство многократно повышает вероятность ДТП с участием робота.

Представители «Яндекса» сообщили «Рамблер/авто», что в 2025 году компания приступила к серийному выпуску роботов-доставщиков последнего, четвертого поколения. Они превосходят своих предшественников, обладая более высокой проходимостью и улучшенным лидаром.

Ожидается, что до конца 2027 года IT-гигант выпустит на дороги 20 000 таких роботов-доставщиков. Они будут трудиться в городах присутствия сервиса: в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Иннополисе.

Роботизированное будущее

В августе 2025 года стало известно, что правительство совместно с компаниями-владельцами сервисов роботизированной доставки готовят нововведения в ПДД для «роверов». В частности, обсуждается пакет поправок в законодательство, которые будут регламентировать правила движения автономных роботизированных ТС, ответственность их владельцев, страхование и прочие аспекты. Однако на данный момент эта работа конкретных результатов пока не дала.

Вопросы редакции «Рамблер/авто» о наличии или отсутствии страховой защиты у роботов-доставщиков и о возможности придать «роверам» конкретный правовой статус — наравне с ТС и СИМ — представители «Яндекса» комментировать отказались.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также считает, что со временем количество роботов-доставщиков будет только расти. Он напоминает, что уже известны случаи, когда «роверы» становились участниками аварий. В связи с чем, по его мнению, становятся более чем актуальны следующие вопросы: по каким правилам они должны ездить, где и когда передвигаться, какова ответственность владельца робота-доставщика в случае аварии и прочие.

«Правового регулирования как такового для роботов сейчас нет. В связи с чем на прошлой неделе я направил запрос по тематике роботов-доставщиков в Минтранс и МВД. Уже сейчас, когда их ещё относительно немного, мы должны продумать вопрос корректировки ПДД и сопутствующей правовой сферы. Чтобы со временем не получить такую же историю, как с электросамокатами. Когда долгое время мы не обращали внимания на растущий ком проблем с ними, а теперь вынуждены принимать радикальные меры, местами вплоть до полного запрета». Нилов Ярослав Евгеньевич Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Серая зона и риски для автовладельцев

На данный момент, пока роботов-доставщиков, с точки зрения закона, на дорогах как бы не существует, в случае столкновения машины и «ровера» может возникнуть ряд сложноразрешимых правовых вопросов.

По мнению юриста проекта «Штраф ОФФ» Михаила Никитина, наезд на робота отвечает всем критериям ДТП: это событие, произошедшее в процессе движения ТС, в результате которого причинён ущерб транспортному средству и имуществу. Однако на вопрос виновности водителя или робота в такой аварии однозначного ответа нет.

«Придерживаюсь мнения, что "по умолчанию" в ДТП с роботом будут, скорее всего, обвинять водителя. Ему, как мне представляется, вменят несоблюдение пункта 10.1 ПДД. То есть то, что он двигался со скоростью, не обеспечивающей полный контроль над дорожной обстановкой. В этой связи в очередной раз повторю совет, который даю всем клиентам и знакомым: устанавливайте в салоне своей машины видеорегистратор. В случае чего, видеозапись сразу же снимет с вас подобные обвинения». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

При наличии страховки каско ущерб автовладельцу от аварии с роботом возместит страховая компания. Но при её отсутствии автомобилисту останется лишь требовать возмещения с владельца робота-доставщика, в том числе через суд, в рамках статьи 1064 ГК РФ — «Общие основания ответственности за причинение вреда».

На сегодняшний момент Никитин считает перспективы успеха подобной тяжбы достаточно туманными — по ряду причин.

Нет наработанной судебной практики по делам о возмещении ущерба, причинённого самодвижущимся устройством. Соответственно, судья может принять решение как в пользу автовладельца, так и в пользу хозяев робота.

Робот-доставщик может быть застрахован по той или иной программе страхования. В связи с этим к судебному процессу (возможно!) придётся привлекать компанию-страховщика. Что, как правило, не упрощает ситуацию.

Неизвестно, какую процессуальную позицию займёт компания-владелец робота. Не исключено, что она может потребовать автотехнической экспертизы ДТП. А её результаты, по опыту Никитина, порой непредсказуемы.

Со своей стороны представители «Яндекса» сообщили «Рамблер/авто», что за весь период эксплуатации «роверов» компанией не было зафиксировано ни одного ДТП по вине робота-доставщика.

«За весь период эксплуатации не было зафиксировано ни одного ДТП по вине робота-доставщика, в том числе отсутствуют инциденты причинения вреда жизни и здоровью человека. В случае любой нештатной ситуации робот автоматически связывается с оператором "Яндекса", и специалист оперативно принимает необходимые меры, в том числе по взаимодействию с экстренными службами», — заявили в пресс-службе.

