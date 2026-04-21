Разметка в виде треугольника: что она означает

Каждый водитель наверняка сталкивался с дорожной разметкой в виде треугольников. Одни треугольники — небольшие и располагаются поперёк полосы, другие — крупные и стоят отдельно посреди дороги. Рассказываем, зачем дорожные службы наносят эти знаки и как правильно понимать их значение.

Уступите дорогу: разметка 1.13

Небольшие белые треугольники, нанесённые поперёк полосы движения, называются разметкой 1.13. Эта разметка дублирует известный дорожный знак «Уступите дорогу». Её главная задача — точно показать водителю границу, до которой он обязан остановиться, если потребуется уступить дорогу транспортным средствам, имеющим преимущество.

Разметка 1.13 представляет собой ряд маленьких треугольников, направленных вершинами навстречу потоку транспорта. Эти треугольнички размещаются поперёк полосы движения, непосредственно перед местом пересечения второстепенной дороги с главной дорогой. Именно здесь водитель должен оценить ситуацию и, при необходимости, остановиться, пропустив машины, двигающиеся по главному направлению.

Важно отметить, что остановка обязательна лишь в том случае, если дальнейшее движение создаёт помехи машинам с преимущественным правом проезда. Если дорога свободна, водитель вправе продолжать движение, не задерживаясь.

Предупреждение о приближении к знаку «Уступите дорогу»: разметка 1.20

Иногда на дороге можно заметить большой одиночный треугольник, расположенный посередине полосы движения. Это специальная разметка — 1.20, предназначенная предупредить водителя заранее, что вскоре предстоит уступить дорогу другому транспорту.

Разметка 1.20 выполнена в виде крупного треугольника, расположенного вершиной вперёд по ходу движения. Такой рисунок наносится на асфальт заранее, обычно за 50–100 метров до самого места, где установлен знак «Уступите дорогу».

Главная цель этой разметки — привлечь внимание водителя и заставить его заранее сбросить скорость, приготовившись уступить дорогу транспорту, имеющему преимущество. Благодаря такому предварительному уведомлению водитель успевает спокойно перестроиться, выбрать подходящую траекторию движения и принять решение о дальнейшем маневре.

Таким образом, существует две разновидности дорожной разметки в виде треугольников:

Маленькие треугольники поперёк полосы (разметка 1.13) — показывают точное место, где нужно остановиться и уступить дорогу.

Большой треугольник посредине полосы (разметка 1.20) — заранее предупреждает водителя о предстоящем пересечении, где придётся уступить дорогу.

Игнорирование этих знаков чревато созданием опасных ситуаций на дорогах, а иногда и привлечением к административной ответственности по статье 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), предусматривающей штраф до 750 руб.

Будьте внимательны! Правильно понимая дорожную разметку, вы обеспечите собственную безопасность и повысите общую культуру вождения на наших дорогах.