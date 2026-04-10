Цены на бензин пошли вверх: спасёт ли рынок запрет на экспорт

Скачки мировых цен на нефть, спровоцированные событиями в Персидском заливе, так или иначе отражаются и на российском топливном рынке. «Рамблер/авто» разобрался в причинах подорожания бензина на отечественных АЗС и выяснил у экспертов, чего ждать дальше.

Военные действия в Иране и Персидском заливе толкают вверх мировые цены на энергоносители. И любые информационные вбросы лишь усиливают скачки котировок нефти на мировых биржах.

Спотовая цена на нефть марки Brent в среду 8 апреля достигла уровня $124,68 за баррель. Затем, на фоне заявлений Дональда Трампа о двухнедельном перемирии произошла корректировка. По данным на сегодня, 10 апреля, стоимость барреля колеблется около $97.

При этом весь март на российских АЗС цены на топливо также росли. По данным Росстата, за неделю с 31 марта по 6 апреля средняя розничная стоимость бензина повысилась на 0,17% с 66,73 до 66,85 рубля за литр.

Заметим, что на первой неделе апреля темпы роста замедлились, поскольку за период с 17 по 23 марта 2026 года фиксировалось увеличение на 0,36%, а с 24 по 30 марта – на 0,27%, однако мартовский тренд сохранился.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр» Дмитрий Гусев отмечает, что российский топливный рынок и цены на наших АЗС связаны с мировым, но не напрямую.

«Так называемый "топливный демпфер", устанавливаемый правительством, и ограничения по инфляции существуют именно для "отключения" автоматической реакции внутреннего рынка на внешние события. Это сделано для создания более комфортной среды для внутреннего потребителя. Что бы ни случилось вовне, розничные цены будут меняться в рамках инфляции». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Согласно данным Минэкономразвития, в период с 31 марта по 6 апреля 2026 года инфляция в России составила 0,19% — немного опережая недельное подорожание топлива. Российский оптовый рынок, по мнению эксперта, в большей степени ощущает на себе колебания мировых котировок энергоресурсов, чем розничный. Однако и тут власти не допускают существенных колебаний, непрерывно реагируя и «донастраивая» систему.

Реакция властей

Правительство уже отреагировало на рост мировых энергоносителей, вызванных ближневосточными событиями. Так, со 2 апреля 2026 года был введён запрет на экспорт бензина для российских производителей топлива — до 31 июля. Ранее он касался только тех, кто перепродает горючее, а теперь распространяется и на производителей.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из‑за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке», — говорится в официальном сообщении правительства.

По мнению Дмитрия Гусева, запрет на экспорт топлива, введённый с начала апреля, в какой-то мере уже повлиял на снижение темпов роста цен на АЗС.

«Но надо понимать, что запрещённые к вывозу объемы не так уж и велики. Они всего лишь создают дополнительную "подушку", запас. Это не значит, что избыточное предложение зальёт рынок, и цены резко упадут – нет, конечно. В любом случае, всем уже стоит привыкать, что цены на бензин у нас – это что-то вроде тарифов ЖКХ, цен на электроэнергию и тому подобное. Всё время растут, но не резко — вместе с инфляцией». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

По мнению заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы Юрия Станкевича, для российского рынка сейчас важнее не сам факт напряжённости в Иране, а динамика экспортной альтернативы.

Для России в такой ситуации экспорт бензина и дизеля становится более маржинальным, но давление на внутренний рынок усиливается. Производителям выгоднее продавать за рубеж, однако возрастает риск ускорения роста оптовых, а затем и розничных цен.

«Важно понимать, что розничные цены инерционны — они реагируют с лагом, основная динамика формируется на оптовом рынке (СПбМТСБ). На стоимость топлива влияет не только геополитика, но и курс рубля, налоговый манёвр, параметры демпфера и сезонный рост спроса (посевная, майские праздники, период отпусков). Замедление роста цен на АЗС в начале апреля, на мой взгляд, связано с введением запрета на экспорт бензина. Эмбарго на поставки за рубеж увеличивает предложение на внутреннем рынке, снижает давление на биржевые котировки, даёт сигнал рознице не спешить с повышением». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Депутат полагает, что в складывающейся конфигурации государству, вероятно, придётся усиливать демпферный механизм, квоты или даже продлевать/ужесточать запреты на экспорт, чтобы удержать внутренние цены.

«Если геополитика не перейдёт в фазу реальных перебоев поставок, внутренний российский рынок в ближайшие месяцы останется управляемым, а рост цен — умеренным». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

По его словам, базовый сценарий на перспективу (без резкой эскалации на Ближнем Востоке) выглядит следующим образом:

нефть останется волатильной, но без взрывного роста;

внутренний рынок России будет сбалансирован за счёт государственного регулирования;

розничные цены продолжат расти, но умеренными темпами: вблизи инфляции или чуть выше.

Главное

Несмотря на резкий рост и скачки цен на энергоносители в мире, отечественный топливный рынок в обозримой перспективе сохранит стабильность. Стоимость литра топлива на российских АЗС будет постепенно повышаться.