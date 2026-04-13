Названы самые коварные дорожные ловушки для водителей

Дорожные ловушки, поджидающие автовладельцев, могут быть делом рук не только ГИБДД, но и дорожников. Подробно рассказываем, как поступать водителю в типичных ситуациях такого рода, чтобы не стать участником аварии и не получить суровый штраф.

Весна и лето — время, когда дорожные службы повсеместно приступают к ремонтам и модернизации транспортной инфраструктуры. Работы не только затрудняют движение машин, но и порой создают самые настоящие ловушки для автомобилистов, из-за которых можно получить штрафы или попасть в опасные аварийные ситуации. Рассказываем о наиболее характерных типах «капканов», которые создаются дорожниками.

Временное ограничение скорости

Все знают, что в местах проведения дорожных работ обычно устанавливают временное ограничение скорости. И все водители в курсе, что соответствующие знаки висят в таких местах даже тогда, когда работы фактически не ведутся или давно уже завершены. Поэтому большинство автовладельцев просто игнорируют жёлтые знаки ограничения скорости и не снижают её — особенно если не видят признаков активности ремонтников. И зачастую зря. Поскольку камеры автоматической фиксации на участке, где официально ведутся дорожные работы, настраиваются на отслеживание той допустимой скорости, которая указана на временных знаках. Если водитель не выполняет их требований — не стоит удивляться неожиданным штрафам «за скорость».

Надо иметь в виду, что временные ограничения скорости на ремонтируемом участке дороги действуют исключительно в согласованный с ГИБДД период проведения дорожных работ. То есть если, скажем, шоссе отремонтировано, а временные знаки не убрали, водитель и правда может не обращать на них внимания. Но шутка в том, что рядовой автомобилист обычно не в курсе сроков проведения работ. То есть игнорирование «жёлтых» ограничений скорости по факту — лотерея: повезёт/не повезёт получить постановление в период ремонта.

Ремонт в правых полосах

Достаточно часто дорожное полотно раскапывают не для ремонта, а для работ, совершенно не связанных с дорожным движением. Например, при прокладке коммуникаций. В таких случаях ограждение участка работ делается почти что капитальным: бетонные блоки по периметру крепятся к асфальту раствором, и на них устанавливают глухой высокий щитовой забор.

Проблемы у водителей с таким ограждениями возникают обычно на многополосных (свыше 2–3-х) дорогах. Особенно когда таким образом полностью перекрывают правую полосу (полосы), оставляя для проезда крайнюю левую. Очень часто капитальное ограждение «раскопок» частично «заползает» и на оставшуюся свободной левую полосу. То есть по ней проехать, в принципе, можно. Но только аккуратненько, почти вплотную прижимаясь правым бортом к ограждению.

В таких местах многие водители, как правило, объезжают место ремонта, не снижая скорости, и частично заезжают левым колесом на встречную полосу. Согласно требованиям ПДД, осевая разделительная разметка на четырёх- и более полосной дороге всегда — двойная сплошная. И её пересечение даже одним колесом подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП, карающей за езду по встречной полосе. Она предусматривает в качестве наказания либо 7 500 рублей штрафа, либо лишение прав на 4–6 месяцев.

Если подобный «заступ за линию» увидит сотрудник ДПС — протокол, а затем и повестка к мировому судье обеспечены. Способ избежать такого сценария — притормозить как следует перед сужением и осторожно миновать его без выезда на встречку.

Объезд ремонта с выездом на запретную полосу

Не стоит также расслабляться, даже когда вы уже практически миновали место ремонта. Дело в том, что в этот момент вы можете упереться, например, в полосу встречного движения. Или в автобусную полосу.

Такое может случится на перекрёстке либо в местах, где у дороги меняется количество полос движения в одном направлении. Например там, где проезжая часть суммарно имеет нечётное количество полос — три, пять, семь. То есть на встречной стороне дороги больше полос, чем на вашей. В таком месте вполне можно нечаянно оказаться на встречке, если, миновав ремонт, сразу и резко не сместиться вправо. Тем более, что в подобных местах разметка, как правило, стёрта, дезориентируя даже опытных водителей. Итогом может стать протокол от ГИБДД о выезде на встречную полосу.

Все вышесказанное справедливо также и для ситуации с нечаянным выездом на незаметно (из-за ремонта дороги) начавшуюся полосу, предназначенную для маршрутного транспорта. Статья КоАП 12.17 предполагает за такое нарушение штраф в размере 2 250 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — 4 500 рублей. Причём надо иметь в виду, что на отслеживание такого вида нарушений настроены и камеры ГИБДД. Которым, в отличие от живого полицейского, не объяснишь, что ты не имел умысла нарушать ПДД.

Ямочный ремонт

Для оперативной ликвидации выбоин в асфальте дорожники применяют так называемый «ямочный» ремонт. Бригада рабочих располагается в полосе, где есть выбоина, оперативно вырезает кусок асфальта вокруг неё и заливает всё это свежим асфальтом. Ремонтируют так любые дороги — хоть левую полосу многополосного скоростного шоссе, хоть двухполосную дорожку местного значения.

В последнем случае для объезда препятствия (латающих асфальт дорожников) водитель порой выбирает не встречную полосу, а обочину. Например, не желая ждать, пока проедут «встречники». Между тем в ПДД чётко сказано, что движение автомобилей по обочине не допускается. Да, иногда за такую езду наказания можно избежать. Но лишь в одном случае: когда нет иного пути объезда препятствия.

А если объехать по встречной полосе ремонтников ты, в принципе, мог, но просто не захотел «тратить время на ожидание», извини, будет тебе штраф «за обочину»: 2 250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП. Причём такое нарушение легко фиксируют как сотрудники ДПС, так и камеры автоматической фиксации ГИБДД. Способ избежать штрафа в подобной ситуации один: не спешить и объехать дорожные работы только по правилам.

Снятый верхний слой асфальта на скоростной трассе

Когда на скоростном шоссе ремонтируют покрытие, участок со снятым асфальтом, как правило, не закрывают для движения, а лишь ограничивают на нём скорость, устанавливая временные знаки.

В таких местах наиболее опасна «ступенька» в дорожном полотне, порой таящаяся там, где физически начинается отрезок снятого асфальта. Или стыки пролётов на эстакадах. Проезд подобных «порогов» на большой скорости — это смертельный приговор подвеске автомобиля. Поэтому перед ними подавляющее большинство водителей сбрасывает скорость до минимальной.

И происходит следующее: водитель первого из вереницы мчащихся авто видит «ступеньку» и резко притормаживает. Шофер второй машины не успевает среагировать и вовремя затормозить. Чтобы избежать столкновения с «ведущим», он резко перестраивается в соседнюю полосу. Ну а для водителя третьего автомобиля внезапное зрелище горящих стоп-сигналов и уже почти ползущей машины №1 оказывается полнейшим сюрпризом. В итоге «третий» почти на полном ходу обычно догоняет в корму первую машину. И официально становится виновником серьёзной аварии.

Единственный способ не попасть в такую ловушку на месте водителя №3 — следить за знаками ремонтных работ, сбрасывая скорость в соответствии с требованиями временных знаков. Ну и держать в таких местах дистанцию с большим запасом до впереди идущей машины.

Главное

Самый простой способ избежать ловушек, создаваемых дорожниками для автовладельцев, прост: в сомнительных дорожных ситуациях строго придерживаться буквы ПДД.

Кроме того, в аварийно-опасных местах (а ремонтируемый участок дороги — именно такое место) стараться поддерживать увеличенную дистанцию до впереди идущей машины, а также возможность экстренно перестроиться в соседнюю полосу.