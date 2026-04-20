Буксировка прицепа на автомагистрали: правила, ограничения скорости и штрафы

В России в 2026 году движение по автомагистрали с прицепом регулируется Правилами дорожного движения (ПДД РФ) и имеет ряд специфических ограничений, направленных на обеспечение безопасности.

Разрешена ли буксировка прицепа на автомагистрали

Да, движение с прицепом по автомагистрали разрешено, но только при соблюдении установленных требований. Важно различать:

движение автомобиля с прицепом (разрешено)

буксировку механического транспортного средства (запрещена на автомагистралях)

Согласно ПДД, буксировка неисправного автомобиля на автомагистрали запрещена, если сцепка будет двигаться медленнее 40 км/ч. Это связано с тем, что такой манёвр снижает скорость потока и создаёт повышенную аварийную опасность.

При этом п.10 ПДД РФ разрешает «транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства движение со скоростью не более 50 км/ч», так что формально выезд на автомагистраль не запрещён.

Ограничения скорости

Для легковых транспортных средств с прицепом действует пониженный скоростной режим, что прописано в п. 10 ПДД РФ:

максимальная скорость — не более 90 км/ч, даже если для легковых автомобилей на этом участке разрешено 110 или 130 км/ч.

Это правило является обязательным и не зависит от качества дороги или условий движения.

Дополнительные требования

При движении с прицепом водитель обязан:

соблюдать безопасную дистанцию (из-за увеличенного тормозного пути);

учитывать ухудшившуюся манёвренность и устойчивость автомобиля с прицепом;

следить за техническим состоянием сцепного устройства и самого прицепа;

не занимать левую полосу без необходимости (так как движение с прицепом обычно медленнее общего потока).

Запреты и ограничения

На автомагистралях также запрещено:

движение транспортных средств, конструктивная скорость которых менее 40 км/ч;

остановка вне специально отведённых мест;

движение задним ходом и развороты.

Все эти ограничения в равной степени относятся и к автомобилям с прицепом.

Итог

Движение с прицепом по автомагистрали — разрешено.

Максимальная скорость — 90 км/ч.

Буксировка другого транспортного средства — запрещена.

Таким образом, использование прицепа на автомагистрали допустимо, но требует от водителя повышенного внимания и строгого соблюдения технических требований и скоростных ограничений.