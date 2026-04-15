Теряют до половины стоимости: что происходит с китайскими авто за три года
С 2022 года российский автомобильный рынок пережил серьёзную трансформацию. Китайские бренды, пришедшие на смену ушедшим европейским, японским и корейским производителям, заняли значительную долю как в сегменте новых, так и подержанных машин. Однако несмотря на привыкание к новым реалиям, вполне очевидно, что владение китайским автомобилем сопряжено с рядом финансовых рисков, главный из которых — высокая скорость обесценивания. Особенно остро эта проблема стоит в премиальном сегменте, где потеря капитала за три года может достигать 40–45%.
На начало 2026 года в России зарегистрировано более 3,15 миллиона легковых автомобилей китайских марок — это 6,6% от общего парка. Лидером по численности стал Haval Jolion (238,6 тысячи экземпляров), за ним следуют Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Geely Monjaro и Chery Tiggo 4 Pro.
Рост парка в свою очередь сказался и на насыщении вторичного рынка: в 2025 году объём перерегистраций подержанных китайских автомобилей вырос на 44%, достигнув 283,1 тысячи. Предложение опережает спрос, и это напрямую давит на цены.
Вопреки ожиданиям некоторых аналитиков, средние цены на подержанные китайские автомобили в начале 2026 года не упали, а скорее стабилизировались и даже слегка подросли. В январе средняя цена составляла 2,1 миллиона рублей (минус 5% за год), в феврале — 2,2 миллиона, в марте — 2,26 миллиона. Но ключевой показатель — не номинальная цена, а динамика обесценивания относительно конкурентов.
Китайские модели в среднем теряют в цене быстрее, чем японские или европейские. По данным аналитических агентств, за три-четыре года владения китайский автомобиль может обесцениться на 30–50% и более, тогда как японские и европейские марки при аналогичных условиях теряют 25–40%. Причина — перенасыщение вторичного рынка, агрессивные скидки на новые модели и нестабильная репутация среди покупателей.
Далее на примерах конкретных моделей разберём и выясним, какие из них теряют в цене больше, какие — меньше и почему. А также определим, что выгоднее: покупать новый китайский автомобиль или присмотреться к трёхлетнему экземпляру на вторичке.
Хроники обесценивания
Сравнение официальных прайс-листов на новые машины с ценами вторичке хорошо иллюстрируют общую картину. Самый популярный китайский кроссовер на российском рынке Haval Jolion при частной эксплуатации в среднем за три года теряет 21% стоимости — это один из лучших показателей в классе. При использовании в такси падение достигает 54%, в каршеринге — 47%. По данным НАПИ, при смене четырёхлетнего Jolion на новый понадобится доплатить 34,45% от его остаточной стоимости — это один из лучших результатов среди всех китайских моделей в данной возрастной категории.
Geely Monjaro дешевеет гораздо быстрее и существеннее. Приобретённый за 4,6–4,9 миллиона рублей новый автомобиль уже через три года оценивается в 2,7–3,5 миллиона. С учётом скидок и трейд-ин можно потерять около миллиона рублей за один лишь год эксплуатации.
Chery Tiggo 7 — тоже одна из чувствительных позиций. Новый автомобиль в апреле 2026 года стоит 2,73–3,29 миллиона рублей, тогда как трёхлетний экземпляр можно найти за 1,45–2,2 миллиона. Падение достигает 30% уже за первый год владения, а четырёхлетняя машина теряет около 39% начальной цены.
Omoda C5 за три года тоже теряет до трети своей первоначальной стоимости. Конечно, если повезёт с комплектацией и состоянием, может оказаться и поменьше — но рассчитывать на это не стоит. В среднем же за три года автомобиль дешевеет на 20–25% от цены нового.
Новый Haval M6 в базовой комплектации стоит 2 049 000 рублей. Через три года его можно продать за 1,6–1,8 миллиона. Это значит, что среднее падение цены держится на уровне 12–15%. Это один из самых высоких показателей сохранности стоимости среди китайских автомобилей.
В премиальном сегменте рынка падение стоимости более драматичное. Так, новый Tank 500 стоит от 7,2 до 9,2 миллиона рублей. Трёхлетние же экземпляры оцениваются в 4-6 миллионов. Потери составляют от 35 до 45%. То есть только за счёт обесценивания можно лишиться до четырёх миллионов рублей.
Новый электрический лифтбек Zeekr 001 сейчас предлагают за 5,6–5,9 миллиона рублей, а цены на трёхлетние экземпляры находятся в диапазоне от 3,9 до 5 миллионов. В зависимости от состояния батареи и комплектации потери в среднем составляют 25–30%.
Li Auto L9 — самый дорогой автомобиль в списке. Новый стоит 10,2–12 миллионов, трёхлетний — 5,6–8. Падение от 35 до 45%, то есть от 3,5 до 5,5 миллиона рублей потерь за три года.
Минивэн Voyah Dream стоит новым 8,5–8,8 миллиона рублей, трёхлетний можно купить за 4,6–7 миллионов. Потери — от 20 до 45%.
Все четыре модели объединяет одно: в среднем они теряют от трети до почти половины стоимости за три года. В абсолютных цифрах это миллионы рублей. Причина — узкий круг покупателей, готовых отдать 5–8 миллионов за подержанный автомобиль китайского бренда, а также отсутствие у китайского премиума той репутационной подушки, которая есть у немецких или японских конкурентов.
Почему китайские автомобили так сильно дешевеют
Причин несколько, и они действуют одновременно, усиливая друг друга. Так, одна из основных — перенасыщение рынка. В 2023–2024 годах китайские автомобили покупали в огромных количествах, и теперь эти машины массово выходят на вторичный рынок, создавая избыток предложения. Ситуацию усугубляет и то, что в 2025 году многие дилеры были вынуждены распродавать прошлогодние стоки с огромными скидками, из-за чего новый автомобиль со скидкой становился прямым конкурентом полугодовалому аналогу с минимальным пробегом.
По словам исполнителього директора РОАД Олега Баринова, другой немаловажный фактор — высокая скорость обновления модельного ряда.
«Китайские производители активно выводят новые версии и проводят рестайлинги, из-за чего предыдущие автомобили быстрее теряют актуальность на вторичном рынке», — отмечает наш собеседник.
Действительно, производители из Поднебесной выпускают новые версии чуть ли не каждый год: Pro, Max, рестайлинг, новое поколение. Появление обновлённой модели немедленно снижает стоимость предыдущей. Для покупателей автомобиль всё больше воспринимается как гаджет, который быстро устаревает.
Усиливает эффект и тревожная статистика надёжности. В 2025 году количество выявленных дефектов у китайских автомобилей достигло 229 на 100 машин. Участились проблемы с электроникой, подвеской и коррозией. Каждый четвёртый российский владелец машины из КНР ждёт запчасти больше месяца. В совокупности с закрытием или перепрофилированием примерно каждого четвёртого дилерского центра китайских брендов в 2025 году это серьёзно подрывает доверие к подержанным экземплярам.
Как отмечает Олег Баринов, проблема с сервисом также серьёзно давит на ценообразование китайских авто на вторичке.
«Немаловажный фактор — сервис и запчасти. Инфраструктура развивается, но не везде равномерно, особенно в регионах. При этом внутри китайского сегмента есть различия. Более устойчиво по цене держатся модели брендов с развитой дилерской сетью и понятной сервисной поддержкой вроде Geely, Haval и Chery», — поясняет эксперт.
Давление оказывают и последствия макроэкономической ситуации. Индексация утилизационного сбора в конце 2025 привела к резкому росту стоимости новых автомобилей. К первой половине марта 2026 года российский рынок покинули 16 моделей китайских автомобилей, а некоторые производители предпочли и вовсе уйти с рынка. Перспективы сервисного обслуживания ушедших брендов остаются неопределёнными, что дополнительно влияет на цены подержанных машин.
Кроме того, по словам исполнителього директора РОАД Олега Баринова, одной из основных причин остаётся имидж и пока еще не окрепшая репутация китайских брендов.
«На вторичном рынке действительно видно, что китайские автомобили теряют в цене быстрее, чем японские, корейские или европейские. Это ожидаемая ситуация для относительно новых брендов. Главное причина — уровень доверия. У традиционных марок есть сложившаяся история, понятная статистика надёжности и прогнозируемая остаточная стоимость. У китайских автомобилей этот рынок только формируется», — подытоживает Баринов.
Что покупать новым, а на что смотреть на вторичке
Если вы планируете купить новый автомобиль и хотите минимизировать потери при будущей перепродаже, имеет смысл присмотреться к Haval Jolion. По данным НАПИ, это лучший китайский автомобиль по сохранности стоимости в четырёхлетней возрастной категории. Chery Tiggo 7 (теперь Tenet 7) и Haval M6 также выглядят достойно: их ликвидность подтверждается умеренными сроками продажи и стабильным спросом.
А вот приобретение новых автомобилей премиального сегмента — Tank 500, Li L9, Voyah Dream — стоит рассматривать только в том случае, если вы планируете владеть машиной долго (5–7 лет) и готовы принять высокую амортизацию. Потеря 35–45% стоимости за три года — это от 2,5 до 5 миллионов рублей в абсолютном выражении. С финансовой точки зрения такой шаг вряд ли можно назвать оптимальным.
Вторичный рынок сегодня предоставляет отличные возможности для тех, кто готов покупать автомобиль с пробегом. Модели 2022–2023 годов выпуска с пробегом до 60 тысяч километров можно приобрести на 30–40% дешевле новых.
Наиболее интересными здесь выглядят предложения по Chery Tiggo 7 (от 1,45 миллиона рублей) и Haval Jolion (от 1,6 миллиона). При этом важно учитывать, что автомобили, использовавшиеся в такси или каршеринге, теряют в цене значительно сильнее — до 54% за три года, поэтому при осмотре стоит внимательно проверять историю эксплуатации.
Geely Monjaro на вторичке может стать привлекательным вариантом для тех, кто хочет получить автомобиль классом выше за разумные деньги. Трёхлетний экземпляр стоит от 2,7 миллиона рублей — почти вдвое дешевле нового.
Omoda C5 занимает промежуточное положение. Новая машина стоит от 2,35 миллиона, а трёхлетняя — от 1,6 миллиона. Высокая скорость продажи на вторичке (13 дней) говорит о хорошем спросе, но данных о долгосрочной сохранности стоимости пока недостаточно.
Главное
Рынок китайских автомобилей в России переживает фазу нормализации после трёх лет ажиотажного роста. Избыток предложения, агрессивные скидки дилеров, быстрая смена моделей и накопившиеся вопросы к надёжности привели к тому, что подержанные китайские автомобили быстро дешевеют.
Для покупателей это создаёт парадоксальную ситуацию: с экономической точки зрения покупать новый китайский автомобиль имеет смысл, только если вы выбираете ликвидную недорогую модель и желательно от локализованного производителя.
Во всех остальных случаях разумнее смотреть на вторичный рынок, где трёхлетний автомобиль с небольшим пробегом можно приобрести с дисконтом в 30–40% от цены нового.
Особенно выгодно выглядят предложения в премиальном сегменте, где падение стоимости наиболее заметно. Главное — тщательно проверять историю автомобиля и состояние критически важных узлов, ведь экономия в сотни тысяч рублей не должна оборачиваться непредвиденными расходами на ремонт.