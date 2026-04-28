Разворот с использованием прилегающей территории: правила и нюансы в 2026 году

На узких дорогах или в условиях плотного городского трафика выполнить разворот стандартным способом бывает невозможно или небезопасно. В таких случаях Правила дорожного движения разрешают использовать прилегающую территорию. Этот манёвр требует чёткого понимания терминологии и строгого соблюдения алгоритма действий.

Что такое прилегающая территория по ПДД

Согласно пункту 1.2 ПДД, прилегающая территория — это зона, находящаяся у дороги, через которую запрещено сквозное движение автомобилей. Это не дорога в классическом понимании, а примыкающий к ней объект.

К прилегающим территориям относятся:

Дворы жилых домов и хозяйственные постройки.

Жилые массивы (комплексы домов с общей территорией).

Территории предприятий.

Автозаправочные станции (АЗС).

Автостоянки и парковки торговых центров.

Важно не путать прилегающую территорию с обочиной. Обочина — это конструктивный элемент самой дороги, в то время как прилегающая территория — это отдельный земельный участок, примыкающий к дороге.

Как отличить прилегающую территорию от перекрёстка

Перекрёсток и выезд с прилегающей территории не всегда легко отличить.

Признаки перекрёстка:

Наличие светофоров (для регулируемых перекрёстков).

Наличие знаков приоритета (2.3.1–2.3.7 «Уступите дорогу», 2.4 «Стоп», 8.13 «Направление главной дороги»).

Признаки прилегающей территории:

Отсутствие светофоров и знаков приоритета на выезде.

Примыкание к дороге без образования классического пересечения проезжих частей.

Если вы сомневаетесь, какой это объект, и нет светофоров со знаками, руководствуйтесь пунктом 8.9 ПДД — правилом «помехи справа».

Техника выполнения разворота

Алгоритм зависит от того, с какой стороны находится нужный вам въезд.

Вариант 1: прилегающая территория находится спарва

Этот способ считается более безопасным и логичным для праворульного движения.

Подготовка. Проезжайте немного вперёд от нужного въезда на прилегающую территорию и остановитесь.

Проезжайте немного вперёд от нужного въезда на прилегающую территорию и остановитесь. Заезд. Включите правый указатель поворота. Пропустите попутный транспорт, затем задним ходом заезжайте на территорию.

Включите правый указатель поворота. Пропустите попутный транспорт, затем задним ходом заезжайте на территорию. Манёвр. Двигайтесь по территории (например, двору или парковке) передним ходом до выезда.

Двигайтесь по территории (например, двору или парковке) передним ходом до выезда. Выезд. Перед выездом на дорогу включите левый указатель поворота. Убедитесь в отсутствии помех (справа и слева) и выезжайте на проезжую часть передним ходом.

Вариант 2: прилегающая территория находится слева

Этот способ сложнее, так как требует выезда задним ходом на дорогу.

Подготовка. Включите левый указатель поворота. Перестройтесь в крайний левый ряд и остановитесь напротив въезда.

Включите левый указатель поворота. Перестройтесь в крайний левый ряд и остановитесь напротив въезда. Заезд. Пропустите встречный транспорт. Заезжайте на территорию передним ходом, прижимаясь как можно ближе к правой стороне (чтобы оставить место для манёвра).

Пропустите встречный транспорт. Заезжайте на территорию передним ходом, прижимаясь как можно ближе к правой стороне (чтобы оставить место для манёвра). Манёвр. Двигайтесь по территории до точки, удобной для выезда задом.

Двигайтесь по территории до точки, удобной для выезда задом. Выезд. Включите заднюю передачу. Аккуратно выезжайте на дорогу, пропустив весь транспорт (и встречный, и попутный справа).

При выполнении манёвра помните о следующих требованиях ПДД

Запрет сквозного проезда. Использовать двор или парковку для объезда пробки или сокращения пути запрещено. Разворот является законной целью въезда.

Использовать двор или парковку для объезда пробки или сокращения пути запрещено. Разворот является законной целью въезда. Преимущество пешеходов. Внутри прилегающей территории (п. 17.3 ПДД) вы обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам.

Внутри прилегающей территории (п. 17.3 ПДД) вы обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам. Скоростной режим. В жилых зонах и на дворовых территориях действует ограничение скорости — не более 20 км/ч.

Соблюдение этих правил позволит выполнить разворот безопасно и избежать штрафов за нарушение правил маневрирования или сквозной проезд через жилую зону.