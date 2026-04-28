Разворот с использованием прилегающей территории: правила и нюансы в 2026 году
На узких дорогах или в условиях плотного городского трафика выполнить разворот стандартным способом бывает невозможно или небезопасно. В таких случаях Правила дорожного движения разрешают использовать прилегающую территорию. Этот манёвр требует чёткого понимания терминологии и строгого соблюдения алгоритма действий.
Что такое прилегающая территория по ПДД
Согласно пункту 1.2 ПДД, прилегающая территория — это зона, находящаяся у дороги, через которую запрещено сквозное движение автомобилей. Это не дорога в классическом понимании, а примыкающий к ней объект.
К прилегающим территориям относятся:
- Дворы жилых домов и хозяйственные постройки.
- Жилые массивы (комплексы домов с общей территорией).
- Территории предприятий.
- Автозаправочные станции (АЗС).
- Автостоянки и парковки торговых центров.
Важно не путать прилегающую территорию с обочиной. Обочина — это конструктивный элемент самой дороги, в то время как прилегающая территория — это отдельный земельный участок, примыкающий к дороге.
Как отличить прилегающую территорию от перекрёстка
Перекрёсток и выезд с прилегающей территории не всегда легко отличить.
Признаки перекрёстка:
- Наличие светофоров (для регулируемых перекрёстков).
- Наличие знаков приоритета (2.3.1–2.3.7 «Уступите дорогу», 2.4 «Стоп», 8.13 «Направление главной дороги»).
Признаки прилегающей территории:
- Отсутствие светофоров и знаков приоритета на выезде.
- Примыкание к дороге без образования классического пересечения проезжих частей.
Если вы сомневаетесь, какой это объект, и нет светофоров со знаками, руководствуйтесь пунктом 8.9 ПДД — правилом «помехи справа».
Техника выполнения разворота
Алгоритм зависит от того, с какой стороны находится нужный вам въезд.
Вариант 1: прилегающая территория находится спарва
Этот способ считается более безопасным и логичным для праворульного движения.
- Подготовка. Проезжайте немного вперёд от нужного въезда на прилегающую территорию и остановитесь.
- Заезд. Включите правый указатель поворота. Пропустите попутный транспорт, затем задним ходом заезжайте на территорию.
- Манёвр. Двигайтесь по территории (например, двору или парковке) передним ходом до выезда.
- Выезд. Перед выездом на дорогу включите левый указатель поворота. Убедитесь в отсутствии помех (справа и слева) и выезжайте на проезжую часть передним ходом.
Вариант 2: прилегающая территория находится слева
Этот способ сложнее, так как требует выезда задним ходом на дорогу.
- Подготовка. Включите левый указатель поворота. Перестройтесь в крайний левый ряд и остановитесь напротив въезда.
- Заезд. Пропустите встречный транспорт. Заезжайте на территорию передним ходом, прижимаясь как можно ближе к правой стороне (чтобы оставить место для манёвра).
- Манёвр. Двигайтесь по территории до точки, удобной для выезда задом.
- Выезд. Включите заднюю передачу. Аккуратно выезжайте на дорогу, пропустив весь транспорт (и встречный, и попутный справа).
При выполнении манёвра помните о следующих требованиях ПДД
- Запрет сквозного проезда. Использовать двор или парковку для объезда пробки или сокращения пути запрещено. Разворот является законной целью въезда.
- Преимущество пешеходов. Внутри прилегающей территории (п. 17.3 ПДД) вы обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам.
- Скоростной режим. В жилых зонах и на дворовых территориях действует ограничение скорости — не более 20 км/ч.
Соблюдение этих правил позволит выполнить разворот безопасно и избежать штрафов за нарушение правил маневрирования или сквозной проезд через жилую зону.