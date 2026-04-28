Разворот с использованием прилегающей территории: правила и нюансы в 2026 году

Алексей Батушенко

На узких дорогах или в условиях плотного городского трафика выполнить разворот стандартным способом бывает невозможно или небезопасно. В таких случаях Правила дорожного движения разрешают использовать прилегающую территорию. Этот манёвр требует чёткого понимания терминологии и строгого соблюдения алгоритма действий.

Что такое прилегающая территория по ПДД

Согласно пункту 1.2 ПДД, прилегающая территория — это зона, находящаяся у дороги, через которую запрещено сквозное движение автомобилей. Это не дорога в классическом понимании, а примыкающий к ней объект.

К прилегающим территориям относятся:

  • Дворы жилых домов и хозяйственные постройки.
  • Жилые массивы (комплексы домов с общей территорией).
  • Территории предприятий.
  • Автозаправочные станции (АЗС).
  • Автостоянки и парковки торговых центров.

Важно не путать прилегающую территорию с обочиной. Обочина — это конструктивный элемент самой дороги, в то время как прилегающая территория — это отдельный земельный участок, примыкающий к дороге.

Как отличить прилегающую территорию от перекрёстка

Перекрёсток и выезд с прилегающей территории не всегда легко отличить.

Признаки перекрёстка:

  • Наличие светофоров (для регулируемых перекрёстков).
  • Наличие знаков приоритета (2.3.1–2.3.7 «Уступите дорогу», 2.4 «Стоп», 8.13 «Направление главной дороги»).

Признаки прилегающей территории:

  • Отсутствие светофоров и знаков приоритета на выезде.
  • Примыкание к дороге без образования классического пересечения проезжих частей.

Если вы сомневаетесь, какой это объект, и нет светофоров со знаками, руководствуйтесь пунктом 8.9 ПДД — правилом «помехи справа».

Техника выполнения разворота

Алгоритм зависит от того, с какой стороны находится нужный вам въезд.

Вариант 1: прилегающая территория находится спарва

Этот способ считается более безопасным и логичным для праворульного движения.

  • Подготовка. Проезжайте немного вперёд от нужного въезда на прилегающую территорию и остановитесь.
  • Заезд. Включите правый указатель поворота. Пропустите попутный транспорт, затем задним ходом заезжайте на территорию.
  • Манёвр. Двигайтесь по территории (например, двору или парковке) передним ходом до выезда.
  • Выезд. Перед выездом на дорогу включите левый указатель поворота. Убедитесь в отсутствии помех (справа и слева) и выезжайте на проезжую часть передним ходом.

Вариант 2: прилегающая территория находится слева

Этот способ сложнее, так как требует выезда задним ходом на дорогу.

  • Подготовка. Включите левый указатель поворота. Перестройтесь в крайний левый ряд и остановитесь напротив въезда.
  • Заезд. Пропустите встречный транспорт. Заезжайте на территорию передним ходом, прижимаясь как можно ближе к правой стороне (чтобы оставить место для манёвра).
  • Манёвр. Двигайтесь по территории до точки, удобной для выезда задом.
  • Выезд. Включите заднюю передачу. Аккуратно выезжайте на дорогу, пропустив весь транспорт (и встречный, и попутный справа).

При выполнении манёвра помните о следующих требованиях ПДД

  • Запрет сквозного проезда. Использовать двор или парковку для объезда пробки или сокращения пути запрещено. Разворот является законной целью въезда.
  • Преимущество пешеходов. Внутри прилегающей территории (п. 17.3 ПДД) вы обязаны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам.
  • Скоростной режим. В жилых зонах и на дворовых территориях действует ограничение скорости — не более 20 км/ч.

Соблюдение этих правил позволит выполнить разворот безопасно и избежать штрафов за нарушение правил маневрирования или сквозной проезд через жилую зону.