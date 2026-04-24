Россиян предупредили о схемах мошенничества с авто

Многие россияне до сих пор воспринимают покупку машины как событие. Однако нередко эта мечта оборачивается финансовым крахом: по данным МВД России, количество мошенничеств в сфере купли-продажи автомобилей не снижается, а схемы обмана становятся всё изощрённее. По итогам 2025 года в одной лишь Ленинградской области объявления категории «Авто» заняли второе место по популярности у аферистов (13,5% от всех интернет-мошенничеств), уступив лишь фейковым интернет-магазинам. По неофициальным оценкам, реальное число таких преступлений в разы выше, поскольку далеко не все жертвы обращаются в полицию. В этом материале мы разберём самые резонансные схемы обмана последних лет на основе реальных уголовных дел и научимся отличать честного продавца от искусного манипулятора.

Схема первая: двойное дно

История началась вполне обычно. Предприниматель Алексей Пичкуренко, занимающийся перепродажей машин, купил у Ярослава Авдеева Mercedes-Benz E200 и Lexus LX 450d. Продавец выглядел законным владельцем: его данные были в ПТС, а базы ГИБДД и реестры залогов не показывали никаких ограничений.

Позже бизнесмен приобрёл у того же продавца ещё несколько машин, включая спорткары Mercedes-AMG GT и BMW M5 Competition. Однако спустя несколько месяцев в его офис ворвались сотрудники уголовного розыска и изъяли автомобили как вещественные доказательства.

Как выяснилось, Авдеев не был собственником. Он брал премиальные иномарки в аренду на короткий срок, порой всего на 7–18 дней, а затем, подделав договоры купли-продажи, переоформлял их на себя и продавал. Когда обман вскрылся, машины вернули настоящим владельцам, а покупатели остались и без денег, и без авто. Ущерб от действий мошенников исчислялся десятками миллионов рублей.

Схема вторая: серая зона обмана в автосалоне

Ошибочно думать, что мошенники охотятся только на клиентов частных объявлений. Внешне солидные автосалоны с вывесками и офисами порой оказываются не менее опасными. Громкое дело возбудили против сети дилерских центров, работавших в Воронеже, Саратове и Москве. За этим бизнесом стоял 36-летний житель Рязани, который выстроил систему обмана продавцов подержанных машин.

Механизм был отлажен до мелочей. Человек пригонял свой автомобиль в салон на реализацию. Менеджеры находили покупателя, продавали машину за живые деньги (часто дешевле рынка), а владельцу сообщали: «Сделка оформлена как кредитная, поэтому сразу рассчитаться не можем». Дальше следовали долгие месяцы обещаний и отговорок. Если продавец подавал в суд, мошенники, чтобы выиграть время, переводили ему лишь часть суммы.

В итоге в период с марта 2024 по февраль 2025 года жертвами этой организованной группы стали более ста человек, а общий ущерб превысил 143 миллиона рублей. Фигурантам вменили не только мошенничество, но и организацию преступного сообщества.

Схема третья: призрачный автомобиль из мессенджера

Самые массовые схемы процветают в виртуальном пространстве. Ярчайший пример — случай с 43-летним жителем Ульяновска, который в феврале 2026 года нашёл в интернете объявление о продаже подержанной иномарки по привлекательной цене. Мужчина связался с представителем компании, всё обсудил в мессенджере и подписал электронный договор. Стоимость авто составляла два миллиона рублей, но после перевода этой суммы «компания» сообщила о необходимости оплатить таможню, налоги и утилизационный сбор.

Доверчивый покупатель переводил деньги снова и снова, пока сумма ущерба не перевалила за 3,66 миллиона рублей. Когда настал срок передачи автомобиля, аферисты прислали видео с горящей машиной на фоне летнего пейзажа и сообщили, что из-за непредвиденных обстоятельств фирма не может выполнить обязательства.

Для «возврата» средств покупателю предложили заполнить форму с паспортными данными и реквизитами счёта. Мужчина обратился в полицию, а мошенники, узнав об этом, просто удалили всю переписку.

Схема четвёртая: опасный тандем подельников

Существуют и более изощрённые способы, направленные на «легальный» отъём уже купленного имущества. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков раскрыл схему с фиктивным договором купли-продажи с отсрочкой платежа, в которой участвуют два злоумышленника. Первый «продаёт» машину второму по фиктивному договору, и тот ставит её на учёт в ГИБДД. Затем второй продаёт автомобиль ничего не подозревающему конечному покупателю.

Спустя время первый мошенник подаёт в суд на второго за невыплату средств по их фиктивному договору. Подельник не отрицает вины, и суд расторгает сделку между ними, постановляя изъять автомобиль у конечного покупателя, который заплатил за него полную стоимость.

Деньги, вырученные от продажи, мошенники делят, а покупатель остаётся ни с чем, ведь на второго злоумышленника, как правило, не записано никакого имущества для возмещения ущерба даже через процедуру банкротства.

Схема пятая: фальшивый посредник

Ещё одна история, жертвами которой стали одновременно и продавец, и покупатель произошла в 2025 году в Новороссийске.

52-летний владелец автомобиля разместил объявление о продаже на одном из сайтов. В мессенджере с ним связался незнакомец и предложил помощь в сделке: пообещал быстро найти покупателя за небольшое вознаграждение. Продавец согласился. Тогда мошенник скопировал чужое объявление и выложил на другом сайте уже от своего имени, указав свою цену и свои контакты.

Покупатель нашёл эту копию и позвонил «продавцу», то есть мошеннику. Тот сказал: «машину покажет мой родственник, а все вопросы по цене и оплате обсуждайте только со мной». «Родственником» оказался ничего не подозревающий настоящий владелец.

Мошенник договорился с продавцом о цене 200 000 рублей, пообещав перевести деньги на карту сразу после подписания договора. А покупателю он назвал те же 200 000 рублей, но велел перевести их на предоставленный им счёт — якобы для надёжности.

Покупатель осмотрел машину у настоящего владельца, подписал с ним договор купли-продажи и перевёл деньги на счёт мошенника. Продавец, не получив ни рубля, отказался отдавать ключи и документы, но машина уже юридически была переоформлена на покупателя. В итоге покупатель остался с договором, но без возможности пользоваться машиной, а продавец — без денег и без автомобиля. Мошенник же исчез с 200 тысячами рублей.

Вывод: инструкция по выживанию на авторынке

Как же уберечь свои сбережения и нервы? Правоохранители выработали рекомендации, игнорирование которых может стоить очень дорого.