Россиян предупредили о схемах мошенничества с авто

Может коснуться каждого: раскрыты основные схемы мошенничества с авто
Многие россияне до сих пор воспринимают покупку машины как событие. Однако нередко эта мечта оборачивается финансовым крахом: по данным МВД России, количество мошенничеств в сфере купли-продажи автомобилей не снижается, а схемы обмана становятся всё изощрённее. По итогам 2025 года в одной лишь Ленинградской области объявления категории «Авто» заняли второе место по популярности у аферистов (13,5% от всех интернет-мошенничеств), уступив лишь фейковым интернет-магазинам. По неофициальным оценкам, реальное число таких преступлений в разы выше, поскольку далеко не все жертвы обращаются в полицию. В этом материале мы разберём самые резонансные схемы обмана последних лет на основе реальных уголовных дел и научимся отличать честного продавца от искусного манипулятора.
Схема первая: двойное дно
История началась вполне обычно. Предприниматель Алексей Пичкуренко, занимающийся перепродажей машин, купил у Ярослава Авдеева Mercedes-Benz E200 и Lexus LX 450d. Продавец выглядел законным владельцем: его данные были в ПТС, а базы ГИБДД и реестры залогов не показывали никаких ограничений.
Позже бизнесмен приобрёл у того же продавца ещё несколько машин, включая спорткары Mercedes-AMG GT и BMW M5 Competition. Однако спустя несколько месяцев в его офис ворвались сотрудники уголовного розыска и изъяли автомобили как вещественные доказательства.
Как выяснилось, Авдеев не был собственником. Он брал премиальные иномарки в аренду на короткий срок, порой всего на 7–18 дней, а затем, подделав договоры купли-продажи, переоформлял их на себя и продавал. Когда обман вскрылся, машины вернули настоящим владельцам, а покупатели остались и без денег, и без авто. Ущерб от действий мошенников исчислялся десятками миллионов рублей.
Схема вторая: серая зона обмана в автосалоне
Ошибочно думать, что мошенники охотятся только на клиентов частных объявлений. Внешне солидные автосалоны с вывесками и офисами порой оказываются не менее опасными. Громкое дело возбудили против сети дилерских центров, работавших в Воронеже, Саратове и Москве. За этим бизнесом стоял 36-летний житель Рязани, который выстроил систему обмана продавцов подержанных машин.
Механизм был отлажен до мелочей. Человек пригонял свой автомобиль в салон на реализацию. Менеджеры находили покупателя, продавали машину за живые деньги (часто дешевле рынка), а владельцу сообщали: «Сделка оформлена как кредитная, поэтому сразу рассчитаться не можем». Дальше следовали долгие месяцы обещаний и отговорок. Если продавец подавал в суд, мошенники, чтобы выиграть время, переводили ему лишь часть суммы.
В итоге в период с марта 2024 по февраль 2025 года жертвами этой организованной группы стали более ста человек, а общий ущерб превысил 143 миллиона рублей. Фигурантам вменили не только мошенничество, но и организацию преступного сообщества.
Схема третья: призрачный автомобиль из мессенджера
Самые массовые схемы процветают в виртуальном пространстве. Ярчайший пример — случай с 43-летним жителем Ульяновска, который в феврале 2026 года нашёл в интернете объявление о продаже подержанной иномарки по привлекательной цене. Мужчина связался с представителем компании, всё обсудил в мессенджере и подписал электронный договор. Стоимость авто составляла два миллиона рублей, но после перевода этой суммы «компания» сообщила о необходимости оплатить таможню, налоги и утилизационный сбор.
Доверчивый покупатель переводил деньги снова и снова, пока сумма ущерба не перевалила за 3,66 миллиона рублей. Когда настал срок передачи автомобиля, аферисты прислали видео с горящей машиной на фоне летнего пейзажа и сообщили, что из-за непредвиденных обстоятельств фирма не может выполнить обязательства.
Для «возврата» средств покупателю предложили заполнить форму с паспортными данными и реквизитами счёта. Мужчина обратился в полицию, а мошенники, узнав об этом, просто удалили всю переписку.
Схема четвёртая: опасный тандем подельников
Существуют и более изощрённые способы, направленные на «легальный» отъём уже купленного имущества. Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков раскрыл схему с фиктивным договором купли-продажи с отсрочкой платежа, в которой участвуют два злоумышленника. Первый «продаёт» машину второму по фиктивному договору, и тот ставит её на учёт в ГИБДД. Затем второй продаёт автомобиль ничего не подозревающему конечному покупателю.
Спустя время первый мошенник подаёт в суд на второго за невыплату средств по их фиктивному договору. Подельник не отрицает вины, и суд расторгает сделку между ними, постановляя изъять автомобиль у конечного покупателя, который заплатил за него полную стоимость.
Деньги, вырученные от продажи, мошенники делят, а покупатель остаётся ни с чем, ведь на второго злоумышленника, как правило, не записано никакого имущества для возмещения ущерба даже через процедуру банкротства.
Схема пятая: фальшивый посредник
Ещё одна история, жертвами которой стали одновременно и продавец, и покупатель произошла в 2025 году в Новороссийске.
52-летний владелец автомобиля разместил объявление о продаже на одном из сайтов. В мессенджере с ним связался незнакомец и предложил помощь в сделке: пообещал быстро найти покупателя за небольшое вознаграждение. Продавец согласился. Тогда мошенник скопировал чужое объявление и выложил на другом сайте уже от своего имени, указав свою цену и свои контакты.
Покупатель нашёл эту копию и позвонил «продавцу», то есть мошеннику. Тот сказал: «машину покажет мой родственник, а все вопросы по цене и оплате обсуждайте только со мной». «Родственником» оказался ничего не подозревающий настоящий владелец.
Мошенник договорился с продавцом о цене 200 000 рублей, пообещав перевести деньги на карту сразу после подписания договора. А покупателю он назвал те же 200 000 рублей, но велел перевести их на предоставленный им счёт — якобы для надёжности.
Покупатель осмотрел машину у настоящего владельца, подписал с ним договор купли-продажи и перевёл деньги на счёт мошенника. Продавец, не получив ни рубля, отказался отдавать ключи и документы, но машина уже юридически была переоформлена на покупателя. В итоге покупатель остался с договором, но без возможности пользоваться машиной, а продавец — без денег и без автомобиля. Мошенник же исчез с 200 тысячами рублей.
Вывод: инструкция по выживанию на авторынке
Как же уберечь свои сбережения и нервы? Правоохранители выработали рекомендации, игнорирование которых может стоить очень дорого.
- Не вносите предоплату до личного осмотра. Самое главное правило — никакой предоплаты до личного осмотра автомобиля. Если продавец требует перевести деньги для «бронирования», «оплаты бензина» или «таможенных сборов», велика вероятность, что перед вами мошенник. Также следует насторожиться, если продавец избегает личной встречи, настаивая на переписке в мессенджерах.
- Внимательно читайте договор купли-продажи. Перед визитом в автосалон или на встречу с частным лицом всегда запрашивайте проект договора купли-продажи по электронной почте. Внимательно изучите его в спокойной обстановке, не поддаваясь на уговоры менеджера, который будет отвлекать вас разговорами в момент подписания.
- Обращайте внимание на цену. Если стоимость занижена на 300–500 тысяч рублей по сравнению с рыночной, это верный признак недобросовестного продавца. Перед заключением сделки обязательно проверьте автомобиль по базам ГИБДД, реестрам залогов, а также с помощью независимых сервисов вроде «Автотеки».
- Используйте аккредитив. Для безопасной передачи крупных сумм лучше использовать аккредитив, при котором банк выступит гарантом и переведёт деньги продавцу только после выполнения всех условий сделки. Если вы сомневаетесь в своих силах, привлеките к процессу профильного юриста, знакомого со всеми подводными камнями автомобильного рынка. Не позволяйте эмоциям и желанию сэкономить взять над вами верх. Помните: ваша бдительность и холодный расчёт — лучшая защита от любых уловок.