ЦБ снизил ставку: что будет с автокредитами и пора ли уже брать

Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Сделает ли этот шаг автокредиты более доступными и стоит ли ждать более выгодных условий? Вместе с экспертом разбираемся, что изменится для покупателей и стоит ли откладывать покупку автомобиля.

Почему проценты снижаются не сразу

Несмотря на то, что ключевая ставка снижается, банковские проценты на кредиты в целом и на автокредиты в частности — это не табло на бирже, они не меняются мгновенно.

Данные за последние полгода показывают, что между решением Центрального банка РФ и обновлением кредитных линеек для физических лиц в банках проходит от двух до четырех недель.

Вилка процентных ставок

На сегодняшний день ситуация с процентами на рынке крайне неоднородна. Ставки в крупнейших банках стартуют примерно от 13,9–16,5%, однако важно понимать, что это условия для идеальных заёмщиков с полным пакетом документов. В то же время верхняя планка для покупателей автомобилей с пробегом или тех, кто не готов подтверждать доход, всё ещё может достигать 25–40%.

На этом фоне особую актуальность приобретают альтернативные финансовые механизмы. Государственные программы по-прежнему позволяют льготным категориям граждан — врачам, учителям, семьям с детьми и жителям ДФО — получить скидку от 10% до 25% на первый взнос, что существенно снижает долговую нагрузку.

Параллельно с этим работают субсидированные предложения от самих производителей. За счёт помощи самих брендов реальная ставка для клиента может быть снижена до символических 0,01–0,1%. Фактически это превращает кредит в рассрочку, хотя и накладывает жёсткие условия по размеру первоначального взноса и сроку договора.

Ловушка ожидания

Главный вопрос: стоит ли ждать дальнейшего снижения ставки или присматривать себе автомобиль, не откладывая. Основатель и генеральный директор компании Appruvo предупреждает, что ожидание может быть опасной стратегией для тех, кто собирается купить автомобиль. Пока ключевая ставка медленно снижается на доли процента, стоимость автомобилей растёт куда быстрее.

«Весь год Центральный банк будет продолжать снижать ставку и вслед за ней будут снижаться кредитные ставки в банках. Тем не менее надо торопиться и покупать машину уже сейчас. Рост утильсбора, инфляция, колебания — всё это тянет вверх цены не только на новые автомобили, но и машины с пробегом. Купить сегодня будет дешевле, чем завтра. А через год можно спокойно рефинансировать действующий кредит на новых условиях» — отмечает Кирилл Ларин, основатель и генеральный директор компании Appruvo.

Так что снижение ставки на 0,5 п. п. сэкономит вам лишь небольшую сумму в ежемесячном платеже. Однако если за время ожидания машина подорожает на 5–10%, что вполне реально в текущих условиях, то ваша итоговая переплата банку и общая стоимость сделки только вырастут.

Главное

Сегодняшний сигнал от Центрального банка РФ — это хороший знак, но не повод для пассивного ожидания. Выигрывает тот, кто умеет считать общую стоимость покупки и владения на длинной дистанции. Если нужный автомобиль есть в наличии, и под его покупку можно задействовать автокредит — фиксируйте сделку. Ловить исторический минимум по ставкам можно долго, но машины к тому моменту могут существенно подорожать.