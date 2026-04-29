Названы коварные ловушки, которые грозят штрафами ГИБДД

Переменчивая весенняя погода способна преподнести водителям целый букет дорожных сюрпризов, которые обернутся неожиданными, но очень суровыми штрафами от ГИБДД. Рассказываем о коварных обстоятельствах, которые могут поджидать автомобилистов на дорогах.

Нечитаемые дорожные знаки

Весенняя метель — это, как правило, сыпящий с неба мокрый снег и сильный ветер. Летящая почти параллельно земле мокрая каша мгновенно покрывает даже вертикальные гладкие поверхности. В том числе и дорожные знаки.

Один из самых опасных для водителя сюжетов — залепленные снегом знаки запрета обгона, «кирпичи» и знаки одностороннего движения. Ведь их игнорирование приводит к выезду на полосу встречного движения там, где это запрещено: либо при обгоне на двухполосных трассах, либо в случае движения по односторонней улице «против потока».

Обгон или просто езда по встречке в неположенном месте подпадает под часть 4 статьи 12.15 КоАП, а движение по односторонней дороге «против шерсти» — под часть 3 статьи 12.16 Кодекса. В обоих случаях водителю грозит суровое наказание: либо штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на 4–6 месяцев.

Скрытая разметка движения по полосам

Мокрый снег, выпавший в ходе мощного весеннего ненастья, почти неизбежно вызывает потоп на некоторых участках дорог. А значит и к образованию глубоких луж. Особенно коварны такие «озера» на правых полосах многополосных дорог в местах примыканий пересекающихся проезжих частей или там, где выделены полосы для движения общественного транспорта.

Они могут спрятать от водителя сплошную линию разметки. Зато камера ГИБДД сверху её может прекрасно различать. В таком месте водитель спокойно перестраивается вправо, например, для поворота, и нечаянно пересекает сплошную под объективом камеры. В итоге — либо 750 рублей штрафа за «нарушение требований разметки» по части 1 статьи 12.16 КоАП, либо 2 250 рублей (4 500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге) за «движение по полосе для маршрутных ТС» — по части 1.1 статьи 12.17 КоАП.

Скрытая грязевой кашей сплошная осевая

Снежная каша на дороге во время весеннего катаклизма скапливается на осевой линии дороги. В том числе и там, где она сплошная. Водитель в подобном месте может, например, пойти на обгон и тем самым нарушить запрет выезда на «встречку» на конкретном участке дороги. Итогом станет протокол по уже упоминавшейся выше части 4 статьи 12.15 КоАП — с санкцией в виде либо штрафа 7 500 рублей, либо лишения водительского удостоверения сроком от 4 до 6 месяцев.

Штраф «не по адресу»

Во время снегопада с мокрым снегом передние номера машин довольно быстро становятся полностью либо частично нечитаемыми. Этим обстоятельством порой пользуются нарушители ПДД: превышают скорость, надеясь что полицейская камера не распознает государственные регистрационные знаки.

Однако далеко не всегда поверхность номерных знаков авто нарушителя бывает скрыта налипшим мокрым снегом полностью. В этом случае буквы и цифры с трудом, но различить всё-таки можно. И если в процессе этого распознавания инспектор центра автоматической фиксации нарушений ошибётся — штрафное постановление «улетит» в адрес совершенно невиновного автовладельца.

Парковка на заснеженном газоне

Внезапно выпавший весной снег стирает визуальные различия между асфальтовым покрытием и поверхностью соседнего газона. Это особенно опасно, когда между ними отсутствует бордюр. Машине достаточно заехать на газон лишь одним колесом — и это уже будет считаться нарушением.

Штрафы за подобные действия водителя прописаны в региональных законодательных актах. Так, по статье 8.25 КоАП Москвы за парковку машины на газоне полагается штраф в размере 5 000 рублей для граждан. Для автовладельцев-юрлиц — до 300 000 рублей.

А, например, в законе Краснодарского края «Об административных правонарушениях» по статье 3.2 за парковку на газоне для граждан предусмотрен штраф в 1 000–3 000 рублей, а для юрлиц — 15 000–50 000 рублей.

Закон Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» в статье 7.28 за парковку на газоне устанавливает для автовладельцев-физлиц штраф в размере 3 000–5 000 рублей. Для юрлиц санкция составляет 50 000–100 000 рублей.

Выводы

Во время весенней непогоды следует: