Как вернуть права в 2026 году: пошаговая инструкция для водителя

Лишение водительского удостоверения — это принудительная пауза в привычном ритме жизни, но срок наказания неизбежно подходит к концу. Многие автомобилисты ошибочно полагают, что возврат документов происходит автоматически: достаточно прийти в отделение ГАИ на следующий день после окончания срока. В 2026 году реальность иная: процедура требует предварительной подготовки, сдачи квалификационного экзамена и отсутствия долгов перед государством. Чтобы ваше возвращение за руль не затянулось на месяцы, необходимо четко соблюдать требования законодательства.

© igorykor/Shutterstock

Проверка теории

Первый шаг для любого лишенника — теоретический экзамен. Хорошая новость заключается в том, что пересдавать практическое вождение («город») не требуется, проверяются только знания ПДД. Согласно Постановлению Правительства №1191, вам предстоит решить стандартный билет из 20 вопросов за 20 минут. Допускается не более двух ошибок, при превышении этого лимита экзамен считается несданным.

В 2026 году важно помнить о временных интервалах. Сама процедура в ГИБДД бесплатна, а количество попыток не ограничено. Однако, если вы не смогли сдать тест три раза подряд, следующая возможность представится только через месяц. Это сделано для того, чтобы кандидаты более ответственно подходили к подготовке, а не пытались «взять измором» экзаменационный класс.

Результат успешного тестирования действителен в течение 6 месяцев — если за это время вы не успеете забрать права, теорию придется сдавать заново.

Когда начинать процедуру возврата?

Закон дает водителям право на «досрочную» подготовку. В соответствии со статьей 32.6 КоАП РФ, отправиться на экзамен можно уже после того, как истечет половина срока лишения. Например, если суд назначил вам год «пешеходного» режима, уже через 6 месяцев вы можете записываться в МРЭО.

Это стратегически верный шаг: к моменту фактического окончания срока у вас на руках уже будет действующая экзаменационная карта.

Медицинское заключение

Необходимость посещения врачей в 2026 году напрямую зависит от состава правонарушения. Медицинская справка по форме 003-В/у с обязательными отметками нарколога и психиатра потребуется, если лишение было связано с:

Срок действия такой справки составляет один год. Если же вы были лишены прав за встречную полосу или превышение скорости, новая справка не нужна, если срок действия вашего старого удостоверения еще не истек по календарю.

© Moiseenko Maksim/Shutterstock

Финальный алгоритм:

Перед визитом в ГАИ необходимо выполнить четыре критически важных шага:

Сверка дат. Убедитесь, что срок лишения не был прерван. Если вы не сдали пластиковое удостоверение вовремя, срок согласно ст. 32.7 КоАП РФ приостанавливается. Проверить статус можно через «Госуслуги». Оплата штрафов. Система не выдаст документы, если в базе числится хотя бы один неоплаченный штраф. Рекомендуем распечатать квитанции из личного кабинета «Госуслуг», так как информация в базах ГИБДД иногда обновляется с задержкой. Сбор пакета документов. Вам понадобятся: паспорт РФ, справка об успешной сдаче теории, медицинское заключение (если требуется) и заявление, которое заполняется на месте. Получение. Обращаться нужно в то подразделение, где хранится ваш документ. В 2026 году права возвращаются в день обращения при условии полной готовности документов.

Если за время лишения срок действия самих прав (10 лет) подошел к концу, инспектор не вернет старый «пластик», а отправит вас на оформление нового. В этом случае придется дополнительно оплатить госпошлину в размере 2000 рублей. Помните: ГИБДД хранит невостребованные документы только 3 года, после чего они подлежат уничтожению.