Как оформить ДТП в 2026 году: европротокол и вызов ГИБДД

Оформление дорожно-транспортного происшествия в России в 2026 году возможно двумя основными способами: через европротокол без участия полиции или с вызовом сотрудников ГИБДД. Выбор между ними зависит от характера аварии, наличия пострадавших, степени ущерба и согласия между водителями. Несмотря на различия в процедуре, начальные действия всегда одинаковы и строго регламентированы.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Независимо от способа оформления, первичный алгоритм действия при ДТП одинаковый:

Остановиться, включить аварийную сигнализацию

Выставить знак аварийной остановки (15 м в городе, 30 м вне города)

Убедиться, что нет пострадавших

Зафиксировать обстановку (фото/видео, положение машин, следы торможения)

Не перемещать автомобили (кроме случаев, когда они мешают движению — после фиксации).

Далее — выбор способа оформления аварии.

Оформление ДТП по европротоколу (без ГИБДД)

Европротокол — это официальная процедура оформления ДТП без вызова полиции, при которой водители сами фиксируют обстоятельства и обращаются в страховую.

В 2026 году Европротокол возможен, если одновременно соблюдены условия:

нет пострадавших (вред только автомобилям);

участвуют ровно два транспортных средства;

у обоих есть действующий полис ОСАГО;

нет серьезных разногласий (или они есть, но оформляются с ограничениями);

повреждено только имущество участников (не заборы, столбы и т.п.).

Если хотя бы одно условие не выполнено — нужно вызывать ГИБДД.

Лимиты выплат по ДТП, оформленным по Европротоколу, в 2026 году составляют:

до 400 000 ₽ — если нет разногласий и есть фотофиксация;

— если нет разногласий и есть фотофиксация; до 200 000 ₽ — если есть разногласия, но есть фото;

— если есть разногласия, но есть фото; до 100 000 ₽ — если нет фотофиксации.

Пошаговая инструкция оформления ДТП по Европротоколу

Убедитесь, что ДТП подходит под европротокол. Обязательно сделайте фото (общий план места ДТП; положение машин; повреждения транспорта; дорожные знаки, разметку, адрес места ДТП). Заполните извещения о ДТП (бумажный бланк, который заполняется совместно; указываются обстоятельства, схема, повреждения и обе стороны подписывают, или электронный Европротокол через приложения «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО», которые требуют учётную запись Госуслуг и автоматически передают данные страховщику).

При составление схемы ДТП нужно указать направление движения, положение авто, знаки, светофоры, улицы. Любые противоречия между схемой и текстовым описанием могут привести к отказу в выплате. Повреждения следует описывать максимально конкретно, поскольку страховая компания ориентируется именно на зафиксированные данные.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

После оформления оба водителя подписывают документ и фиксируют наличие или отсутствие разногласий. После составления документов можно покинуть место ДТП. Затем его участники должны отправить извещение страховой компании в течение 5 рабочих дней после ДТП, а затем необходимо не ремонтировать авто минимум 15 дней (для осмотра).Нарушение этих требований — частая причина отказа в компенсации. Также важно сохранять все материалы фиксации и, по возможности, контакты свидетелей.

Оформление ДТП с вызовом ГИБДД

Если хотя бы одно из условий Европротокола не соблюдается или у участников возникают сомнения в обстоятельствах аварии, необходимо вызывать ГИБДД. В таких случаях оформление приобретает процессуальный характер.

Выбор этого способа обязателен, если:

есть пострадавшие;

участвует более 2 автомобилей;

есть спор о виновности;

ущерб превышает лимиты европротокола;

повреждено имущество (здания, ограждения и т.п.);

один из водителей без ОСАГО;

есть признаки опьянения у участников ДТП.

Сотрудники полиции фиксируют обстановку, опрашивают участников и свидетелей, составляют документы и определяют наличие административного правонарушения. Водитель имеет право давать письменные объяснения и указывать несогласие с выводами инспектора, что важно при потенциальном обжаловании.

© Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По итогам оформления через ГИБДД участникам выдаются документы, которые могут быть как в бумажной, так и в электронной форме. На их основании происходит обращение в страховую компанию. Сроки рассмотрения стандартны: заявление подаётся в течение пяти рабочих дней, а страховая обязана принять решение примерно в течение двадцати дней. Компенсация может быть предоставлена в виде денежной выплаты либо направления на ремонт.

На практике ключевое различие между двумя способами заключается не только во времени оформления, но и в уровне юридической защищённости. Европротокол значительно быстрее и удобнее, однако требует высокой точности и дисциплины при заполнении. Малейшие ошибки, неполная фиксация или противоречия в данных могут привести к отказу в выплате. Оформление через ГИБДД занимает больше времени, но обеспечивает более надёжную доказательную базу, особенно в спорных ситуациях.

В результате выбор способа оформления следует рассматривать как управленческое решение с точки зрения риска. Европротокол оправдан при очевидных и несложных авариях с минимальным ущербом и отсутствием конфликта между водителями. Во всех остальных случаях более рационально привлекать ГИБДД, поскольку это снижает вероятность финансовых потерь и последующих юридических осложнений.