Транспортный налог на электромобили и гибриды в 2026: кому и сколько нужно платить

Доля электрического транспорта на российских дорогах хоть и очень мала, но продолжает стабильно расти. Однако вопрос налогообложения «зелёных» автомобилей остаётся предметом споров. Вопреки распространённому мифу о полном освобождении электрокаров от государственных сборов, единого федерального правила не существует. Обязанность платить транспортный налог зависит от региона вашей регистрации, типа силовой установки и местной законодательной базы. Понимание этих нюансов поможет избежать неожиданных начислений.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Региональные льготы: где налог равен нулю

Транспортный налог в России является региональным, что закреплено в статье 356 НК РФ. Это означает, что субъекты Российской Федерации имеют право самостоятельно устанавливать ставки и вводить стимулирующие льготы для владельцев экологичного транспорта.

В 2026 году владельцы полностью электрических автомобилей освобождены от уплаты налога в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ещё в более чем тридцати регионах страны.

Однако в ряде субъектов льгота имеет ограничения: например, может предоставляться скидка только в 50% от базовой ставки, ограничиваться мощностью мотора (до 200 л. с.) или применяться исключительно к одному транспортному средству в семье.

Уточнять наличие и условия преференций необходимо на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) для вашего региона регистрации.

Расчёт мощности и статус гибридных авто

Критически важно понимать техническую и юридическую разницу между чистым электромобилем (EV) и гибридами (PHEV, HEV). Налоговые льготы в абсолютном большинстве регионов распространяются исключительно на машины, приводимые в движение только электрическими двигателями.

Если в паспорте транспортного средства или ЭПТС указано наличие двигателя внутреннего сгорания — даже если он работает исключительно в режиме генератора для подзарядки батареи — налоговая инспекция рассчитает сбор по общим правилам.

Для чистых электромобилей, зарегистрированных в регионах без льгот, налоговая база определяется не по пиковой мощности, заявляемой производителем, а по максимальной 30-минутной мощности электромотора. Данный технический параметр, фиксируемый в ЭПТС, отражает мощность, которую силовая установка способна генерировать непрерывно в течение 30 минут без риска термического повреждения компонентов. На практике этот показатель значительно ниже пиковых значений, достигаемых при кратковременном интенсивном ускорении.

Поскольку Налоговый кодекс РФ использует в качестве расчётной единицы лошадиные силы, метрические данные из ЭПТС подлежат обязательной конвертации: количество киловатт (кВт) умножается на нормативный физический коэффициент 1,35962. Таким образом, юридически закреплённая база для исчисления транспортного налога оказывается существенно ниже номинального динамического потенциала электромобиля.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Как проверить начисления транспортного налога

Налоговые уведомления формируются системой автоматически и рассылаются владельцам в осенний период. Самый надёжный инструмент для контроля своих обязательств — портал «Госуслуги». В личном кабинете в разделе платежей заблаговременно отображается актуальная информация о начисленных суммах транспортного налога.

Кроме того, следить за начислениями транспортного налога и оплачивать его можно через банковские приложения. Например, в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн. Настроить уведомления о начислении счетов за автомобиль в СберБанк Онлайн легко. Необходимо войти в приложение. Перейти в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → «Добавить Авто» и завести профиль автомобиля в разделе. Всё, далее вы будете получать уведомления о каждом новом начислении и штрафе.

Важный нюанс: если вы проживаете в регионе, где налоговая льгота носит заявительный характер, вам потребуется самостоятельно направить соответствующее электронное заявление в ФНС. Без этого документа ведомство продолжит начислять налог по стандартной ставке, и просто игнорировать эти квитанции нельзя, так как это неминуемо приведёт к образованию задолженности.