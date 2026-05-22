Транспортный налог на электромобили и гибриды в 2026: кому и сколько нужно платить

Транспортный налог на электромобили и гибриды в 2026 году: кому нужно платить и сколько
Доля электрического транспорта на российских дорогах хоть и очень мала, но продолжает стабильно расти. Однако вопрос налогообложения «зелёных» автомобилей остаётся предметом споров. Вопреки распространённому мифу о полном освобождении электрокаров от государственных сборов, единого федерального правила не существует. Обязанность платить транспортный налог зависит от региона вашей регистрации, типа силовой установки и местной законодательной базы. Понимание этих нюансов поможет избежать неожиданных начислений.
Региональные льготы: где налог равен нулю
Транспортный налог в России является региональным, что закреплено в статье 356 НК РФ. Это означает, что субъекты Российской Федерации имеют право самостоятельно устанавливать ставки и вводить стимулирующие льготы для владельцев экологичного транспорта.
В 2026 году владельцы полностью электрических автомобилей освобождены от уплаты налога в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ещё в более чем тридцати регионах страны.
Однако в ряде субъектов льгота имеет ограничения: например, может предоставляться скидка только в 50% от базовой ставки, ограничиваться мощностью мотора (до 200 л. с.) или применяться исключительно к одному транспортному средству в семье.
Уточнять наличие и условия преференций необходимо на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) для вашего региона регистрации.
Расчёт мощности и статус гибридных авто
Критически важно понимать техническую и юридическую разницу между чистым электромобилем (EV) и гибридами (PHEV, HEV). Налоговые льготы в абсолютном большинстве регионов распространяются исключительно на машины, приводимые в движение только электрическими двигателями.
Если в паспорте транспортного средства или ЭПТС указано наличие двигателя внутреннего сгорания — даже если он работает исключительно в режиме генератора для подзарядки батареи — налоговая инспекция рассчитает сбор по общим правилам.
Для чистых электромобилей, зарегистрированных в регионах без льгот, налоговая база определяется не по пиковой мощности, заявляемой производителем, а по максимальной 30-минутной мощности электромотора. Данный технический параметр, фиксируемый в ЭПТС, отражает мощность, которую силовая установка способна генерировать непрерывно в течение 30 минут без риска термического повреждения компонентов. На практике этот показатель значительно ниже пиковых значений, достигаемых при кратковременном интенсивном ускорении.
Поскольку Налоговый кодекс РФ использует в качестве расчётной единицы лошадиные силы, метрические данные из ЭПТС подлежат обязательной конвертации: количество киловатт (кВт) умножается на нормативный физический коэффициент 1,35962. Таким образом, юридически закреплённая база для исчисления транспортного налога оказывается существенно ниже номинального динамического потенциала электромобиля.
Как проверить начисления транспортного налога
Налоговые уведомления формируются системой автоматически и рассылаются владельцам в осенний период. Самый надёжный инструмент для контроля своих обязательств — портал «Госуслуги». В личном кабинете в разделе платежей заблаговременно отображается актуальная информация о начисленных суммах транспортного налога.
Кроме того, следить за начислениями транспортного налога и оплачивать его можно через банковские приложения.
Важный нюанс: если вы проживаете в регионе, где налоговая льгота носит заявительный характер, вам потребуется самостоятельно направить соответствующее электронное заявление в ФНС. Без этого документа ведомство продолжит начислять налог по стандартной ставке, и просто игнорировать эти квитанции нельзя, так как это неминуемо приведёт к образованию задолженности.