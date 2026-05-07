Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин

Согласно самым свежим данным Росстата, в первую неделю мая рост цен на бензин снова ускорился. При том, что конец апреля ознаменовался решениями Правительства РФ, которые должны были замедлить темпы роста. Вместе с экспертами разбираемся, что ждёт отечественный топливный рынок в ближайшем будущем и как будут меняться ценники на АЗС.

В период с 28 апреля по 4 мая средняя стоимость бензина на АЗС выросла сразу на восемь копеек: с 67,10 до 67,18 рубля за литр. Неделей ранее прибавка в цене составила пять копеек. Вместе с тем по состоянию на конец марта (30 марта) средняя розничная цена литра бензина по данным Росстата составляла 66,73 рубля. А уже через месяц, 27 апреля, она достигла отметки в 67,1 рубля.

То есть месячный рост стоимости топлива составил 0,554%: в годовом выражении это соответствует подорожанию в 6,658%. При том, что Центробанк в конце апреля отчитался, что инфляция в стране сохраняется на уровне 4–5%. Таким образом, фактические темпы изменения цен на топливо существенно обгоняют текущий уровень инфляции.

Необходимо также отметить, что биржевые котировки горючего за апрель подросли ещё существеннее. Так, бензин АИ-92 в опте подорожал за период с 31 марта по 30 апреля на 1,1%, (до 65 832 рублей за тонну), а АИ-95 – на 2,9% (до 71 769 рублей за тонну).

По словам Дмитрия Гусева, заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр», динамика оптовых цен на топливо имеет свойство «перетекать» на розничный рынок с некоторой задержкой по времени. Из-за этого рост апрельских биржевых котировок бензина мог начать проецироваться на ценники на АЗС только к началу мая.

«Оптовые цены на бензин растут всегда, а в весенне-летний сезон — особенно. Глядя на данные Росстата и бирж, я не вижу каких-либо признаков заметного изменения их динамики. При текущем образе действий Минэнерго и ФАС пока нельзя говорить о существенном подорожании топлива в будущем». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Демпфер — в ноль

Кроме того, 30 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Правительство решило не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая.

Напомним, что фактически «демпфер» — это субсидия нефтяникам из бюджета за то, что они не повышают внутренние цены на топливо до уровней международного рынка. По условиям «демпфера», если оптовые внутренние цены отклоняются от контрольного уровня слишком сильно (например, свыше 20% на АИ-92), то выплаты по демпферу не производятся, то есть обнуляются. Однако до последнего времени власти обеспечивали мораторий на обнуление: платили нефтяным компаниям «демпферные» суммы, несмотря на то, что рост оптовых цен на горючее в стране был относительно высоким.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, отмена моратория на обнуление демпфера означает возвращение к более строгой бюджетной формуле.

«Государство традиционно жёстко реагирует на резкие ценовые движения: через корректировку демпфера, соглашения с нефтяниками, ограничения экспорта или налоговые решения». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Он также считает, что правительство решает таким образом задачу удержания внутренних цен в пределах инфляционного коридора, и каких-либо новаций в этой области ждать не следует.

Договор дороже нефти

В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин также подписал постановление, в котором поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заключить с крупнейшими российскими нефтяными компаниями соглашения о стабилизации цен на топливо и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов.

Сообщается, что в этих документах будут прописаны объёмы горючего, которые нефтяники обязаны поставлять на внутренний рынок. Кроме того, соглашения обяжут их удерживать в 2026 году розничные цены на автозаправочных станциях на уровне инфляции.

«Соглашения между органами исполнительной власти и компаниями носят публично-дисциплинарный характер, но по юридической силе являются добровольными. В основе принимаемых компаниями обязательств лежат регулировка объёмов поставок на внутренний рынок, включая биржевые нормативы, сдерживание темпов роста розничных цен, приоритет внутреннего рынка над экспортом в периоды сезонного спроса, поддержание в местах временного хранения достаточных запасов топлива. Соглашения призваны обеспечить стабильность и контроль, снизить вероятность дефицита топлива, повысить предсказуемость для аграриев, транспортного сектора, региональных властей». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

В этой связи Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр», полагает, что для более точной оценки происходящего на рынке топлива, для понимания его тенденций крайне полезно отслеживать сегмент мелкого опта. То есть статистику продаж партий топлива бензовозами с нефтебаз. По его словам, это очень конкурентный и наименее зарегулированный государством участок в цепочке торговли нефтепродуктами.

Эксперт считает, что необходимо обратить особо пристальное внимание на опт после окончания майских праздников. Его динамика может стать индикатором реальных движений топливного рынка.

Ведь помимо макроэкономических обстоятельств, он подвержен воздействию многих менее прогнозируемых факторов, например: поедут ли в этом году люди массово отдыхать на машинах, сколько продлится посевная, какова будет фактическая активность бизнеса в этот период и т. п.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич также отмечает, что по уровню цен моторное топливо в России остаётся существенно более дешёвым, чем в Европе и странах АТР в пересчёте по текущему валютному курсу.

Зампред комитета Госдумы по энергетике также уверен, что в целом ситуация на рынке нефтепродуктов в России для потребителя выглядит относительно благоприятной.

«Статус-кво обеспечивается активным участием государства, не допускающего опережающего роста цен на топливо относительно общей инфляции». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

