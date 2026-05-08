Россиянам напомнили, через сколько можно за руль после приёма спиртного

Состояние алкогольного опьянения снижает внимание и концентрацию водителя, ухудшает координацию и когнитивные способности, от которых зависит безопасность движения. Рассказываем, когда после употребления спиртного можно садиться за руль, чтобы управлять автомбилем исключительно в трезвом состоянии.

После употребления алкоголя он всасывается в кровеносную систему человека через органы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, алкоголь хорошо проникает в организм через слизистые покровы. То есть, в принципе, можно надышаться парами спирта или держать алкогольный напиток во рту, даже не глотая его, и через некоторое время алкотестер покажет промилле у вас в крови.

Что такое промилле

Промилле (permille) — мера для определения концентрации, которая измеряется в мг/л (миллиграмм/литр). Так, 1 промилле соответствует 1 000 миллиграммам (то есть 1 грамму) чистого спирта в 1-м литре крови.

Российское законодательство считает водителя трезвым, когда при проверке на алкоголь тестер показывает менее 0,16 промилле (0,16 мг/л) в выдыхаемом воздухе, что юридически приравнивается к 0,32–0,35 промилле в крови.

Степени опьянения

Организмы разных людей по-разному реагируют на одно и то же количество алкоголя, демонстрируя порой совершенно разные степени опьянения. Однако примерно считается, что содержание в крови:

0,1–0,5 промилле — очень легкое опьянение. Практически незаметно ни для самого водителя, ни для окружающих.

— очень легкое опьянение. Практически незаметно ни для самого водителя, ни для окружающих. 0,5 – 1,5 промилле — легкая степень опьянения. Характеризуется расслабленностью и состоянием легкой эйфории, снижением внимания.

– — легкая степень опьянения. Характеризуется расслабленностью и состоянием легкой эйфории, снижением внимания. 1,5 – 2,0 промилле — средняя степень опьянения. Сопровождается нарушением координации, заторможенностью, невнятной речью.

– — средняя степень опьянения. Сопровождается нарушением координации, заторможенностью, невнятной речью. 2,0 – 3,0 промилле — сильное опьянение. Потеря контроля над телом, гневливость, тошнота, потеря ориентации во времени и пространстве и тому подобное.

– — сильное опьянение. Потеря контроля над телом, гневливость, тошнота, потеря ориентации во времени и пространстве и тому подобное. 3,0–5,0 промилле — тяжелое алкогольное отравление, вероятность комы и жизнеугрожающих осложнений.

Теоретическое определение содержания алкоголя в крови

Существует формула, позволяющая примерно оценить содержание алкоголя в крови, основываясь на количестве выпитого, массе тела и поправочного коэффициента. Называется она «формула Видмарка. Выглядит она следующим образом:

С = A/MхR

Где:

С — концентрация алкоголя в крови в процентах.

A — масса выпитого алкоголя (в пересчёте на чистый этиловый спирт) в граммах.

M — масса тела в килограммах.

R — коэффициент распределения Видмарка. Для мужчин он равен 0,7, а для женщин — 0,6.

Важно! К достоверности абсолютно любых теоретических расчётов концентрации алкоголя в крови, количества времени, необходимого для его «выветривания», а также прочих подобных вещей следует относиться крайне осторожно. Поскольку в них невозможно учесть следующие индивидуальные и ситуационные факторы, от которых критически зависит и текущая концентрация алкоголя в крови, и скорость его переработки и выведения из организма:

Нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, лимфатическая и прочие системы организма разных людей воспринимают алкоголь немного по-разному.

Печень разных людей перерабатывает алкоголь с разной скоростью.

Пища, находящаяся в желудке, может замедлять всасывание алкоголя в кровь, растягивая во времени взаимодействие этанола с органами человека.

Присутствие углекислого газа (пиво, шампанское, газированные напитки) существенно ускоряет всасывание алкоголя в кровь.

Большую роль играет характер употребления: сразу «залпом» всю дозу или постепенно, в течение нескольких часов.

Возраст и «стаж» приёма алкогольных напитков также немаловажен. Пожилой организм может заметно дольше перерабатывать спирт — по сравнению с молодым. А матёрый выпивоха может не чувствовать опьянения, даже употребив достаточно большое количество горячительного.

Через сколько можно сесть за руль после употребления алкоголя

С учетом вышесказанного невозможно однозначно и чётко ответить на вопрос, через сколько можно садиться за руль, например, после литра пива. Всё очень индивидуально. Однако существует эмпирический «народный» способ, позволяющий вчерне оценить, через сколько часов после приёма спиртного, скорее всего, можно будет безопасно сесть за руль.

Впрочем, еще раз подчеркнём, что он не универсален и оценочен.

Прежде всего, устанавливаем точно время, когда мы приняли последнюю (за прошедший вечер, например) порцию алкоголя. Далее по возможности точно оцениваем количество выпитого за этот вечер, мысленно пересчитывая этот объём в 50-граммовые порции какого-нибудь сорокаградусного напитка (водка, джина, виски и т. п.). В каждом таком «шоте» содержится около 20 граммов (примерно 20 мл) чистого этилового спирта.

Далее принимаем, что на полную переработку одной такой условной «рюмки водки» организм среднестатистического человека весом около 70 кг тратит три часа (это с запасом).

Вспоминаем, сколько этих «рюмок» было выпито, и умножаем их количество на три. В результате получаем количество часов с момента последней дозы выпитого спиртного, через которое можно сесть за руль.

Для примера скажем, что с учётом вышесказанного ответ на вопрос «через сколько можно за руль после бокала пива» будет звучать просто: минимум через 3 часа, а лучше больше.

Можно ли ускорить выведение алкоголя

По-настоящему действенными способами выведения алкоголя и продуктов его переработки из организма являются медицинские процедуры под наблюдением врачей: промывание желудка, инфузионная терапия, гемодиализ и т. д. и т. п.

В бытовых условиях человек может лишь помочь своему организму естественным путем справиться с последствиями алкогольного стресса. Для этого следует пить много жидкости, параллельно приняв тот или иной мочегонный препарат — либо фармакологического происхождения, либо что-нибудь подходящее по действию из арсенала фитомедицины. Конкретный рецепт, опять таки, — дело сугубо индивидуальное. Очень полезны в подобном состоянии фруктовые соки, богатые витамином «С» и фруктозой.

Умеренные физические нагрузки и холод также ускоряют вывод алкоголя из крови. Разумеется, это не означает, что после обильного возлияния стоит бежать многокилометровый кросс или ночевать в сугробе — всё должно быть в пределах разумного и соответствовать индивидуальным параметрам организма.

Чего точно не стоит употреблять для выведения алкоголя

Кофе, чай, а также тонизирующие энергетические напитки. Они как раз замедляют переработку этилового спирта в организме. Как, кстати, и никотин.

Как ГИБДД определяет алкоголь в крови

Сотрудник ГАИ может провести медосвидетельствование водителя на предмет содержания алкоголя. Для этого с помощью специального прибора алкотестера отбирается проба выдыхаемого автомобилистом воздуха.

Принцип работы полицейских алкотестеров следующий. Такой прибор анализирует проходящий через него воздух с помощью специального электрохимического датчика. При попадании молекул алкоголя на один из его электродов возникает электрический ток, по величине которого вычисляется концентрация алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.

Освидетельствование в стационарном медучреждении

Бывает, что водитель не согласен с результатами полицейской проверки на алкоголь. Или инспектор не верит «нулям» на дисплее алкотестера и параллельно выдаваемой им бумажной распечатке результатов теста. В таком случае назначается дополнительно освидетельствование автомобилиста в стационарном медучреждении. Это может быть и наркодиспансер, и психоневрологический диспансер, и больница, и фельдшерский пункт, например. Главное, что там должно иметься соответствующее оборудование и дежурить медик, прошедший специальное обучение.

Согласно правилам, в медучреждении водителя дважды «продувают» на алкотестере с периодом в 20 минут. И если в выдыхаемом им воздухе оказывается менее 0,16 промилле алкоголя, гражданин считается трезвым. Когда алкотестер показывает «нули», а у сотрудника ДПС есть сомнения в трезвости водителя, назначается анализ мочи и/или крови.

Статья за пьяную езду

За езду в нетрезвом виде наказывает часть 1 статьи 12.8. КоАП: «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Если выясняется, что водитель был пьян, ему грозит штраф в 45 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года.

Аналогичное наказание поджидает гражданина, отказавшегося от медосвидетельствования, — по статье 12.26 КоАП.

Если поймают на пьяной езде уже лишённого прав человека или гражданина вообще без ВУ, то ему будет положен административный арест на 10–15 суток либо штраф в 45 000 рублей по части 3 статьи 12.8 КоАП.

Кроме того, когда на пьяном вождении попадается человек, ранее лишённый ВУ за управление транспортом в нетрезвом виде, то в действие вступает уже статья 264.1 Уголовного кодекса — «Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». В этом случае наказание куда серьёзнее: от 200 000–300 000 рублей штрафа до лишения свободы на 2 года. Отягчающим обстоятельством считается уже имеющаяся судимость по этой статье: в этом случае грозит уже штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

Пять опасных водительских мифов об алкоголе

«Я нормально вожу, даже выпив». Опасное заблуждение, поскольку алкоголь объективно снижает водительские кондиции человека, резко повышая вероятность аварии. «Я знаю свою норму алкоголя и через сколько времени можно за руль, а когда действительно нельзя». Во-первых, за руль нельзя садиться, выпив вообще любую «дозу» спиртного. Во-вторых, воздействие «привычной дозы» алкоголя на человека может усилиться из-за его плохого самочувствия, приёма лекарств, недосыпа и пр. «Если рассчитать по формуле процент алкоголя в крови, можно будет вычислить, после скольких бокалов вина допустимо сесть за руль». Всевозможные «калькуляторы алкоголя за рулём», таблицы и расчёты могут ввести в заблуждение, поскольку не учитывают многих ситуативных факторов приёма алкоголя, а также индивидуальных особенностей организма и его текущего состояния у конкретного человека. «Через 12 часов сна после любого количества алкоголя полицейский алкотестер ничего не обнаружит». Многие автовладельцы лишаются прав, попавшись инспекторам ГИБДД с так называемыми «остаточными явлениями» утром, после серьёзных возлияний накануне вечером. «Чашка крепкого кофе, душ и поход в туалет утром выводят алкоголь из крови после вчерашнего». Ледяной душ отчасти помочь может, это правда. Туалетные «дела» вряд ли сыграют заметную роль. Ну а кофе, наоборот, затормозит переработку спирта в организме.

Выводы

Употребление алкоголя и управление машиной несовместимы. Хотя вопросы в духе «через сколько можно за руль после рюмки водки» или «выпил пиво, через сколько можно за руль» и им подобные возникают у водителей регулярно.

Важно помнить: если есть хотя бы малейшее подозрение, что в организме сохранились остатки алкоголя после недавнего возлияния, лучше отказаться от поездки. Ведь расплатой за легкомыслие может стать не только серьёзный штраф и лишение прав, но и тяжелейшие аварии с пострадавшими и погибшими.

Нюансы

Можно ли садиться рулить сегодня, если пил вчера?

Ответ на этот вопрос зависит от количества выпитого, времени окончания приёма горячительного и индивидуальных особенностей организма. Проще всего принять решение, ориентируясь на вышеизложенное правило переработки спирта организмом: 50 грамм водки за 3 часа.

Что делать, если уже выпил, а ехать надо?

Не ехать за рулём, выбрав иной вариант: такси, общественный транспорт, помощь другого (трезвого) водителя.

Реально ли обмануть алкотестер?

Лучше не пробовать. Наиболее вероятным итогом подобного «фокуса» станет протокол по факту «отказа от медосвидетельствования» с последующим лишением прав.

Реально ли обмануть медосвидетельствование?

Ответ ровно тот же, что и в пункте № 3. Сотрудники ГИБДД и медики в стационаре, как правило, прекрасно осведомлены о всех возможных уловках пьяниц за рулём.

Насколько опасны выпитые перед поездкой квас или кефир?

Квас и кефир имеют в своём составе минимальное количество алкоголя – на уровне нескольких десятых процента. Если выпить квас и сразу же дунуть в алкотестер, прибор, может быть, что-то и покажет — из-за остатков напитка во рту.

Для понимания же поясним: в 1,5-литровой бутылке кваса содержится не более 15 мл спирта. То есть, даже выпив её залпом, уже часа через полтора этого алкоголя в вашем организме уже не будет. Выпив же стакан кваса (около 200 мл), можно не опасаться встречи с ГИБДД уже минут через 15.