Как подготовить авто к лету: особенности ТО перед жарким сезоном

Обидно, когда в разгар летнего сезона автомобиль неожиданно ломается, попутно ломая планы на отдых. Чтобы избежать подобной ситуации, на пороге сезона отпусков следует тщательно подготовить машину к эксплуатации в жару. Рассказываем, что обязательно должно входить в такой чек-ап.

Про весеннюю замену резины на летнюю, тщательную мойку от противогололёдных реагентов и контроль повреждений лакокрасочного покрытия в этом материале мы упоминать не будем — это всё и так известно любому рачительному автовладельцу. Поговорим о гораздо менее очевидных, но не менее важных мероприятиях, рекомендованных для подготовки автомобиля к жаркому сезону.

Осмотрите двигатель

Прежде всего следует осмотреть двигатель на предмет подтёков масла. Некоторые автовладельцы предпочитают менять моторное масло перед началом жаркого сезона вне зависимости от того, подошёл ли срок ТО. В этом есть своя логика. Масло (при прочих равных условиях) при высоких температурах становится более жидким, и может из-за этого терять свойства. Следовательно, на летний период надо переходить на смазку с повышенной высокотемпературной вязкостью. Например, от масла с индексом 5W-30 на масло с обозначением 5W-40. Число после тире в индексе означает именно высокотемпературную вязкость.

С необходимостью менять моторное масло на более вязкое можно поспорить. Двигатель конструируется так, чтобы при любой погоде на улице он работал в заданном производителем оптимальном диапазоне температур. Для большинства современных моторов это 100-120 градусов Цельсия. И масло обязано соответствовать заданным конструкторами параметрам в любой ситуации. Если ваш мотор летом перегревается, это значит, что у машины проблемы с системой охлаждения двигателя. Ведь именно она отвечает за поддержание температурного баланса силового агрегата. О ней подробнее поговорим в следующем параграфе.

Проверьте системы охлаждения

Летняя жара — серьёзный экзамен на прочность для систем охлаждения автомобиля. С проверкой охлаждения двигателя автовладельцу проще всего справиться самостоятельно. Внимательно осмотрите радиатор, дабы убедиться, что его соты не забиты грязью и не повреждены камнями, летевшими из-под колёс других машин. При необходимости обратитесь в СТО для очистки радиатора и устранения повреждений. Проверьте также уровень антифриза в системе. Если обнаруживается заметное падение уровня охлаждающей жидкости — также стоит обратиться в автосервис для поиска и устранения протечки.

Классические автоматы и вариаторы многих моделей легковых машин имеют собственные радиаторы охлаждения. Проверить их состояние (чистоту, целостность), не залезая под машину, как правило, невозможно. Так что этот этап весеннего чек-апа придётся доверить профессионалам. Обнаружив неполадку, не откладывайте её в долгий ящик: лучше устраните максимально оперативно. В летнюю жару перегрев коробки может полностью вывести её из строя и привести к дорогостоящему ремонту.

Проследите за приводами

Крутящий момент непосредственно к колёсам от коробки передач или раздаточной коробки передают шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). В условиях низких температур, из-за периодических контактов со слежавшимся снегом и льдом, резиновые защитные пыльники ШРУСов порой рвутся. В такую «пробоину» начинает набиваться грязь, которая со временем выводит из строя весь дорогостоящий узел.

Весенняя проверка машины «снизу» призвана выявить эту проблему. Если найдёте подобные повреждения, то требуется оперативно заменить порванный пыльник, чтобы избежать поломки самого шарнира.

Оцените подвеску и тормоза

На станции технического обслуживания также следует продиагностировать и состояние подвески. За зиму амортизаторы, шаровые опоры, сайлент-блоки и другие резиновые детали могут изрядно износиться. Кроме того, имеет смысл проконтролировать углы развала и схождения колёс. За зиму они могли сбиться и нуждаются в новой регулировке.

Особое внимание следует уделить амортизаторам. Если, например, потёк один из них, следует заменить не только его, но и «напарника» на другой стороне машины, поскольку они работают парно. Неисправный амортизатор летом особенно опасен. В этот период скорость движения машин выше. А чем выше скорость, тем больше ответственности за контроль над машиной лежит (во всех смыслах) на амортизаторах. Вышедший из строя shock absorber на большой скорости может стать причиной серьёзной аварии.

Тормозные механизмы также могут за зиму изрядно загрязниться и корродировать. Рабочие части тормозных суппортов при этом теряют подвижность. Они могут либо плохо прижимать колодку к тормозному диску, либо наоборот не давать им расходиться после торможения. В первом случае машина тормозит не всеми колёсами одинаково, что крайне опасно. А во втором случае постоянно прижатая к диску тормозная колодка ускоренно стирается сама и изнашивает диск. При этом весь узел испытывает сильный перегрев.

Уделите внимание кондициониру

Особое внимание стоит уделить системе кондиционирования.

Прежде всего следует проверить работоспособность самого кондиционера. Если он явно не справляется с охлаждением салонного воздуха или в процессе его работы слышны какие-то посторонние звуки – придётся обратиться в специализированный сервис. Как минимум, чтобы климатическую установку заправили хладагентом, а, возможно, и отремонтировали. Не лишней будет и процедура дезинфекции воздуховодов: за осенне-зимний период там могла развиться нежелательная флора и грибки, вызывающие аллергию.

Кроме того, перенастройте потоки воздуха таким образом, чтобы они не были направлены на лобовое стекло «по умолчанию». Летом его уже не требуется регулярно отогревать. При этом интенсивный поток ледяного воздуха из кондиционера на раскаленное солнцем стекло может вызвать появление на нём трещин из-за перепада температур. Такое случается крайне редко, но подобный риск можно снизить до минимума.

Замените стеклоочистители

Советуем заменить щётки стеклоочистителя. Их резина с осени и до весны боролась с грязной водой, насыщенной дорожными реагентами. Она также подвергалась воздействию отрицательных температур и повышенному износу из-за трения по ледяной корке, периодически появлявшейся на некоторых участках лобового стекла. Установите новые эластичные «дворники», чтобы летом не испытывать проблем из-за плохой видимости во время дождя.

Кроме того, следует удалить остатки зимней стеклоомывающей жидкости из бачка и заменить её на летнюю, содержащую специальные добавки, помогающие убирать со стекла следы от разбившихся насекомых.

Проверьте аккумулятор

Мало кто из автовладельцев подозревает, что высокие летние температуры ускоряют химические реакции в аккумуляторе. Из-за чего летом он теряет свой ресурс быстрее, чем зимой. Так что именно перед летним сезоном следует облегчить ему жизнь. Самое простое, что можно сделать — почистить клеммы от грязи и окислов. А после смазать их графитовой смазкой — она и электрический контакт сохранит, и от коррозии защитит.

Кроме того, нужно проверить работоспособность самого аккумулятора и электросистемы в целом. Мультиметром проверяем отключённую от бортовой сети батарею. Напряжение на её клеммах должно быть в пределах 12,4–12,7 Вольт. Но куда надёжней протестировать аккумулятор так называемой «нагрузочной вилкой», имитирующей работу стартера и одновременно измеряющей напряжение на клеммах. Такой девайс есть в любом автосервисе или офф-лайн магазине, торгующем аккумуляторами. Исправная батарея при такой проверке в течение нескольких секунд покажет напряжение, снизившееся от нормального до 10–10,5 Вольт. Если «вилка» продемонстрирует падение напряжения ниже 10 Вольт — автовладельцу следует уже готовиться к замене аккумулятора. Если ниже 9 вольт — перед нами «аккум», готовый отправиться в утиль. С такой батареей лучше в летний сезон не входить — она может подвести в любой момент.

