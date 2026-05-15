Код региона на госномерах: полный справочник на 2026 год

Автомобильные номера в России — это не просто способ идентификации транспортного средства, а полноценная система учёта, связанная с регистрацией автомобилей, распределением региональных кодов и требованиями законодательства. В этом материале подробно разберём, как устроен российский госномер в 2026 году.

Как устроен российский госномер

Российский государственный регистрационный номер автомобиля представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, позволяющую идентифицировать транспортное средство и определить регион его регистрации.

Современный формат действует на территории России уже много лет, однако в 2025–2026 годах система получила несколько важных изменений, связанных с ГОСТом, региональными кодами и обязательными элементами оформления.

Привычный всем вид знаков был утверждён в 1993 году с введением ГОСТ Р 50577-93 «Государственный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». В 2020 году этот документ был заменён на ГОСТ Р 50577-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Основные изменения свелись к введению новых по форме и размеру (квадратных, уменьшенных) и по содержанию (для классических и спортивных автомобилей) номеров, «наполнение» которых осталось неизменным.

Стандартный автомобильный номер для большинства легковых автомобилей выглядит как сочетание буквы, трёх цифр и ещё двух букв, после которых указывается код региона. В правой части классического автомобильного номера располагается поле, в котором наносится государственный флаг России, международный идентификатор страны на латинице (RUS) и код региона регистрации. Последний должен указывать, где прописан владелец автомобиля. Правда, это справедливо не во всех случаях — с 2013 по 2020 год можно было получить номера того региона, где транспортное средство ставилось на учёт, поскольку в этот период регистрационные знаки не привязывались к месту прописки владельца.

С 1 января 2020 года постановлением Правительства России от 21.12.2019 №1764 «О государственной регистрации транспортных средств» такая возможность отменена. Пункт 39 этого документа гласит: «Присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства».

Буквы, цифры, код, флаг — что за что отвечает

Каждый элемент регистрационного знака имеет своё значение. Цифры в центре номера являются основной уникальной комбинацией, по которой происходит регистрация автомобиля в базе ГИБДД. Буквы используются как серия и позволяют расширить количество возможных комбинаций внутри одного региона.

Код региона указывается в правой части номера и показывает субъект РФ, в котором был зарегистрирован автомобиль. Например, код 77 относится к Москве, 78 — к Санкт-Петербургу, а 116 — к Республике Татарстан.

Флаг России и обозначение RUS подтверждают принадлежность номера к российской системе регистрации. В 2026 году наличие флага стало особенно важным из-за обновления требований ГОСТ и усиления контроля за соответствием регистрационных знаков установленному образцу.

Почему используются только 12 букв кириллицы

В российских автомобильных номерах используются не все буквы русского алфавита. Разрешены только 12 букв кириллицы, которые визуально совпадают с латинскими символами. Это сделано для того, чтобы номера корректно распознавались международными системами и камерами автоматической фиксации нарушений.

В перечень допустимых букв входят А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Такие символы одинаково читаются как в кириллице, так и в латинице, что снижает вероятность ошибок при распознавании номерных знаков за пределами России и в электронных базах.

Использование остальных букв русского алфавита запрещено действующим стандартом.

Таблица кодов регионов РФ в 2026 году

С момента появления кодов на регистрационных знаках они присваивались регионам на основании Конституции Российской Федерации, а если точнее, то главы 3 «Федеративное устройство» и ст. 65, в которой указаны субъекты Российской Федерации, составляющие страну.

Порядок перечисления — республики, края, области, города федерального значения, автономные области, автономные округа (внутри каждого типа идёт расположение регионов в алфавитном порядке) — получил своё продолжение и в распределении кодов субъектов.

Таким образом, на госномерах России коды изначально были распределены следующим образом:

01–21 — республики в алфавитном порядке;

22–27 — края в алфавитном порядке;

28–76 — области в алфавитном порядке;

77–89 — города федерального значения, автономные области, автономные округа в алфавитном порядке.

Но и тут есть свои нюансы. Код «04» получила Республика Алтай, поскольку в 1992 году регион носил название Республика Горный Алтай. Республика Якутия имеет код «14», опережая Республику Северная Осетия с кодом «15», поскольку официальное наименование Якутии — Республика Саха.

Среди областей затесалось несколько краёв — Камчатский край, Пермский край и Забайкальский край — которые были Камчатской областью (до 2007 года), Пермской областью (до 2005 года) и Читинской областью (до 2008 года) соответственно.

К городам федерального значения относятся Москва, Санкт-Петербург и (с 2014 года) Севастополь.

Особняком стоит код «94» — его используют на территориях за пределами России, которые обслуживает Департамент режимных объектов МВД России.

Самым ярким примером является транспорт на Байконуре, поскольку «город Байконур является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса «Байконур» город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации».

Можно увидеть код «94» и на технике, которую россияне используют в Антарктиде.

Однокодовые регионы

Некоторые субъекты РФ до сих пор используют только один код региона. Обычно это связано с относительно небольшим количеством зарегистрированных автомобилей.

К таким регионам относятся:

04 — Республика Алтай

05 — Республика Дагестан

06 — Республика Ингушетия

07 — Кабардино-Балкарская Республика

08 — Республика Калмыкия

10 — Республика Карелия

12 — Республика Марий Эл

14 — Республика Саха (Якутия)

15 — Республика Северная Осетия — Алания

17 — Республика Тыва

19 — Республика Хакасия

95 — Чеченская Республика

27 — Хабаровский край

28 — Амурская область

29 — Архангельская область

31 — Белгородская область

32 — Брянская область

33 — Владимирская область

35 — Вологодская область

37 — Ивановская область

40 — Калужская область

41 — Камчатский край

43 — Кировская область

44 — Костромская область

45 — Курганская область

46 — Курская область

48 — Липецкая область

49 — Магаданская область

51 — Мурманская область

53 — Новгородская область

57 — Орловская область

60 — Псковская область

62 — Рязанская область

65 — Сахалинская область

67 — Смоленская область

68 — Тамбовская область

70 — Томская область

71 — Тульская область

75 — Забайкальский край

76 — Ярославская область

79 — Еврейская автономная область

83 — Ненецкий автономный округ

87 — Чукотский автономный округ

89 — Ямало-Ненецкий автономный округ

В таких регионах существующего диапазона номерных комбинаций пока достаточно для регистрации новых транспортных средств.

Примечательно, что коды, начинающиеся с цифры 8, перестали выдавать в 2008 году, а в 2020 году новый госстандарт и вовсе отменил такие коды. Однако в 2022-м их вновь вернули для новых регионов России.

Особенно в этом плане интересна история кода «82». Изначально он принадлежал Корякскому автономному округу, который в 2007 году вошёл в состав Камчатского края. С учётом того, что в Корякском округе в своё время было выдано всего порядка полутора тысяч таких номеров, в 2014 году код был отдан Крыму.

В 2016 году возник дефицит комбинаций для регистрационных знаков в нескольких регионах страны, поэтому номера с кодом «82» официально выдавались и в других субъектах. Например, в Санкт-Петербурге.

Многокодовые регионы: почему их несколько

Крупные регионы России используют сразу несколько кодов, поскольку старые комбинации полностью исчерпаны. Особенно это касается Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Например, Москва использует коды 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 и 799. Московская область применяет 50, 90, 150, 190, 750 и 790. Санкт-Петербург использует 78, 98, 178 и 198.

01,101 — Республика Адыгея

02, 102, 702 — Республика Башкортостан

03, 103 — Республика Бурятия

09, 109 — Карачаево-Черкесская Республика

11, 111 — Республика Коми (Сыктывкар)

13, 113 — Республика Мордовия

16, 116, 716 — Республика Татарстан

18, 118 — Удмуртская Республика

21, 121 — Чувашская Республика (Чувашия)

22, 222 — Алтайский край

23, 93, 123, 193, 323 — Краснодарский край

24, 84, 88, 124, 224 — Красноярский край

25, 125, 725 — Приморский край

26, 126 — Ставропольский край

30, 130 — Астраханская область

34, 134 — Волгоградская область

36, 136 — Воронежская область

38, 138 — Иркутская область

39, 91 — Калининградская область

42, 142 — Кемеровская область (Кузбасс)

47, 147 — Ленинградская область

50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 — Московская область

52, 152, 252 — Нижегородская область

54, 154 — Новосибирская область

55, 155 — Омская область

56, 156 — Оренбургская область

58, 158 — Пензенская область

59, 159 — Пермский край

61, 161, 761 — Ростовская область

63, 163, 763 — Самарская область

64, 164 — Саратовская область

66, 96, 166, 196 — Свердловская область

69, 169 — Тверская область

72, 172 — Тюменская область

73, 173 — Ульяновская область

74, 174, 774 — Челябинская область

77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799, 977 — Москва

78, 98, 178, 198, 778 — Санкт-Петербург

80, 180 — Донецкая Народная Республика (ДНР)

81, 181 — Луганская Народная Республика (ЛНР)

82, 182 — Республика Крым

84, 184 — Херсонская область

85, 185 — Запорожская область

86, 186 — Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)

92, 192 — Севастополь

Появление новых кодов связано с ростом количества автомобилей и ограниченным числом возможных комбинаций внутри одного региона. После заполнения доступных серий государство вводит дополнительные коды.

Именно поэтому в России появились трёхзначные региональные обозначения. Изначально они начинались с цифры 1, однако позднее система была расширена.

Новые субъекты: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области

После включения новых субъектов в российскую систему регистрации были введены отдельные коды регионов.

В 2026 году используются:

Номера этих регионов оформляются по общероссийскому стандарту и содержат код субъекта, обозначение RUS и российский флаг.

Что изменилось в системе нумерации в 2025–2026 годах

Новые коды, обновление ГОСТ, обязательный флаг РФ

Одним из главных изменений последних лет стало ужесточение требований к внешнему виду регистрационных знаков.

С 2025 года особое внимание уделяется обязательному наличию российского флага на номере. Ранее в некоторых случаях автовладельцы устанавливали таблички без флага, однако после обновления ГОСТ такая практика фактически перестала соответствовать установленным требованиям.

Дополнительно продолжилось расширение системы трёхзначных кодов регионов. Теперь законно используются коды, начинающиеся не только с цифры 1, но и с 2 или 3. Это связано с нехваткой доступных комбинаций в крупнейших субъектах РФ.

Также в 2025–2026 годах были уточнены требования к читаемости номеров, размерам символов, светоотражающему покрытию и способам крепления регистрационных знаков.

Спорные ситуации: разбор популярных кейсов

Код не совпадает с местом прописки владельца, такое бывает?

В 2026 году владелец автомобиля может зарегистрировать транспортное средство вне региона постоянной регистрации. Но при этом код на номере всегда совпадает с местом прописки собственника.

Например, человек может проживать в Краснодаре, но приобрести автомобиль и поставить его на учёт в Москве, получив при этом всё равно краснодарский код региона.

До 2020 года код региона на номерах соответствовал тому региону, который и присваивал комбинацию номеров, но теперь, где бы автовладелец ни регистрировал свой автомобиль, ГИБДД будет присваивать код региона, соответствующий региону прописки владельца.

Трёхзначный код, начинающийся на 2 или 3 — это законно?

Да, такие номера являются законными.

Изначально система действительно предполагала использование трёхзначных кодов только с первой цифрой 1. Однако из-за нехватки комбинаций МВД постепенно расширило допустимый диапазон.

В результате в России появились коды 222, 323, 778 и другие.

Поэтому номер с кодом, начинающимся на 2 или 3, не является поддельным или нестандартным.

Можно ли ездить с номером без флага?

Вопрос номеров без флага остаётся одним из самых обсуждаемых среди автомобилистов.

Формально современные регистрационные знаки должны соответствовать требованиям действующего ГОСТ, который предусматривает наличие флага РФ рядом с обозначением RUS.

Если номер изготовлен без флага и не соответствует установленному образцу, инспектор может квалифицировать это как нарушение требований к государственным регистрационным знакам.

На практике многое зависит от конкретной ситуации, даты изготовления номера и его соответствия официальному стандарту. ГИБДД не требует менять номера, которые были выданы ранее и выполнены без флага России, так что формального запрета на езду с такими номерами нет.