Индекс скорости шин: что значит и как расшифровать

Далеко не каждый автовладелец при выборе колёс для своего автомобиля уделяет должное внимание индексу скорости. И совершенно зря: это параметр, от которого очень сильно зависит безопасность движения. Разбираемся, зачем автомобильные покрышки в обязательном порядке маркируются этим индексом, где его искать на колесе, что он означает и почему так важен.

Что такое индекс скорости и где его искать на шине

Индекс скорости обозначает максимально допустимый скоростной режим, при котором шина может безопасно эксплуатироваться. Он устанавливается производителем покрышки. Индекс скорости обозначается буквами латинского алфавита от «В» до «Z» по возрастанию допустимой скорости, соответствующей каждому символу.

Так, индекс «В» ограничивает допустимую скорость 50 км/ч, а «ZR» — свыше 300 км/ч. Для современных автомобилей 100 км/ч — нормальная «рабочая» скорость. Поэтому нам интересны покрышки с индексом скорости как минимум «L» — до 120 км/ч.

Далее каждой следующей букве алфавита соответствует скорость на 10 км/ч выше предыдущей: «M» — до 130 км/ч, «N» — до 140 км/ч, «P» — до 150 км/ч и так далее.

Единственное исключение — буква «Н», стоящая не в алфавитном порядке, а между «U» (до 200 км/ч) и «VR» (свыше 210 км/ч). Маркировка «Н», как вы уже догадались, означает допустимую для колеса скорость не более 210 км/ч.

Маркировка «V» обозначает ограничение «до 240 км/ч», «Z» — более 240 км/ч, «W» — до 270 км/ч, «Y» — до 300 км/ч и «ZR» — свыше 300 км/ч.

Индекс скорости на шинном заводе указывается на боковине покрышки вместе с её размерностью.

Разбираем на конкретном примере

Допустим, перед нами колесо, на боковой части которого мы видим рельефную надпись 205/55 R16 91H. 205/55 означает, что ширина колеса 205 мм, а высота его профиля — 55% от ширины.

Буква «R» говорит нам, что конструкция каркаса покрышки — радиального типа. Число 16 обозначает его посадочный диаметр в дюймах. Фактически — размер колёсного диска, на который это колесо следует ставить.

Далее, число 91 — это так называемый индекс нагрузки. Он высчитывается по мудрёной таблице индексов нагрузки. Для нас в данном случае достаточно знать, что индекс нагрузки «91» говорит: колесо может выдержать до 615 килограммов веса — без потери формы и недопустимых изменений пятна контакта с дорогой во время движения.

Поскольку колёс у машины четыре, конкретно эту покрышку можно использовать на ТС с максимально допустимой массой в 2 460 кг. И, наконец, буква «H» говорит нам, что для этого колеса установлена максимально допустимая скорость в 210 км/ч.

Почему индекс скорости и индекс нагрузки стоят вместе

Таким образом производитель шин подчёркивает, что колесо выдерживает определённую нагрузку только в случае, если оно эксплуатируется при скоростях движения не выше предельно допустимой, устанавливаемой индексом скорости. То есть индекс нагрузки и индекс скорости — взаимосвязанные свойства покрышки.

Почему для индекса скорости используется буквенное обозначение

Таков международный стандарт для всех производителей.

Буква компактней и занимает меньше места на колесе по сравнению с численным написанием значения скорости.

В некоторых странах скорость измеряют в километрах в час, а где-то — в милях в час. Буквенное обозначение допустимой скорости исключает возможную путаницу.

Наиболее распространённые обозначения индекса скорости

Чаще всего на массовых легковых покрышках можно видеть обозначения скоростного индекса T, H и V — до 190 км/ч, до 210 км/ч и до 240 км/ч. Это связано с тем, что подавляющее большинство легковых машин рассчитаны на максимум скорости в пределах 190–210 км/ч. Для мощных и премиальных моделей ТС автопроизводители, как правило, устанавливают скоростное ограничение на уровне 250 км/ч.

Автовладельцы, приобретающие ещё более быстрые машины, либо те, кто тюнингуют свои стандартные авто ради достижения повышенных скоростей, должны приобретать покрышки со скоростными индексами W (до 270 км/ч), Y (до 300 км/ч) и ZR (свыше 300 км/ч).

Как правильно подобрать индекс скорости под конкретный автомобиль

При подборе покрышек для авто следует ориентироваться на данные автопроизводителя о его максимальной скорости. Например, если в руководстве по эксплуатации сказано, что машина развивает до 250 км/ч, покрышки для неё должны иметь маркировку индекса скорости не ниже «V» — до 240 км/ч.

Не стоит беспокоиться, что индекс скорости в этом случае «не дотягивает» до паспортных возможностей ТС. Дело в том, что скорость на спидометре, как правило, выше реальной примерно на 5%. Автопроизводители сознательно идут на эту «хитрость» ради безопасности автовладельцев. Так что покрышки со скоростным индексом «V» вполне хватит для езды на скоростях вплоть до 250 км/ч.

Очевидно, что ставить на машину колёса с индексом скорости выше, чем её «максималка», совершенно не возбраняется. В этом случае «запас карман не тянет». Использовать на скоростной машине покрышки с недостаточно высоким индексом скорости, конечно, тоже можно. Но с оговоркой: водитель должен постоянно держать в уме это обстоятельство и не превышать скорость выше той, на которую рассчитаны покрышки.

Почему у зимних шин индекс скорости ниже

Зимние шины, при прочих равных условиях с летними, конструктивно менее приспособлены к скоростной езде. На по-настоящему высоких скоростях «зима» обеспечивает менее надёжный контроль за авто по следующим причинам:

Зимняя покрышка изготавливается из более мягкой резины, которая при сильном нагреве на высокой скорости может размякнуть и «поплыть».

У зимней шины более глубокий рисунок протектора.

Зимой скорости машин на дорогах в целом ниже из-за природных условий.

Что будет, если превысить допустимый индекс скорости

Кратковременная — скажем, минуту-другую — езда со скоростью, превышающей скоростной индекс покрышек машины, к катастрофическому разрушению колеса вряд ли приведёт. Но в данном случае следует больше опасаться другого. Ведь скоростной индекс это, по сути, скорость, до которой колесо в состоянии обеспечивать контроль водителя над машиной. В малоизношенном состоянии, разумеется. Даже кратковременное превышение скоростного индекса — провокация аварийной ситуации.

Если же ехать с превышением скоростного предела, установленного скоростным индексом покрышки, на протяжении долгого времени, вероятен перегрев колеса, сопровождаемый ускоренным износом резины. Кроме того, прочность каркаса покрышки — её силовой основы — также рассчитывается исходя из скоростей, на которых её будут использовать. То есть он нормально работает вплоть до порогового значения скорости, указанного для колеса в виде индекса скорости.

При превышении этого параметра элементы каркаса могут начать разрушаться. Кроме того, при этом вероятно отслоение резины от проволочной основы покрышки. Тогда шина быстро потеряет прочность и вполне способна взорваться на ходу. На фоне таких последствий повышенный шум и вибрации из-за превышения порога покажутся не заслуживающими особого внимания мелочами.

Пять вопросов об индексе скорости шин

Правда ли, что чем выше индекс скорости, тем шина лучше?

Это не совсем так. Шины для спорткаров с очень высоким индексом скорости (W, Y, Z) обычно имеют очень жёсткий каркас и низкий профиль. Повседневная езда на таких колёсах по не особо ровным дорогам общего пользования — малокомфортна. Кроме того, низкопрофильная резина нервно реагирует на колейность и её легче пробить на острых краях выбоин в дорожном полотне. Поэтому резина с высоким индексом скорости не «вообще лучше», а «лучше для быстрой езды по идеально ровным дорогам».

Какой индекс скорости шины лучше для внедорожника или «легкого коммтранса»?

Шины с маркировкой от «Q» (до 160 км/ч) до «S» (до 180 км/ч). Поскольку машины, относящиеся к этим классам, чаще всего ездят с относительно невысокими скоростями даже по загородным трассам.

Можно ли сэкономить, используя шины с низким скоростным индексом?

В принципе, да, можно. Бюджетные модели колёс, при прочих равных условиях, обладают менее «скоростным» индексом. Однако даже на платных трассах в России максимально допустимая скорость установлена на уровне 110 км/ч. С учётом так называемого «нештрафуемого порога», существующий скоростной режим в таких местах допускает скорость до 130 км/ч. То есть для поездок в пределах этого скоростного лимита подойдут даже колёса с эксплуатационными характеристиками, соответствующими индексу «N» — «до 140 км/ч».

На некоторых колёсах рядом с маркировкой скоростного индекса встречаются буквы «XL». Что это значит?

Маркировка XL означает «Extra Load», то есть перед нами шина повышенной грузоподъёмности. У неё усиленный каркас и увеличенная толщина боковой части. Их обычно применяют на коммерческом транспорте — фургонах и лёгких грузовиках, то есть на такого типа автомобилях, которые работают в условиях повышенных нагрузок на шину.

Можно ли ездить на покрышках с разными индексами скорости?

Можно, но с условиями: