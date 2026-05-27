Что изменится для автомобилистов с 1 июня 2026 года: все важные нововведения
С началом лета вступят в силу сразу несколько новых правил и законов, которые коснутся автомобилистов. Рассказываем, что их ждёт после 1 июня.
Оформление нарушителей ПДД по новой процедуре
Президент Владимир Путин одобрил изменения в правила оформления нарушителей сотрудниками ГИБДД. Речь идёт о водителях, попавшихся на вождении в нетрезвом виде. В связи с этим корректировке подверглись две статьи КоАП – 27.12 и 27.13. Изменения вступают в силу с момента опубликования подписанных Президентом поправок.
До последнего времени сотрудник ГИБДД при оформлении нетрезвого водителя должен был составить следующие документы:
- Протокол о направлении водителя на медосвидетельствование.
- Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.
- Протокол об административном правонарушении (при положительном результате проверки на алкотестере).
- Протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС.
- Протокол задержания ТС, которым управлял нетрезвый водитель.
Теперь полицейские имеют возможность составлять меньше бумаг, а именно:
- Протокол о направлении водителя на медосвидетельствование.
- Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.
- Протокол об административном правонарушении (если результат освидетельствования положительный).
Отдельные протоколы об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС и о задержании его машины для отправки на штрафстоянку составлять не обязательно. Достаточно будет соответствующих пометок в протоколе либо в постановлении об административном правонарушении.
Новые противопожарные требования на АЗС и паркингах
С 1 июня вступают в силу новые требования МЧС к противопожарной защите стоянок и гаражей, а также новые правила заправки автомобилей на АЗС, вводимые российскими операторами топливного рынка.
- Запрещается пользоваться мобильным телефоном вблизи бензоколонки вне автомобиля из-за опасности возгорания от электрической искры. Исключение — оплата заправки через терминал с помощью QR-кода.
- Полностью запрещается заправка топлива в любые бытовые ёмкости из-за их пожароопасности, связанной со способностью накапливать статическое электричество. Теперь горючее про запас можно заливать лишь в канистры, изначально предназначенные для этой цели и имеющие соответствующую заводскую маркировку.
- Большинство крупных сетевых АЗС будет отпускать топливо только по предоплате, произведённой на кассе, через терминал или в мобильном приложении. Залить «до полного», а потом оплатить — не получится.
Согласно новому документу МЧС под названием «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности», устанавливаются (помимо прочих) следующие требования:
- Зарядные станции для электромобилей на подземных стоянках, расположенных ниже подвального этажа здания, могут быть только «медленного» типа — с током до 32 Ампер.
- На подземных паркингах запрещается хранить машины, оснащённые газобаллонным оборудованием.
- Владельцам машино-мест на подземных стоянках запрещается разделять их глухими перегородками.
Новые правила импорта автомобилей из стран ЕАЭС
С 1 июня 2026 года при ввозе в Россию товаров автотранспортом из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) запускается система СПОТ — «система подтверждения ожидания товаров». Новелла не касается поставок из Китая, Европы, Юго-Восточной Азии и прочих регионов мира.
Отныне не менее чем за двое суток до пересечения границы автомобилем с ввозимым грузом импортёр обязан подать в российскую ФНС документ о предстоящей поставке и внести на специальный счёт обеспечительный платёж, включающий НДС.
После этого он получает от налоговиков QR-код и передаёт перевозчику, который далее предъявляет его при пересечении границы России. Без этого QR-кода фуру или автовоз на территорию РФ не пропустят.
Введение СПОТ касается исключительно импортёров-юрлиц. На текущий момент из стран ЕАЭС в Россию везут, в основном, машины, оформленные на физлиц. Поэтому введение новой системы на рынке альтернативного импорта иномарок в Россию не отразится никак. Могу предположить, что новелла изменит алгоритмы работы компаний, связанных с поставками в Россию ТС, собираемых в Белорусии. При этом потребитель вряд ли что-либо ощутит. У крупных компаний-импортёров все процессы чётко расписаны далеко наперёд. К введению СПОТ такие игроки наверняка подготовились заранее.Сергей ПиголкинОснователь международного автомобильного маркетплейса CarClick