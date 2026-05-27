С началом лета вступят в силу сразу несколько новых правил и законов, которые коснутся автомобилистов. Рассказываем, что их ждёт после 1 июня.

Оформление нарушителей ПДД по новой процедуре

Президент Владимир Путин одобрил изменения в правила оформления нарушителей сотрудниками ГИБДД. Речь идёт о водителях, попавшихся на вождении в нетрезвом виде. В связи с этим корректировке подверглись две статьи КоАП – 27.12 и 27.13. Изменения вступают в силу с момента опубликования подписанных Президентом поправок.

До последнего времени сотрудник ГИБДД при оформлении нетрезвого водителя должен был составить следующие документы:

Протокол о направлении водителя на медосвидетельствование.

Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.

Протокол об административном правонарушении (при положительном результате проверки на алкотестере).

Протокол об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС.

Протокол задержания ТС, которым управлял нетрезвый водитель.

Теперь полицейские имеют возможность составлять меньше бумаг, а именно:

Протокол о направлении водителя на медосвидетельствование.

Акт освидетельствования автомобилиста на предмет алкогольного опьянения.

Протокол об административном правонарушении (если результат освидетельствования положительный).

Отдельные протоколы об отстранении нетрезвого водителя от управления ТС и о задержании его машины для отправки на штрафстоянку составлять не обязательно. Достаточно будет соответствующих пометок в протоколе либо в постановлении об административном правонарушении.

Новые противопожарные требования на АЗС и паркингах

С 1 июня вступают в силу новые требования МЧС к противопожарной защите стоянок и гаражей, а также новые правила заправки автомобилей на АЗС, вводимые российскими операторами топливного рынка.

Запрещается пользоваться мобильным телефоном вблизи бензоколонки вне автомобиля из-за опасности возгорания от электрической искры. Исключение — оплата заправки через терминал с помощью QR-кода.

Полностью запрещается заправка топлива в любые бытовые ёмкости из-за их пожароопасности, связанной со способностью накапливать статическое электричество. Теперь горючее про запас можно заливать лишь в канистры, изначально предназначенные для этой цели и имеющие соответствующую заводскую маркировку.

Большинство крупных сетевых АЗС будет отпускать топливо только по предоплате, произведённой на кассе, через терминал или в мобильном приложении. Залить «до полного», а потом оплатить — не получится.

Согласно новому документу МЧС под названием «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности», устанавливаются (помимо прочих) следующие требования:

Зарядные станции для электромобилей на подземных стоянках, расположенных ниже подвального этажа здания, могут быть только «медленного» типа — с током до 32 Ампер.

На подземных паркингах запрещается хранить машины, оснащённые газобаллонным оборудованием.

Владельцам машино-мест на подземных стоянках запрещается разделять их глухими перегородками.

Новые правила импорта автомобилей из стран ЕАЭС

С 1 июня 2026 года при ввозе в Россию товаров автотранспортом из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) запускается система СПОТ — «система подтверждения ожидания товаров». Новелла не касается поставок из Китая, Европы, Юго-Восточной Азии и прочих регионов мира.

Отныне не менее чем за двое суток до пересечения границы автомобилем с ввозимым грузом импортёр обязан подать в российскую ФНС документ о предстоящей поставке и внести на специальный счёт обеспечительный платёж, включающий НДС.

После этого он получает от налоговиков QR-код и передаёт перевозчику, который далее предъявляет его при пересечении границы России. Без этого QR-кода фуру или автовоз на территорию РФ не пропустят.

Введение СПОТ касается исключительно импортёров-юрлиц. На текущий момент из стран ЕАЭС в Россию везут, в основном, машины, оформленные на физлиц. Поэтому введение новой системы на рынке альтернативного импорта иномарок в Россию не отразится никак. Могу предположить, что новелла изменит алгоритмы работы компаний, связанных с поставками в Россию ТС, собираемых в Белорусии. При этом потребитель вряд ли что-либо ощутит. У крупных компаний-импортёров все процессы чётко расписаны далеко наперёд. К введению СПОТ такие игроки наверняка подготовились заранее. Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

