Невключённый ближний свет фар днём: размер штрафа в 2026 году

Забыть включить фары днём — типичная ошибка как начинающих, так и опытных водителей. В 2026 году езда без света по-прежнему наказывается рублём, однако правила льготной оплаты изменились. В этой статье мы подробно разберём, какой штраф за выключенный ближний свет грозит водителю, можно ли ездить в светлое время суток только с ходовыми огнями, когда инспектор ГИБДД может ограничиться предупреждением и как сэкономить при погашении штрафа.

Требования ПДД: нужно ли включать фары днём

В пункте 19.5 ПДД чётко прописано: в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения необходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (ДХО). Это правило действует в населённых пунктах и на скоростных загородных трассах. Движение с фарами ближнего света в светлое время суток делает машину заметнее, что значительно снижает аварийность.

ДХО или ближний свет

Днём многие водители предпочитают включать ближний свет фар, но ПДД допускают альтернативы. Дневные ходовые огни (ДХО) потребляют меньше энергии, и штраф за выключенные фары вам не грозит, если ДХО работают исправно.

Однако в условиях недостаточной видимости (сильный дождь, снегопад, туман) или в тёмное время суток правила пользования внешними световыми приборами меняются. В таких ситуациях водитель обязан пользоваться ближним или дальним светом. ДХО в таком случае не освещают дорогу и не обозначают автомобиль сзади. Запомните: дневные ходовые огни подходят только для ясного дня.

Штраф по статье 12.20 КоАП и скидки

Какой штраф грозит забывчивому водителю? Наказание регламентируется статьёй 12.20 КоАП РФ. За нарушение правил пользования световыми приборами предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Наказание за выключенные фары днём или ночью будет абсолютно одинаковым.

Обратите внимание на важные изменения законодательства: с 1 января 2025 года (согласно ФЗ №490) изменились условия дисконта, и они продолжают действовать в 2026 году. По статье 12.20 КоАП вы можете оплатить штраф со скидкой 25% (итоговая сумма составит 375 рублей), если уложитесь в 30 дней с даты вынесения постановления. Если пропустить этот период, штрафы за нарушение правил придётся погашать полностью — в размере 500 рублей.

Когда инспектор может вынести предупреждение

Закон допускает снисхождение. По статье 12.20 КоАП сотрудник ДПС имеет право заменить штраф за выключенный ближний свет устным или письменным предупреждением (согласно ст. 2.9 КоАП РФ о малозначительности). На это можно рассчитывать, если:

вы совершили правонарушение впервые за год;

вы ведёте себя корректно и готовы немедленно устранить нарушение.

Камеры и патрули: как фиксируется нарушение

Чаще всего выявление правонарушения осуществляется инспекторами ДПС с составлением протокола на месте. Однако с 2021 года камеры фотофиксации умеют распознавать неработающую оптику в населённых пунктах. Но на практике алгоритмы часто ошибаются. Из-за ярких солнечных бликов в светлое время суток или нестандартного расположения диодов камеры иногда не замечают свет. Повсеместная автоматическая фиксация данного нарушения пока не внедрена, но в некоторых регионах и на отдельных камерах уже действует. Причем нарушение может фиксироваться при каждом проезде такой камеры и можно насобирать несколько штрафов за день — будьте бдительны.

Что делать, если штраф выписан ошибочно

Современные комплексы фотовидеофиксации иногда допускают технические сбои, особенно при распознавании светодиодной оптики в светлое время суток. Из-за рассинхронизации частоты мерцания диодов и частоты кадров камеры на итоговом снимке дневные ходовые огни могут выглядеть выключенными, хотя по факту они работают исправно. Если вас оштрафовали по ошибке, вы имеете законное право обжаловать постановление в течение 10 суток с момента его получения.

Важно понимать, что при автоматической фиксации бремя сбора доказательств ложится на водителя. В первую очередь необходимо убедиться, что световые приборы вашего автомобиля юридически классифицируются как ДХО (согласно пункту 3.15 Приложения № 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011, ходовые огни обязаны включаться автоматически при запуске двигателя и выключаться при включении головного света).

Положения регламента косвенно указывают на то, что если автомобиль штатно оснащён ДХО, то они автоматически включаются при езде. Нештатные или кустарные светодиоды, не соответствующие этому алгоритму, не признаются ДХО, и штраф в таком случае отменить не удастся.

Порядок действий для успешного оспаривания через портал «Госуслуги»:

Соберите документальное подтверждение: получите расшифровку комплектации по VIN-номеру, доказывающую наличие заводских ДХО. Используйте инструкцию: отсканируйте страницы из официального руководства по эксплуатации автомобиля, где наглядно показано расположение ходовых огней и описан алгоритм их автоматической работы. Зафиксируйте внешний вид: сделайте качественные фотографии передней части автомобиля, подтверждающие, что фактическое расположение оптики совпадает со схемой из руководства. Подайте жалобу: сформируйте обращение в специализированном разделе на Госуслугах (или отправьте заказное письмо на имя начальника отдела ГИБДД), прикрепив все собранные технические доказательства.

Если причиной неработающего света стала техническая неисправность (перегорела лампа в пути), пункт 2.3.1 ПДД РФ позволяет следовать к месту ремонта или стоянки с соблюдением необходимых мер предосторожности (на практике рекомендуется двигаться с включенной аварийной сигнализацией). Однако помните: в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости движение с неработающей фарой ближнего или дальнего света категорически запрещено и не подлежит оправданию.

Повторное нарушение и дорожные риски

В КоАП РФ не предусмотрено ужесточение наказания за повторность именно по этой статье (в отличие от проезда на красный или превышения скорости). При каждой остановке санкция будет стандартной — в размере 500 рублей.

Но настоящие риски кроются в другом. Если в условиях недостаточной видимости другие водители не заметят ваш неосвещённый автомобиль и произойдёт ДТП, вас с высокой вероятностью признают виновником аварии. В таком случае другие водители будут требовать возмещения ущерба, и полис ОСАГО может не покрыть все убытки.

Как не забывать включать свет

Чтобы не получать штрафы и обезопасить себя в населённых пунктах, следуйте простым рекомендациям:

Используйте автоматический режим (Auto), если ваша машина оснащена датчиком света и ДХО. Автомобиль сам будет управлять светом и вам не придётся об этом беспокоиться.

Перед началом движения в светлое время суток или ночью всегда проверяйте зелёную иконку фар на приборной панели.

Регулярно осматривайте оптику, чтобы вовремя заметить выход из строя ламп ближнего света.

Строгое соблюдение правил пользования внешними световыми приборами сохранит ваш бюджет и обеспечит безопасность на дороге.