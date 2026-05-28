Названы самые распространенные «летние» нарушения ПДД

Сотрудники ГАИ постоянно следят за порядком на дорогах. Однако летом, во время сезона отпусков и автопутешествий, они смещают фокус своего внимания на определенные правонарушения, характерные для этого времени года. Рассказываем о том, какие штрафы вам могут грозить летом из-за невнимательности, а также даём советы про правильному общению с сотрудниками ГИБДД.

© Evgenii Panov/iShutterstock.com

Сюрпризы для беспечных дачников

Теплая погода располагает к различным видам дачно-шашлычного отдыха. Для некоторых граждан это означает неумеренное потребление горячительных напитков с последующими поездками на машине. Поэтому летом ГИБДД периодически устраивает специальные рейды против нетрезвых автомобилистов.

В ходе них патрули ДПС располагаются в нестандартных местах. С крупных магистралей, оживленных перекрестков и им подобных локаций, они перемещаются на тихие дороги между СНТ, поближе к деревенским прудам, где массово купаются дачники, а также на подъезды к местам, популярным среди любителей пикников.

Именно в таких местах патрульные успешно отлавливают водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде. Ведь последние совсем не ожидают встречи с ГИБДД в подобных локациях.

Итогом для нарушителя становится нежданный протокол по статье 12.8 КоАП за управление ТС в состоянии опьянения, означающий штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Кстати, если вы по незнанию разрешите прокатиться на своей машине приятелю, который окажется не очень трезв, вас накажут точно также, как и его – получите те же самые 45 000 рублей штрафа и до двух лет лишения.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Понятно, что трезвого водителя подобные неприятности волновать не должны. Тем не менее, даже ему следует держать в уме несколько моментов на случай остановки экипажем ДПС в таких местах.

Если садитесь за руль утром «после вчерашнего», имейте в виду: полицейский алкотестер может показать остаточную степень опьянения. Либо меньше употребляйте накануне, либо отложите момент поездку как минимум до середины дня. Более подробно о времени выведения алкоголя из крови мы уже рассказывали.

Общаясь с полицейскими, подозревающими вас в нетрезвом вождении, не надо нервничать: если вы трезвы, вам нечего опасаться.

Ни в коем случае не отказывайтесь от медицинского освидетельствования. Это автоматически ведет к лишению.

Освидетельствование должно проходить либо на виду у включенного видеорегистратора в салоне патрульного авто, либо в присутствии понятых. Если эти условия не обеспечены, но сотрудники настаивают на проведении процедуры, – звоните по экстренному номеру 112. Спокойно расскажите оператору что происходит, обязательно указывая номера нагрудных значков полицейских, а также бортовой номер и госномер их патрульного автомобиля. Разумеется, упомяните при этом, что согласны на проведение медосвидетельствования. Все такие звонки автоматически записываются. Это обстоятельство гарантирует вас от возможного некорректного поведения остановивших вас сотрудников ДПС.

Кроме того, вы имеете право потребовать, чтобы вас отвезли на медосвидетельствование в стационарное медицинское учреждение – даже без «продувки» на месте. Наркодиспансер – не пустынная дачная дорога, где только вы и патрульные. В медицинском учреждении процедура освидетельствования будет проведена в рамках закона и регламентов.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Проверки на тонировку и тюнинг

Летом сотрудники ГИБДД активнее чем в прочие времена года присматриваются к нарушениям правил тонировки стекол легковых авто и установке на них нештатных световых приборов. Водители зачастую по незнанию тонируют стекла для защиты от яркого летнего солнца с нарушением технического регламента.

К такого же рода нарушениям относится оснащение светодиодами вместо штатных галогеновых ламп или установка дополнительных светодиодных «противотуманок».

«Сверхтонировка», и нештатные освещение не соответствуют требованиям ПДД, которые изложены в приложении к Правилам – в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» и «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации».

За нарушения такого рода наказывает часть 1 статьи 12.5 КоАП. В ней прописан небольшой штрафом – всего 500 рублей. Однако в подобных случаях сотрудник ДПС может, помимо него, оформить отдельную бумагу – предписание демонтировать нестандартное оборудование или ликвидировать тонировку.

Автовладелец обязан выполнить его в 10-дневный срок. Если по истечении этих 10 суток машину вновь остановит ДПС и обнаружит, что предписание не выполнено, в отношении водителя могут составить протокол уже по статье 19.3 КоАП – за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В ней предусмотрены более серьезные наказания: штраф от 2000 до 4000 рублей, либо арест на срок до 15 суток.

Юрист проекта «Штраф ОФФ» Михаил Никитин отмечает, что в постановлении Пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019 (пункт 6) сказано, что управление ТС с нештатной (так называемой «колхозной») оптикой должно квалифицироваться по части 1 статьи 12.5 КоАП. Она не предусматривает наказаний, связанных с лишением ВУ или эвакуацией машины.

Тем не менее, по словам эксперта, известны случаи, когда «далеко не везде и не всегда суды следовали этим разъяснениям». В связи с чем автовладельцев привлекали к ответственности по части 3 той же статьи 12.5 – за управление ТС со световыми приборами, режим работы которых не соответствует требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Она предполагает лишение прав сроком от 6 до 12 месяцев.

© Руслан Кривобок/РИА Новости

«Как правило, инспектору ДПС на дороге доказывать что-либо бесполезно. Даже если он лукавит, угрожая автовладельцу, например, отправкой машины на штрафстоянку за нештатные «противотуманки». Водителю в такой ситуации достаточно твердо знать: на самом деле существует четкий перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС на дорогах общего пользования. Он изложен в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации». Установленная на машине нештатная оптика белого цвета к таковым не относится. А потому речи о перемещении автомобиля на спецстоянку в данном случае быть не может. Однако, если автовладелец осознанно идет на «тюнинг» подобного рода — он должен отдавать себе отчет и в потенциальных негативных последствиях от такого шага». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Неправильная перевозка животных

Летом, многие автомобилисты, выбираясь за город, берут с собой своих любимых питомцев. И зачастую, перевозят их в авто с нарушением ПДД. На перевозку животных в машине распространяются правила раздела 23 ПДД («Перевозка грузов»).

Согласно ей, кошки, собаки и прочая живность должны быть переносках и/или зафиксированы, дабы не ограничивать водителю обзор и не затруднять управление автомобилем. В обратном случае может грозить штраф 500 руб. по ст. 12.21 КоАП. О том, как правильно и безопасно перевозить питомцев в авто без стресса для них самих можно прочесть в нашем большом материале по теме.

Езда на зимней резине

Как это не удивительно, но многие автомобилисты по своей невнимательности или безалаберного отношения к собственной машине не успевают переобуться в летнюю резину даже к 1 июня. Это самое очевидное и, возможно, самое распространенное нарушение ПДД в летний период. За использование зимней резины летом водителей штрафуют по ст. 12.5 КоАП, размер финансового наказания составляет 500 рублей.

Самостоятельная мойка авто

С наступлением тепла многие водители любят самостоятельно и собственноручно заниматься «гигиеной» своего авто. Причем, порой, по незнанию делают это без посещения мойки самообслуживания. Меж тем, за мытье машины в неположенном месте (на дачных участках, в поле или лесу, у водоемов и т.д.) грозить серьезное наказание.

Водителя могут привлечь к ответственности по ст. 6.3 КоАП и вынести предупреждение или выписать штраф на 500 руб. За порчу земель (например, сельскохозяйственных) в результате мойки машины гражданам грозит уже наказание от 3000 до 5000 рублей. Водителю, решившему помыть автомобиль в водоеме, придется заплатить 1500–2000 рублей. Впрочем, штрафом может обернуться не просто мойка, а обычная стоянка. Как правильно парковаться у водоёмов – читайте в нашем материале.

Помощь приставам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отлично знает, что летом должники по алиментам, оплате штрафов, налогам и прочим недоимкам, как и многие граждане, отправляются в автопутешествия. В ходе которых их можно эффективно отлавливать – едущих в отпуск на собственных машинах, с отложенными на на отдых деньгами. Для этого сотрудники ФССП вместе с работниками ДПС устраивают самые настоящие засады на маршрутах массового автотуризма.

Обычно в в подобном мероприятии участвует сотрудник дорожной полиции и группа приставов, оснащенных аппаратно-программным комплексом «Судебный пристав». Он состоит из ноутбука с базой данных госномеров автомобилей должников и подключенной к нему видеокамеры на треноге. Последняя устанавливается на обочине и считывает госномера проезжающих машин.

Когда в ее поле зрения попадает номерной знак автомобиля из базы данных ФССП, ноутбук подает сигнал. Сотрудник ГИБДД останавливает такой транспорт, а дальше в дело вступают приставы. Гражданину предлагают рассчитаться с государством – под угрозой немедленной конфискации его транспортного средства в счёт долга.