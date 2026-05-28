Названы самые распространенные «летние» нарушения ПДД

Летние «ловушки» ГАИ: что нужно помнить водителю в теплый сезон, чтобы не нарваться на штраф и уверенно общаться с ДПС
Сотрудники ГАИ постоянно следят за порядком на дорогах. Однако летом, во время сезона отпусков и автопутешествий, они смещают фокус своего внимания на определенные правонарушения, характерные для этого времени года. Рассказываем о том, какие штрафы вам могут грозить летом из-за невнимательности, а также даём советы про правильному общению с сотрудниками ГИБДД.
Сюрпризы для беспечных дачников
Теплая погода располагает к различным видам дачно-шашлычного отдыха. Для некоторых граждан это означает неумеренное потребление горячительных напитков с последующими поездками на машине. Поэтому летом ГИБДД периодически устраивает специальные рейды против нетрезвых автомобилистов.
В ходе них патрули ДПС располагаются в нестандартных местах. С крупных магистралей, оживленных перекрестков и им подобных локаций, они перемещаются на тихие дороги между СНТ, поближе к деревенским прудам, где массово купаются дачники, а также на подъезды к местам, популярным среди любителей пикников.
Именно в таких местах патрульные успешно отлавливают водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде. Ведь последние совсем не ожидают встречи с ГИБДД в подобных локациях.
Итогом для нарушителя становится нежданный протокол по статье 12.8 КоАП за управление ТС в состоянии опьянения, означающий штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Кстати, если вы по незнанию разрешите прокатиться на своей машине приятелю, который окажется не очень трезв, вас накажут точно также, как и его – получите те же самые 45 000 рублей штрафа и до двух лет лишения.
Понятно, что трезвого водителя подобные неприятности волновать не должны. Тем не менее, даже ему следует держать в уме несколько моментов на случай остановки экипажем ДПС в таких местах.
- Если садитесь за руль утром «после вчерашнего», имейте в виду: полицейский алкотестер может показать остаточную степень опьянения. Либо меньше употребляйте накануне, либо отложите момент поездку как минимум до середины дня. Более подробно о времени выведения алкоголя из крови мы уже рассказывали.
- Общаясь с полицейскими, подозревающими вас в нетрезвом вождении, не надо нервничать: если вы трезвы, вам нечего опасаться.
- Ни в коем случае не отказывайтесь от медицинского освидетельствования. Это автоматически ведет к лишению.
- Освидетельствование должно проходить либо на виду у включенного видеорегистратора в салоне патрульного авто, либо в присутствии понятых. Если эти условия не обеспечены, но сотрудники настаивают на проведении процедуры, – звоните по экстренному номеру 112. Спокойно расскажите оператору что происходит, обязательно указывая номера нагрудных значков полицейских, а также бортовой номер и госномер их патрульного автомобиля. Разумеется, упомяните при этом, что согласны на проведение медосвидетельствования. Все такие звонки автоматически записываются. Это обстоятельство гарантирует вас от возможного некорректного поведения остановивших вас сотрудников ДПС.
- Кроме того, вы имеете право потребовать, чтобы вас отвезли на медосвидетельствование в стационарное медицинское учреждение – даже без «продувки» на месте. Наркодиспансер – не пустынная дачная дорога, где только вы и патрульные. В медицинском учреждении процедура освидетельствования будет проведена в рамках закона и регламентов.
Проверки на тонировку и тюнинг
Летом сотрудники ГИБДД активнее чем в прочие времена года присматриваются к нарушениям правил тонировки стекол легковых авто и установке на них нештатных световых приборов. Водители зачастую по незнанию тонируют стекла для защиты от яркого летнего солнца с нарушением технического регламента.
К такого же рода нарушениям относится оснащение светодиодами вместо штатных галогеновых ламп или установка дополнительных светодиодных «противотуманок».
«Сверхтонировка», и нештатные освещение не соответствуют требованиям ПДД, которые изложены в приложении к Правилам – в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» и «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации».
За нарушения такого рода наказывает часть 1 статьи 12.5 КоАП. В ней прописан небольшой штрафом – всего 500 рублей. Однако в подобных случаях сотрудник ДПС может, помимо него, оформить отдельную бумагу – предписание демонтировать нестандартное оборудование или ликвидировать тонировку.
Автовладелец обязан выполнить его в 10-дневный срок. Если по истечении этих 10 суток машину вновь остановит ДПС и обнаружит, что предписание не выполнено, в отношении водителя могут составить протокол уже по статье 19.3 КоАП – за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». В ней предусмотрены более серьезные наказания: штраф от 2000 до 4000 рублей, либо арест на срок до 15 суток.
Юрист проекта «Штраф ОФФ» Михаил Никитин отмечает, что в постановлении Пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019 (пункт 6) сказано, что управление ТС с нештатной (так называемой «колхозной») оптикой должно квалифицироваться по части 1 статьи 12.5 КоАП. Она не предусматривает наказаний, связанных с лишением ВУ или эвакуацией машины.
Тем не менее, по словам эксперта, известны случаи, когда «далеко не везде и не всегда суды следовали этим разъяснениям». В связи с чем автовладельцев привлекали к ответственности по части 3 той же статьи 12.5 – за управление ТС со световыми приборами, режим работы которых не соответствует требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». Она предполагает лишение прав сроком от 6 до 12 месяцев.
«Как правило, инспектору ДПС на дороге доказывать что-либо бесполезно. Даже если он лукавит, угрожая автовладельцу, например, отправкой машины на штрафстоянку за нештатные «противотуманки». Водителю в такой ситуации достаточно твердо знать: на самом деле существует четкий перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС на дорогах общего пользования. Он изложен в «Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации». Установленная на машине нештатная оптика белого цвета к таковым не относится. А потому речи о перемещении автомобиля на спецстоянку в данном случае быть не может. Однако, если автовладелец осознанно идет на «тюнинг» подобного рода — он должен отдавать себе отчет и в потенциальных негативных последствиях от такого шага».Никитин Михаил Сергеевичюрист проекта «Штраф-OFF»
Неправильная перевозка животных
Летом, многие автомобилисты, выбираясь за город, берут с собой своих любимых питомцев. И зачастую, перевозят их в авто с нарушением ПДД. На перевозку животных в машине распространяются правила раздела 23 ПДД («Перевозка грузов»).
Согласно ей, кошки, собаки и прочая живность должны быть переносках и/или зафиксированы, дабы не ограничивать водителю обзор и не затруднять управление автомобилем. В обратном случае может грозить штраф 500 руб. по ст. 12.21 КоАП. О том, как правильно и безопасно перевозить питомцев в авто без стресса для них самих можно прочесть в нашем большом материале по теме.
Езда на зимней резине
Как это не удивительно, но многие автомобилисты по своей невнимательности или безалаберного отношения к собственной машине не успевают переобуться в летнюю резину даже к 1 июня. Это самое очевидное и, возможно, самое распространенное нарушение ПДД в летний период. За использование зимней резины летом водителей штрафуют по ст. 12.5 КоАП, размер финансового наказания составляет 500 рублей.
Самостоятельная мойка авто
С наступлением тепла многие водители любят самостоятельно и собственноручно заниматься «гигиеной» своего авто. Причем, порой, по незнанию делают это без посещения мойки самообслуживания. Меж тем, за мытье машины в неположенном месте (на дачных участках, в поле или лесу, у водоемов и т.д.) грозить серьезное наказание.
Водителя могут привлечь к ответственности по ст. 6.3 КоАП и вынести предупреждение или выписать штраф на 500 руб. За порчу земель (например, сельскохозяйственных) в результате мойки машины гражданам грозит уже наказание от 3000 до 5000 рублей. Водителю, решившему помыть автомобиль в водоеме, придется заплатить 1500–2000 рублей. Впрочем, штрафом может обернуться не просто мойка, а обычная стоянка. Как правильно парковаться у водоёмов – читайте в нашем материале.
Помощь приставам
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отлично знает, что летом должники по алиментам, оплате штрафов, налогам и прочим недоимкам, как и многие граждане, отправляются в автопутешествия. В ходе которых их можно эффективно отлавливать – едущих в отпуск на собственных машинах, с отложенными на на отдых деньгами. Для этого сотрудники ФССП вместе с работниками ДПС устраивают самые настоящие засады на маршрутах массового автотуризма.
Обычно в в подобном мероприятии участвует сотрудник дорожной полиции и группа приставов, оснащенных аппаратно-программным комплексом «Судебный пристав». Он состоит из ноутбука с базой данных госномеров автомобилей должников и подключенной к нему видеокамеры на треноге. Последняя устанавливается на обочине и считывает госномера проезжающих машин.
Когда в ее поле зрения попадает номерной знак автомобиля из базы данных ФССП, ноутбук подает сигнал. Сотрудник ГИБДД останавливает такой транспорт, а дальше в дело вступают приставы. Гражданину предлагают рассчитаться с государством – под угрозой немедленной конфискации его транспортного средства в счёт долга.