Систему ОСАГО ждет целый ряд существенных изменений. Некоторые из них порадуют водителей, а некоторые закроют перед ними шанс на полноценный ремонт в рамках полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Рассказываем о новведениях, которые ждут автовладельцев.

Ремонт сверх лимита запретили

Конституционный суд запретил автовладельцам требовать от страховых компаний ремонтировать их автомобили по ОСАГО на суммы, превышающие установленный законом лимит, который на данный момент составляет 400 000 рублей. Такое решение было вынесено по жалобе в КС от страховой компании.

Все началось с того, что попавшему в аварию автовладельцу страховщик рассчитал стоимость ущерба в размере 320 000 рублей и направил его в автосервис для восстановительного ремонта ТС. На СТО выяснилось, что этой суммы недостаточно: требуется порядка 580 000 рублей. Ремонтники, полагая, что страховщик не оплатит им счет свыше установленного законом лимита в 400 000 рублей, отказались чинить проблемную машину.

Позднее страховая компания все-таки выплатила гражданину максимальную сумму возмещения по ОСАГО за ремонт (400 000 рублей). Последний починил машину, доплатив недостающее из своего кармана. А затем через суд взыскал эту сумму со страховой.

Фемида справедливо сочла, что раз страховая компания оценила стоимость полного восстановления машины в указанную ею самой сумму, значит она обязана обеспечить и ремонт, по принципу «вас (страховщика, то есть) никто за язык не тянул».

Конституционный суд, помимо отправки дела на новое рассмотрение, указал, что законодатель должен прямо запретить страховым компаниям выплачивать возмещение на ремонт по ОСАГО свыше установленного законом лимита. В Государственной уже приступили к этой работе.

В этой связи лиректора по защите активов «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Сергея Ефремова считает, что ограничения по сумме максимальной выплаты должны быть вовсе отменены.

«Вообще не должно быть лимита (по страховым выплатам ОСАГО). Мы должны прийти к этому. Это будущее», – заявил Ефремов на заседании XXI Международной конференции по страхованию Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По его мнению, безлимитные выплаты изменят подход к определению страхового тарифа: он должен не просто вырасти, а стать более индивидуальным, в большей степени учитывать страховую историю каждого водителя.

Возмещение на ремонт по ОСАГО могут повысить

Страховые компании рассчитывают конкретные суммы выплат на ремонт машин в рамках ОСАГО, исходя из расценок на запчасти, расходники и нормочасы, указанные в специальных справочниках, издаваемых РСА. Периодически, раз в квартал, содержащиеся в них данные обновляются – вслед за изменениями на рынке.

По словам председателя РСА Евгения Уфимцева, в настоящее время планируются изменения в единую методику определения расходов на ремонт, на которую, в конечном счете, опираются страховщики при расчете выплат по ОСАГО.

«При формировании средней цены на конкретную запасную часть на основании первичных рыночных цен, следует исключить некачественные товары – запчасти, которые реально нельзя использовать при ремонте. Ожидающееся изменение методики определения средней цены повысит качество информации, которая включается в справочник средних цен. Помимо прочего, это обеспечит некоторое сближение цен в справочнике РСА со среднерыночными ценами», – пояснил «Рамблер/Авто» Уфимцев.

Заметим, что автовладельцы в некоторых случаях жалуются на слишком низкие (относительно текущих рыночных) цены на запчасти, указываемые в справочниках РСА. Из-за этого, в том числе, случаются расхождения между выплатами по ОСАГО и фактической стоимостью ремонта машины. Как это произошло, например, в описанном выше случае, ставшем предметом рассмотрения Конституционного суда

Исключение присутствующих на рынке дешевых аналогов запчастей из рассмотрения при подготовке справочников РСА может, в итоге, слегка увеличить итоговые выплаты автовладельцам по ОСАГО.

Напомним, что корректировки данных в справочниках происходят каждые три месяца. Последняя редакция справочников была опубликована 19 марта 2026 года. Следующая должна произойти уже в июне. Ожидается, что новая методика вычисления средней цены запчастей начнет применяться не в ближайшей «итерации» уточнений цен, а в следующей – с осени текущего года.

Цену полисов ОСАГО начнут считать по-новому

Правительство РФ поручило Центробанку, МВД и Минпромторгу «проработать дополнительную индивидуализацию страховых тарифов по ОСАГО».

Помимо прочего, при их определении планируется гораздо шире учитывать характеристики конкретной. Сейчас при вычислении цены ОСАГО учитывается только мощность мотора автомобиля. В будущем, по результатам «проработки» министерствами и ведомствами, на стоимость полиса начнет влиять целый ряд дополнительных факторов. Среди них могут быть: «оснащенность автомобиля системами безопасности, срок эксплуатации ТС, место модели в едином национальном рейтинге независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP)» и, возможно, иные параметры, влияющие на «уровня риска безопасности дорожного движения».

Власти планируют сформировать свою точку зрения на этот вопрос при участии страхового сообщества. Соответствующий доклад должен быть представлен Правительству к 2030–2031 годам.

