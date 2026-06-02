Автозапчасти начнут маркировать: что это значит для водителей

Половина рынка запчастей — контрафакт. Каждая вторая канистра масла и каждый третий фильтр в России могут оказаться подделкой. Но с 1 сентября 2026 года Минпромторг запускает обязательную регистрацию автозапчастей в системе «Честный знак», а с декабря — полноценную их маркировку. Бизнес готовится к затратам, потребители — к росту цен. Разбираемся, что изменится на практике.

Полтора десятилетия эксперимента

Система «Честный знак» существует в России с 2017 года. За это время цифровые коды DataMatrix появились на сигаретах, лекарствах, шубах, молочной продукции и шинах. Теперь очередь дошла до автозапчастей — сегмента, который по степени засорённости контрафактом давно удерживает сомнительное лидерство.

По данным аналитического агентства Gruzdev Analyze, всего за два года доля поддельных масел выросла с 31% до 54%, фильтров — с 15% до 35%, свечей зажигания — с 23% до 33%. Минпромторг оценивает общую долю нелегального рынка автокомпонентов в 46%: каждая вторая деталь, купленная без проверки происхождения, рискует оказаться подделкой.

Эксперимент с маркировкой свечей, фильтров и стёкол шёл с февраля 2025 года в добровольном режиме. 31 августа 2026 года он завершается — и уступает место обязательным требованиям.

«Обязательная маркировка автомобильных запчастей имеет как положительные стороны, так и определённые негативные. Основная функция маркировки заключается в повышении прозрачности товарооборота и документооборота, а не в подтверждении фактического качества продукции. По сути, маркировка выступает инструментом дополнительного контроля, эффективность которого напрямую определяется сбалансированностью самой системы, удобством её внедрения и уровнем административных издержек участников рынка», — считает руководитель проекта «Честный знак» в международной сети автосервисов Fit Service Александр Козлов.

Три даты, которые меняют рынок

Схема внедрения выглядит так:

С 1 сентября 2026 года все участники цепочки — производители, импортёры, оптовики, розница и автосервисы — обязаны зарегистрироваться в информационной системе «Честный знак».

С 1 декабря 2026 года каждая единица товара из утверждённого перечня должна получить уникальный код DataMatrix до поступления в оборот.

Кодов на первых порах много не будет. Первая волна охватывает шесть категорий товаров: масляные, воздушные, топливные и салонные фильтры; свечи зажигания; автомобильные стёкла; тормозные диски и колодки; колёсные диски. По итогам пилота перечень может быть расширен — под прицелом находятся подшипники, генераторы и двигатели.

Для тех, кто не успел перестроиться сразу, предусмотрен переходный период: до 28 февраля 2027 года импортёры вправе маркировать товары, приобретённые до старта проекта, при условии, что те прошли таможню после 1 декабря. Оборот немаркированных товаров будет разрешён до 31 мая 2027 года, а до 30 ноября 2027 года немаркированные товары должны быть выведены из оборота. С 1 декабря 2027 года обязательным станет предоставление сведений об обороте товаров и их выводе из оборота, а до 31 января 2028 года можно будет хранить, перевозить и маркировать немаркированные товары для последующей реализации.

50 копеек кода и 15% к ценнику

Главный вопрос потребителей — сколько это будет стоить. Ответы расходятся кардинально в зависимости от источника.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор «Честного знака», апеллирует к расчётам ВШЭ — стоимость одного кода составляет 50 копеек, а совокупное влияние маркировки на цену продукции за шесть лет не превысит 0,4% при средней стоимости товара в 2,3 тысячи рублей. Иными словами, официальная позиция: маркировка практически не влияет на кошелёк покупателя. Правда, расчёты проводились на примере ветеринарных препаратов.

Как отмечает Александр Козлов, введение маркировки неизбежно — прямо или косвенно — отразится на конечной стоимости товаров. Удорожание возникнет не только из оплаты кодов маркировки, но и вследствие сопутствующих расходов, возникающих на каждом этапе цепочки поставок — от импортёра до розничного продавца. В первую очередь речь идёт об операционных затратах: нанесении кодов на продукцию, а в случае импортных поставок — маркировке на складах временного хранения и таможенных складах.

По словам нашего собеседника, дополнительные расходы также связаны с усложнением логистики, увеличением сроков хранения и перераспределением складских процессов. Отдельную категорию составляют инфраструктурные издержки из-за необходимости приобретать и обслуживать специализированное оборудование, внедрять особое программное обеспечение, а также обучать сотрудников новым процедурам. Помимо этого, возрастает объём административной работы, связанной с сопровождением и контролем процессов маркировки.

«В среднем расходы, непосредственно относящиеся к внедрению и сопровождению маркировки, способны увеличить стоимость автозапчастей примерно на 5–10%. Если же учитывать совокупное влияние всех сопутствующих факторов, итоговый рост цены может достигать 15–20%», — резюмирует Александр Козлов.

Независимые эксперты смотрят на ситуацию иначе и оценивают возможное подорожание автозапчастей на фоне маркировки до 15% по итогам года. Участники рынка называют диапазон шире — от 5% до 25% в зависимости от категории товара. При этом большинство аналитиков честно оговаривают: само по себе нанесение кода — не главная статья издержек. Бизнес платит за оборудование, перестройку учёта и документооборота, обучение персонала, интеграцию с ЭДО.

Общий прогноз по рынку автозапчастей в 2026 году — рост цен на 15–20%, в отдельных категориях до 25%. Однако маркировка здесь не главный виновник. Основное давление создаёт совокупность факторов — рост налоговой нагрузки, удорожание логистики, курсовая волатильность при импорте комплектующих из Азии.

Кто выиграет, кто проиграет

Для добросовестных производителей и импортёров маркировка — скорее союзник. Обнуление контрафактного потока означает рост доли легального рынка: по расчётам НИУ ВШЭ, с начала внедрения системы «Честный знак» дополнительный доход легального бизнеса составил 687 миллиардов рублей.

Сложнее придётся малым игрокам: небольшим магазинам и автосервисам, работающим без выстроенной IT-инфраструктуры. Для них регистрация в системе, покупка сканеров и подключение к ЭДО — реальные затраты, которые на первом этапе могут обернуться кассовым разрывом.

Потребитель в теории получает инструмент проверки: приложение «Честный знак» позволит сканировать код и убеждаться в подлинности детали прямо у прилавка или в сервисе. На практике эффективность контроля будет зависеть от того, насколько быстро с рынка уйдут серые поставщики и не уйдут ли они просто в тень.

Ряд экспертов сомневается в полноте эффекта: часть контрафактного потока идёт через неформальные каналы, которые маркировка в нынешнем виде не перекрывает. Тем не менее даже скептики признают — система создаёт прозрачность там, где её прежде не было вовсе.

«Несмотря на то что маркировка способствует повышению прозрачности товарных потоков и снижению масштабов нелегального оборота, она не обеспечивает полного устранения контрафактной продукции на рынке. Система не подтверждает фактическое качество товара и не гарантирует его соответствие заявленным характеристикам, — говорит Александр Козлов. — Её задача заключается прежде всего в отслеживании законности перемещения продукции, а не в проверке происхождения или технических параметров изделия. В результате товары сомнительного или неизвестного происхождения, оформленные при помощи формально корректной документации, теоретически также могут получить легальные коды маркировки. Это создаёт ситуацию, при которой покупатель, сканируя код, видит подтверждённую цепочку поставок, однако не получает полноценной гарантии подлинности и качества продукции».

Что делать прямо сейчас

До 1 сентября остаётся три месяца. Участникам рынка рекомендуется: выбрать оператора электронного документооборота и получить электронную подпись для регистрации в «Честном знаке»; определить, какое оборудование для нанесения и считывания кодов подходит под формат работы; провести инвентаризацию остатков и заблаговременно сформировать запасы по категориям, которые подпадут под маркировку в первую очередь.

Для автовладельцев практический совет ещё проще — купить те запчасти и расходные материалы, которые нужны, чтобы успеть обзавестись ими до внедрения обязательной маркировки. А затем пользоваться приложением «Честный знак» при покупке, если есть опасения в оригинальности товара. Если подобных сомнений не возникает, то выхода всё равно нет — все перечисленные выше позиции запчастей будут промаркированы, хотят того покупатели или нет.