Эксперты рассказали, когда остановится рост цен на бензин

Власти готовят экстренные экономические меры ради сдерживания роста цен на бензин. Параллельно разрабатывается возможность введения дополнительного топливного сбора с автовладельцев. Вместе с экспертами разбираемся, что происходит на рынке горючего, может ли возникнуть дефицит топлива на АЗС и когда подорожание замедлится.

По данным Росстата, цены на автомобильное топливо в последнее время растут плавно, без резких скачков, но достаточно ощутимо. Так, за неделю с 18 по 25 мая (на момент подготовки материала более свежих данных ведомство ещё не публиковало) средневзвешенные цены на топливо увеличились с 67,30 до 67,53 рублей за литр — на 23 копейки (0,34%).

Согласно статистике «Московской топливной ассоциации», за последнюю неделю мая средняя цена литра дизельного топлива в столице поднялась на 56 копеек, до 78,49 рублей. АИ-92 прибавил 24 копейки (до 64,67 рублей), АИ-95 — набрал 35 копеек (до 71,46 рублей). Таким образом, с начала 2026-го 92-й бензин подорожал на московских АЗС в среднем на 2,69 рубля, 95-й — на 3,04 рубля, а ДТ — на 2,79 рубля.

Как «успокоят» цены на бензин

На фоне непрерывного движения цен на горючее вверх Правительство приступило к активным действиям по их стабилизации — через дополнительное насыщение рынка бензином и дизтопливом.

Так, вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать целый комплекс мер по сдерживанию роста цен на топливо. В частности, предполагается:

увеличение поставок бензина в Россию из Белоруссии;

продление до 30 июня 2027 года режима беспошлинного ввоза бензина в Россию;

обнуление акциза на бензин АИ-95, полученный из АИ-92 с помощью октаноповышающих присадок;

двухмесячный запрет экспорта бензина из страны, включая даже поставки по некоторым межправительственным соглашениям;

запрет экспорта дизельного топлива, за исключением поставок по межправительственным соглашениям.

По мнению Дмитрия Гусева, заместителя председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнер», путь к решению перманентно возникающего «бензинового вопроса» находится в том числе и в технологической плоскости, а не только через «попытки заставить Минэнерго и ФАС как-то сделать так, чтобы бензина стало больше и он был дешевле».

«Мы — "бензиновая страна".Так повелось исторически. Но есть такое понятие как энергобезопасность. Если мы ею всё-таки занимаемся, нельзя допускать, чтобы 97–98% легкового парка в стране приходилось на авто с бензиновыми моторами. Мы поощряем производство и импорт преимущественно бензиновых машин, парк растёт, а потом удивляемся: почему это с бензином периодически случаются какие-то сложности. Нам нужно уменьшать долю бензиновых моторов. Например, за счёт увеличения доли дизельных автомобилей. Самый простой способ: снижать НДС, утильсбор, пошлины на дизельные легковые авто. Переводя частично парк на дизельное топливо. Так мы сократим потребление бензина и сделаем систему более устойчивой. То же самое можно сказать и об автомобилях на газомоторном топливе». Дмитрий Гусев Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надёжный партнёр»

Почти запланированный скачок цен

По данным РБК, Александр Новак также поручил Минэнерго и ряду других ведомств разработать механизм увеличения розничных цен на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин на 1,5 рубля за литр.

Предполагается, что вырученные таким образом дополнительные средства нефтяные компании направят на создание защитной инфраструктуры вокруг своих топливных объектов.

«Моторное топливо — кровь любой экономики. Враги России это понимают. Отсюда и высочайшая интенсивность атак на НПЗ, логистику и места хранения готовой продукции. Среди превентивных мер приоритет необходимо отдавать четырём: повышению уровня активной и пассивной защиты наших объектов, увеличению предложения на внутреннем рынке через ограничение экспорта, максимальному задействованию установленных производственных мощностей нефтепереработки и применению допустимых добавок в топливо, а также наращиванию импорта». Юрий Станкевич Заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

По мнению депутата, с каждым из этих направлений работа уже ведётся. Он полагает, что текущая задача участников отрасли, Правительства и силовых ведомств лежит в области консолидации усилий и понимания общей ответственности. Такой подход позволит удержать ситуацию под контролем до конца текущего года, как это уже было в 2025-м и предыдущие периоды, считает Станкевич.

Напомним, что ранее власти уже вводили ряд мер, призванных насытить внутренний рынок предложением горючего. Так, с 1 апреля по 31 июля текущего года (на период повышенного спроса в период весенних сельхозработ) запрещен экспорт бензина. Он касается как крупных НПЗ (производительностью свыше 1 миллиона тонн нефтепродуктов в год), так и нефтетрейдеров.

Кроме того, с 31 января по 31 июля действует временный запрет и на экспорт дизельного топлива нефтетрейдерами и небольшими НПЗ, а до 30 ноября текущего года также наложено эмбарго на экспорт авиационного керосина.

Правительство активизировало применение мер, связанных с запретом экспорта тех или иных нефтепродуктов из России, с начала сентября 2023 года. Перед этим в течение весны и лета 2023-го наблюдался ускоренный рост цен на АЗС. Ограничения на вывоз топлива до последнего времени не касались объёмов, отправлявшихся за рубеж в рамках межправительственных договоренностей.

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