Выбираем качественный «антирадар»: на что обратить внимание и какой купить

Лето – традиционно лучший сезон для больших автопутешествий. Чтобы длительные поездки по скоростным автомагистралям не омрачались послеотпускными штрафами за превышение скорости, многие прибегают не только к здравому смыслу, подсказкам знаков и навигатора, но и к «антирадарам». Подробно разбираемся, что это за устройства, на что обратить внимание при их покупке и как не ошибиться в выборе.

© Aleksandr Potashev/iStock.com

Автомобилисты обычно называют «антирадаром» любое устройство, которое предупреждает о камерах ГИБДД на дороге. Хотя далеко не все полицейские приборы, фиксирующие скорость проезжающей машины, делают это с помощью радарных технологий. Огромное количество комплексов фото- и видеофиксации вообще ничего не излучают. Они определяют скорость транспорта путем анализа видеоизображения проезжающей перед камерой машины. Такие комплексы излучают не многим больше, чем бытовая электроника вроде ноутбука или телевизора. Поэтому классический радар-детектор, улавливающий излучение полицейских радаров, против него бессилен. Исходя из этого знания и нужно выбирать «антирадар».

Оптимальная комплектация

По соотношению цена/возможности на сегодняшний день лучший выбор — это так называемое комбо-устройство, которое в одном корпусе содержит:

Блок радар-детектора , который реагирует на «радарные» полицейские комплексы. В том числе и на мобильные, которые могут располагаться на любом участке трассы.

, который реагирует на «радарные» полицейские комплексы. В том числе и на мобильные, которые могут располагаться на любом участке трассы. Блок «оповещателя». Он состоит из приёмника сигнала ГЛОНАСС/GPS, небольшого процессора, а также памяти с базой данных координат всех известных комплексов автоматической фиксации. В том числе и тех, которые определяют скорость «по видео».

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Комбо-устройства предупреждают о полицейских камерах всех типов. Главное — не забывать периодически обновлять встроенную базу данных с координатами рубежей автоматической фиксации.

Ответственный производитель «антирадаров», как правило, организует такого рода сервис либо через свой официальный сайт, либо через фирменное мобильное приложение, которое автовладельцу придётся установить на свой смартфон.

Можно и подешевле

Разумеется, на рынке встречаются и просто радар-детекторы, и обычные «оповещатели». Они из-за урезанных возможностей существенно дешевле комбо-устройств. Хотя цены, разумеется, зависят ещё и от бренда, и от технических характеристик конкретной модели. Критический недостаток таких узкоспециализированных девайсов — полная слепота по отношению либо к «радарным», либо к «оптическим» комплексам автоматической фиксации ГИБДД.

© Aleksandr Potashev/iStock.com

Устройства «три в одном»

Практически все крупные «антирадарные» бренды предлагают ещё более сложные комбо-устройства в формате «три в одном», именуемые также «гибридами». Помимо радар-детектора и оповещателя в них встроен ещё и видеорегистратор. Получается по-настоящему удобный девайс. Однако важно учитывать, что встроенный видеорегистратор:

Существенно повышает итоговую цену устройства. Примерно на 30–40% при прочих равных остальных технических параметрах с аппаратом типа «2 в 1».

Примерно на 30–40% при прочих равных остальных технических параметрах с аппаратом типа «2 в 1». Усложняет выбор конкретной модели. Поскольку автовладельцу приходится учитывать ещё и то, как устройство снимает — качество изображения, угол обзора объектива и т. д. и т. п.

© Dmitry Alferov/iStock.com

Стоит ли доплачивать ещё и за видеорегистратор, если у вас в приоритете покупка «антирадара» — вопрос исключительно личных предпочтений и финансовых возможностей.

Неочевидные помехи

Стандартное место «антирадара» в машине — где-то в районе лобового стекла. Либо под потолком, либо на передней панели. Многие современные автомобили оснащены опцией обогрева лобового стекла или атермальными ветровыми стёклами. В обоих случаях — как металлические нити обогрева, так и повышенное содержание соединений железа и серебра в атермальном покрытии заметно ухудшают радиоприём. Тем самым снижается чувствительность радар-детекторной части устройства.

Выходом становится использование моделей с антенной, устанавливаемой в передней части моторного отсека. Однако такие модели, во-первых, стоят примерно в 1,5–2 раза дороже аналогичных компактных аппаратов. Во-вторых, они требуют специальных навыков монтажа от автовладельца либо дополнительных расходов на услуги специалиста-электрика.

Внимание — на питание

При выборе конкретной модели радар-детектора следует обратить внимание на то, как организовано его электропитание. Если он подключается через прикуриватель, у вас в салоне всегда будет болтаться провод. Когда подключение предусмотрено непосредственно к бортовой сети, скорее всего, придётся прибегнуть к услугам автоэлектрика. Причём если ваш автомобиль ещё покрывается заводской гарантией, то неизвестно, как на такую операцию отреагирует ваш дилер.

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Крепление должно быть прочным

Немаловажный момент — тип крепления прибора. Кронштейн любого «антирадара» либо клеится «намертво» с помощью идущей в комплекте липучки к лобовому стеклу или пластику передней панели, либо устанавливается с помощью присоски.

Клеевой способ, безусловно, надёжнее и прочнее. Но у него есть минус. Если придётся демонтировать устройство, это, во-первых, потребует известных усилий. А во-вторых, на месте установки «антирадара» останется клеевой след, который придётся как-то ликвидировать.

Присоска не доставляет никаких проблем ни при установке, ни при демонтаже. Однако, надёжность такого типа крепления заметно хуже, чем у клея. От вибраций на ходу, из-за старения материала присоски, из-за её неплотного прилегания к стеклу (изогнутая форма поверхности последнего, например) «антирадар» может в какой-то момент просто упасть. Так что если возьмёте кронштейн на «присоске», то подбирайте «антирадары» как можно меньшего веса и габаритов, дабы снизить нагрузку на крепление.

Если же вы хотите демонтировать радар-детектор на время стоянки автомобиля (подальше от посторонних глаз), вам следует присмотреться к устройствам, оснащённым магнитным креплением девайса к его кронштейну.

Информация должна быть свежей

Выбирая комбо-устройство любого типа или даже простой «оповещатель» с базой данных камер, обязательно выясните: каким образом производитель организовал обновление этой самой базы и с какой периодичностью это происходит на практике. Уже хорошо, если обновления «выкатывают» хотя бы раз в несколько месяцев. Хотя некоторые декларируют чуть ли не еженедельные апдейты. Если же обновление происходит раз в год или даже реже — высока вероятность однажды встретить на дороге неприятный сюрприз в виде новой камеры ГИБДД.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Опции нужные и не очень

Крупные производители «антирадаров» ради привлечения покупателей снабжают свои девайсы всевозможными модными опциями. Например, управление со смартфона по Wi-Fi, управление с помощью жестов. И даже порой такими неожиданными функциями как контроль давления в шинах.

Некоторые «гибриды» оснащаются подвижными видеобъективами, которыми вроде как управляет встроенная нейросеть. Кого-то из автовладельцев подобное диво, скорее всего, заинтересует. Мы же рекомендуем обращать внимание на более существенные характеристики приглянувшегося девайса:

Мощность и быстродействие встроенного процессора — чем выше, тем лучше.

— чем выше, тем лучше. Тип антенны. Рупорная лучше ловит излучение полицейского радара, «патч-антенна» компактнее и легче.

Рупорная лучше ловит излучение полицейского радара, «патч-антенна» компактнее и легче. Наличие LNA — малошумного усилителя обнаруженного радиосигнала.

— малошумного усилителя обнаруженного радиосигнала. Наличие разных режимов работы — «трасса», «город» и т. п. Они позволяют избавиться от большинства ложных срабатываний в городе и повышают вероятность обнаружения подозрительного радиосигнала на трассе.

— «трасса», «город» и т. п. Они позволяют избавиться от большинства ложных срабатываний в городе и повышают вероятность обнаружения подозрительного радиосигнала на трассе. Поддержка волн разного диапазона. Радар-детекторная часть должна улавливать волны в диапазонах: X, Ka, Ku и L (лазер).

Радар-детекторная часть должна улавливать волны в диапазонах: X, Ka, Ku и L (лазер). Наличие и объём встроенной карты памяти — если речь идёт об устройстве «3 в 1» с видеорегистратором.

— если речь идёт об устройстве «3 в 1» с видеорегистратором. Использование стеклянных, а не пластиковых линз в оптике видеорегистраторной части. А также широту угла обзора объектива не менее чем в 150 градусов.

Ценовые ориентиры

Задумываясь о покупке подходящего «антирадара», следует иметь в виду: цены на качественные устройства типа «2 в 1» (радар-детектор с «оповещением по спутникам») начинаются от 5 000–6 000 рублей.

Если в планах «гибрид» или «3 в 1» с видеорегистратором, то следует готовить как минимум 10 000 рублей. Цены на самые «навороченные» девайсы с кучей дополнительных опций, двумя камерами и прочими техническими прелестями уверенно переваливают через планку в 20 000 рублей. К наиболее известным и авторитетным брендам производителей радар-детекторов относятся Mio, 70mai, Neoline, SilverStone, iBOX, Sho-Me, Tomahawk и другие. Впрочем, конечный выбор может ограничиваться не только ими.