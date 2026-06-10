Юрист объяснил, можно ли обжаловать штраф с камеры без фото

Постановление о штрафе с камеры автоматической фиксации ГИБДД обязано содержать фотографию автомобиля-нарушителя. Тем не менее порой автовладелец не обнаруживает в электронном постановлении такого фотоподтверждения. Подробно разбираемся, почему так происходит и можно ли обжаловать штраф в таком случае.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Куда приходят штрафы ГИБДД без фотографии

Постановление о штрафе можно обнаружить:

В специальном мобильном приложении или на интернет-сайте, специализирующемся на отслеживании штрафов ГИБДД и помощи в их оплате. Такой сервис может, например, не иметь доступа к полному файлу постановления и потому не в состоянии предоставить фотографию нарушения. Либо изображение не может загрузиться по техническим причинам.

В письме, пришедшем на личную электронную почту. В данном случае следует проявить особую осторожность. Поскольку подобные сообщения время от времени рассылают мошенники. В письме от жуликов, как правило, содержится ссылка, ведущая на страничку оплаты штрафа. Идти по ней точно не стоит. Поскольку, во-первых, деньги уйдут в карман мошенников, а не по настоящим банковским реквизитам ГИБДД. И, во-вторых, может так оказаться, что никакого штрафа на самом деле ГИБДД вам не выписывала, а вся ситуация — фейк, организованный с целью выманить у вас деньги.

В мобильном приложении вашего банка. В извещениях от банковского сервиса поиска и оплаты штрафов фотографии нарушения может и не обнаружиться.

В личном кабинете на сайте Госуслуг.

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Когда фотографии в постановлении может не быть

Фото в штрафном постановлении присутствует, только если оно вынесено на основании материалов, полученных от комплекса автоматической фото-видеофиксации. То есть от «камеры ГИБДД». Но бывает, что нарушение ПДД замечает на дороге патруль ДПС. В этом случае полицейский сразу самостоятельно выносит постановление о наказании водителя. И к такому документу фотография машины-нарушителя прилагаться не должна. В данном случае роль «комплекса автоматической фиксации» играют глаза человека-инспектора.

«Обычно автовладелец видит уведомление о вынесении постановления в личном кабинете на портале Госуслуг и начинает "наводить суету" про постановление без фотографии. Люди смешивают понятия "информирование о вынесении постановления" и "получение/вручение полноценной копии постановления". Если у человека должным образом подключена ГосПочта, копия постановления доставляется ею в электронном формате — в виде файла с кликабельной ссылкой для скачивания. Если постановление вынесено на основании фотоматериалов со специальных технических средств, в нём всегда есть фотография. То, что человек её не видит, — это его проблемы с ненастроенной ГосПочтой». Никитин Михаил Сергеевич юрист проекта «Штраф-OFF»

Как отменить постановление без фотографии

Официально оформленное постановление о штрафе, пусть даже и «без фото», обязательно должно отражаться в личном кабинете на портале Госуслуг. Штраф с камеры ГИБДД можно обжаловать в течение 10 дней с момента вынесения постановления. Если десятый день выпадает на выходные или праздничные даты, последним днём для подачи заявления на отмену считается первый после них рабочий день.

Оспорить штраф можно несколькими способами: либо онлайн, либо обратившись лично с письменным заявлением в отделение ГИБДД, вынесшее постановление. Онлайн-обжалование возможно через сайт Госуслуг, либо в суде через систему ГАС «Правосудие».

Через Госуслуги

Заходим в раздел личного кабинета «Платежи». Выбираем штраф, который будем обжаловать. Онлайн-обжалование через Госуслуги возможно, если не истекли 10 дней с момента вынесения штрафа. В течение этого срока в меню постановления в личном кабинете справа будет активна кнопка «обжаловать». Нажимаем её. Далее выбираем основание для отмены штрафа из списка предлагаемых вариантов. Прикрепляем фото-видео файлы, показания других людей и вообще любые документы и свидетельства, подтверждающие ошибочность штрафа. Рассмотрение жалобы занимает до 10 дней.

Через суд

Судебное онлайн-обжалование штрафа происходит через систему ГАС «Правосудие». Для этого следует войти в личный кабинет на сайте https://ej.sudrf.ru/, используя свои логин/пароль от Госуслуг. Находим там раздел «Подача жалобы на постановление по делу об административном правонарушении» и нажимаем кнопку «Подать заявление». Заполняем форму жалобы, прикладывая доказательства ошибочности штрафа, как и в случае обжалования через Госуслуги. Жалобу на постановление следует направить в райсуд по адресу фиксации нарушения ПДД. Судебное обжалование штрафа возможно и после его оплаты. Следует иметь в виду, что суд может рассматривать жалобу в течение двух месяцев.

© Виктор Коротаев/Коммерсантъ

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