СПОТ, машина! На границе начали проверять QR-коды при ввозе легковых авто

На таможенной границе России некоторое время назад «зависли» автовозы с заказанными за рубежом иномарками. Как это связано с новым порядком ввоза товаров из ЕАЭС, разбираемся с экспертом и представителями ФТС.

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С 1 июня 2026 года Россия ввела в действие Систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), и через несколько дней после этого взвыли компании, занимающиеся привозом легковых иномарок из-за рубежа для российских автовладельцев-частников.

Напомним, что с начала лета любая компания-импортёр, которая везёт товар из стран ЕАЭС автотранспортом в нашу страну, должна не менее чем за двое суток до момента пересечения российской границы машины с грузом заявить об этом в налоговую службу. И внести на специальный счёт все положенные при растаможивании платежи: НДС, акцизы и прочее.

После этого генерируется специальный QR-код и отправляется компании-импортёру. Чтобы фуру пропустили в Россию на границе, водитель должен предъявить его таможенникам. Без этого QR-кода машину, что называется, «завернут». Такой порядок действует исключительно в отношении юридических лиц. На импортёров-физлиц он не распространяется.

«После введения СПОТ таможня на границе России и Казахстана требовала у водителей наших автовозов QR-коды. Хотя они везут легковые машины, приобретённые за рубежом на частных лиц. То есть импортёрами тут выступают физлица, покупающие авто с помощью специализированных компаний для личного пользования. Это не юрлица, на которых распространяется СПОТ. Таким образом, сотрудники таможни говорят о QR-кодах, которых не может быть в природе. Совершенно точно знаю, что из-за этого на МАПП "Маштаково" некоторые автовозы стояли уже по трое суток. Из общения с коллегами по цеху осведомлен, что аналогичная ситуация имела место и на других таможенных постах, через которые к нам идут автовозы с легковыми машинами из Китая и прочих стран». Сергей Пиголкин Основатель международного автомобильного маркетплейса CarClick

Редакция «Рамблер/Авто» обратилась за комментарием относительно сложившейся ситуации к представителям Федеральной таможенной службы (ФТС).

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«Действие 101-ФЗ о СПОТ не распространяется на товары для личного пользования физических лиц. Таможенные органы не требуют коды на товары для личного пользования. ФТС России осуществляет контроль QR-кодов выборочно, только на коммерческие товары, подпадающие под действие закона о СПОТ. А в в случае отсутствия QR-кода у перевозчика на такие товары, транспортные средства подлежат выдворению за пределы территории Российской Федерации до получения QR-кода. Граждане, желающие узнать подробнее о работе СПОТ, могут позвонить на горячие линии, специально созданные в таможенных органах», — сообщили «Рамблер/Авто» в ФТС.

Кстати

Когда этот материал готовился к публикации, в редакцию поступила информация, что автовозы с машинами физлиц начали массово въезжать на российскую территорию через все таможенные посты, где ранее наблюдались затруднения. Обращение «Рамблер/Авто» привлекло внимание к проблеме, которую после редакционного запроса начали оперативно решать контролирующие органы.

© Александр Манзюк/Коммерсантъ

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