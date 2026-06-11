Крепкий рубль не спас: ввоз б/у иномарок рухнул по неожиданной причине

Май 2026 года поставил перед аналитиками автомобильного рынка нетривиальный вопрос. С одной стороны, рубль демонстрировал впечатляющую силу, опускаясь ниже 71 рубля за доллар, — это минимальный уровень за последние три года. С другой стороны, импорт подержанных легковых автомобилей, вопреки законам экономической логики, сократился на 6,3 тысячи штук по сравнению с апрелем, остановившись на отметке 35,1 тысячи экземпляров. На фоне рекордного ввоза новых машин, который составил 34,4 тысячи единиц, стагнация вторичного сегмента выглядит особенно контрастно. Почему же выгодный курс больше не стимулирует импорт машин с пробегом?

© Татьяна Меель/РИА Новости

Утильсбор как главный стоп-кран

Самая очевидная и весомая причина — кардинальное изменение правил начисления утилизационного сбора, которые вступили в силу с 1 декабря 2025 года. Если раньше решающим параметром для начисления этого косвенного налога был объём двигателя, то теперь ключевым показателем стала мощность.

Государство сохранило «льготную гавань» только для физических лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил: для новых машин ставка составляет 3 400 рублей, для автомобилей старше трёх лет — 5 200 рублей. Всё, что превышает этот порог, автоматически переходит в разряд «коммерческого импорта» с повышающими коэффициентами, которые превращают покупку в финансово нецелесообразное мероприятие.

Для наглядности: если раньше частник мог привезти мощный кроссовер, заплатив пару тысяч рублей сбора, то теперь за автомобиль с двигателем 160–190 лошадиных сил утильсбор составляет от 750 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а для моторов свыше 300 лошадиных сил счёт идет уже на несколько миллионов.

Даже если курс доллара упал на 10–12 процентов, что даёт экономию в 300–400 тысяч рублей на дорогом автомобиле, утильсбор для той же модели вырос на полтора миллиона рублей. Очевидно, что никакой выгодный курс не способен компенсировать такую разницу.

© Татьяна Меель/РИА Новости

Исчезновение «льготных» мощностей на зарубежных аукционах

Второй фактор — постепенное вымывание доли автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил на вторичном рынке основных стран-экспортёров. Машины с двигателями до этого порога сейчас являются самыми востребованными среди российских покупателей. И они банально заканчиваются.

Именно из-за активного спроса в последние месяцы импорт автомобилей мощностью до 160 л. с. из Южной Кореи заметно сократился. Согласно данным агентства «Автостат», за первые 4 месяца текущего года из этой азиатской страны в Россию импортировали 9 288 легковых автомобилей с пробегом. Это в два с лишним раза меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

При этом Япония, которая в текущий момент обеспечивает больше половины всего объёма ввозимых в Россию подержанных машин, также не может бесконечно наращивать поставки качественных трёхлетних автомобилей без повышения цен. Предложение ограничено, а спрос остаётся высоким. Всё это дополнительно толкает цены вверх и сводит на нет любую выгоду от крепкого рубля.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Кредитный шок и альтернатива в виде новых машин

Текущая ключевая ставка Центробанка, которая остаётся на высоком уровне, делает автокредиты на вторичном рынке очень дорогими. По данным на март 2026 года, средняя полная стоимость кредита на покупку подержанного автомобиля составляла 24,1% годовых.

При этом на рынке новых машин ситуация принципиально иная. Крупнейшие китайские производители, такие как Geely, Haval и Chery, активно субсидируют ставки по кредитам, предлагая покупателям ставки от 0,01 до 5 процентов годовых при условии высокого первоначального взноса. Кроме того, государство продолжает реализацию программ льготного автокредитования, на которые в 2026 году выделено 20 миллиардов рублей.

В итоге, когда покупатель решает, взять ли ему новую машину в кредит под низкий процент или везти трёхлетнюю «японку» с высокими кредитными ставками и сопутствующими рисками, его выбор очень часто склоняется в пользу первого варианта. Разница в ежемесячном платеже может быть настолько существенной, что перекрывает разницу в цене между новым и подержанным автомобилем.

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Стратегия для покупателя: что делать и откуда везти

Рынок подержанного импорта сегодня — это не про стратегию «поймал курс и сэкономил», а про принцип «попал в лимит по лошадиным силам».

Если бюджет ограничен и составляет до 2–2,5 миллионов рублей, и вы ищете автомобиль для себя «надолго», имеет смысл смотреть на трёх-пятилетние экземпляры мощностью до 160 лошадиных сил из Японии, Кореи или Германии. Это страны, где можно найти машины с наиболее прозрачной историей. Вы заплатите льготный утильсбор, а крепкий рубль даст определённую скидку к аукционной цене. Однако важно понимать, что «льготных» автомобилей на зарубежных аукционах становится всё меньше, а цены на них растут из-за повышенного спроса со стороны России.

Что касается Китая, то здесь ситуация особая. Китайские автомобили с пробегом привлекают ценой, однако их покупка сопряжена с высокими рисками: это не только сложность проверки истории и стремительное падение стоимости, но и более частые проблемы с надёжностью.

Если бюджет выше и составляет 3–4 миллиона рублей, есть смысл присмотреться к новому автомобилю от официального дилера. Льготные кредиты на такие машины часто делают ежемесячный платёж ниже, чем при покупке подержанного импорта с привлечением кредитных средств.

Ввозить мощный подержанный автомобиль с двигателем более 160 лошадиных сил сегодня экономически бессмысленно — сумму, сэкономленную на курсе, с лихвой компенсирует утильсбор по коммерческой ставке.

Если же вы всё-таки решились на ввоз подержанного автомобиля мощностью до 160 лошадиных сил, помните о «правиле одного раза в десять лет»: льгота по утильсбору предоставляется физическому лицу только раз в декаду. Также действует запрет на продажу автомобиля в течение года после ввоза. И самое главное — убедитесь, что мощность двигателя в документах не превышает 159 лошадиных сил, иначе таможня пересчитает утильсбор по полной коммерческой ставке.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Вывод

Падение импорта подержанных автомобилей — это не реакция рынка на валютные колебания, а вынужденная адаптация к новому фискальному давлению. Крепкий рубль в мае создал лишь иллюзию выгоды в сегменте автомобилей с пробегом.

Реальный профит сегодня остаётся на стороне новых автомобилей, которые доступны по льготным кредитным программам, а также на стороне маломощных иномарок, доля которых на зарубежных рынках становится всё меньше из-за ажиотажного спроса со стороны российских покупателей.