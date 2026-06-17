В России снизят требования к качеству бензина: чем это грозит современным авто

Летом 2026 года дискуссия о влиянии топлива низкого экологического класса на современные автомобили получила неожиданное продолжение. Как сообщает «Коммерсантъ», ещё осенью 2025 года правительство разрешило отдельным российским нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с отклонениями от требований технического регламента ЕАЭС. Изначально мера вводилась до мая 2026 года, однако впоследствии была продлена. Официальный текст самого нормативного акта на государственных порталах правовой информации не опубликован, так как решение имеет статус непубличного документа.

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Фактически речь идёт о топливе, которое формально относится к классу Евро-5, но по содержанию серы приближается к нормативам Евро-3. Если стандарт Евро-5 допускает не более 10 мг серы на килограмм топлива, то в рамках временного послабления разрешено выпускать бензин с содержанием серы до 150 мг/кг и дизельное топливо с содержанием серы до 350 мг/кг. Это именно те показатели, которые традиционно ассоциируются с экологическим классом Евро-3.

Причина такого решения заключается в стремлении предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке. В последние месяцы ограничения на экспорт нефтепродуктов сопровождались локальными перебоями поставок в ряде регионов России. В отдельных субъектах вводились лимиты на отпуск топлива или временно прекращалась свободная продажа бензина на некоторых АЗС.

Выпуск топлива Евро-3 разрешён «НПЗ, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии со ст. 179.7 Налогового кодекса РФ». В эту категорию входят все крупные нефтеперерабатывающие заводы России, заключившие соглашения о модернизации с Минэнерго, включая десятки предприятий, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) и независимым холдингам.

В их числе — 12 компаний, владеющих ключевыми нефтеперерабатывающими заводами страны: «Роснефть» (13 НПЗ), «ЛУКОЙЛ» (4 НПЗ), «Газпром нефть» (3 НПЗ), «Газпром» (Сургутский завод стабилизации конденсата, а также заводы по переработке газового конденсата и газоперерабатывающие заводы, включённые в цепочку производства моторных топлив), «Сургутнефтегаз» (Киришский НПЗ), «Татнефть им. В. Д. Шашина» (НПЗ ТАНЕКО), «ФортеИнвест» (2 НПЗ), «Газпром нефтехим Салават» (НПЗ в составе нефтехимического комплекса в г. Салават), «РИ-Инвест» (Тюменский НПЗ), ТАИФ-НК (Нижнекамский НПЗ), «Независимая нефтегазовая компания» (Хабаровский НПЗ) и «НефтеХимСервис» (Анжеро-Судженский НПЗ).

Появится ли топливо Евро-3 на обычных АЗС

Перед рынком возник своеобразный компромисс между обеспечением достаточного объёма топлива и соблюдением современных экологических требований. Переход на менее экологичное топливо — мера вынужденная и непонятно, коснётся ли она обычных автомобилистов.

С одной стороны, технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» указывает, что с 1 января 2016 года в России допускается реализация только топлива не ниже экологического класса К5 (это аналог Евро-5 в российской документации). С другой, если разрешено производство топлива Евро-3, то не исключено его появление в открытой продаже.

Никаких особых пометок топливо по стандарту Евро-3 не будет нести, потому что формально оно отвечает действующим в России критериям для внутреннего рынка. А вот в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда кроме России входят Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия, поставлять такое топливо нельзя.

Понять, какой бензин или дизель на конкретной АЗС, можно запросив у продавцов паспорт на партию топлива, которая реализуется в данный момент. Экологический класс в таком документе не указан, поэтому надо смотреть на пункт с содержанием серы:

Если в документе указано до 10 мг серы на 1 кг топлива — это бензин или дизель класса Евро-5;

Если в документе указано до 150 мг серы на 1 кг топлива для бензина и до 350 мг серы на 1 кг топлива для дизеля — это стандарт топлива класса Евро-3.

С большой долей вероятности топливо Евро-3 на обычных АЗС не появится. Скорее всего за счёт такого бензина и дизеля будут закрываться потребности аграриев и силовых структур, техника которых рассчитана на такое топливо. Высвободившееся за счёт перевода этой доли потребителей топливо Евро-5 должно помочь ликвидировать потенциальный дефицит бензина и дизеля для обычных автомобилистов, машины которых к топливу Евро-3 гораздо чувствительнее сельхозтехники и армейских грузовиков.

Чем это грозит владельцам современных автомобилей

Для владельцев новых машин ключевым является не экологический, а технический аспект проблемы.

Современные автомобили проектируются под топливо с крайне низким содержанием серы. Это касается как моделей китайских брендов, доминирующих сегодня на российском рынке, так и большинства актуальных автомобилей Lada.

В конструкции таких машин используются каталитические нейтрализаторы нового поколения, кислородные датчики, системы контроля выбросов, а в дизельных версиях — сажевые фильтры и системы нейтрализации оксидов азота.

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Что произойдёт, если заливать топливо класса Евро-3 в современный автомобиль

На первый взгляд разница между топливом стандартов Евро-3, Евро-5 и Евро-6 кажется формальностью, связанной исключительно с экологией. Однако для современных автомобилей качество топлива напрямую влияет не только на объём вредных выбросов, но и на ресурс двигателя, каталитических систем и дорогостоящей электроники. Поэтому вопрос о том, что произойдёт при использовании топлива уровня Евро-3 в современных машинах, имеет вполне практическое значение.

Стандарт Евро-3 был введён в Европе ещё в начале 2000-х годов. По сравнению с более поздними нормами он допускает значительно более высокое содержание серы и предъявляет менее строгие требования к ряду других характеристик топлива. Для автомобилей своего времени это не было проблемой: двигатели и системы очистки выхлопа проектировались именно под такое топливо. Но современные машины устроены иначе.

Для бензинового двигателя главным риском становится ускоренное старение каталитического нейтрализатора. Сера, содержащаяся в топливе, постепенно отравляет активные элементы катализатора, снижая его эффективность. Одновременно ухудшается работа лямбда-зондов — датчиков кислорода, которые помогают электронному блоку управления поддерживать оптимальный состав топливовоздушной смеси. В результате двигатель может начать работать менее экономично, а содержание вредных веществ в выхлопе возрастёт.

Ещё один эффект — образование дополнительных отложений в камере сгорания, на свечах зажигания и форсунках. Обычно это не приводит к мгновенным неисправностям, однако при длительной эксплуатации может стать причиной нестабильной работы двигателя, повышенного расхода топлива и ухудшения динамики автомобиля.

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Для современных дизельных двигателей последствия ещё серьёзнее. Практически все актуальные дизели оснащены сложными системами очистки выхлопа: клапанами рециркуляции отработавших газов EGR, сажевыми фильтрами DPF и нередко системами селективной каталитической нейтрализации SCR с использованием реагента AdBlue. Повышенное содержание серы ускоряет загрязнение этих узлов и сокращает срок их службы. Замена одного только сажевого фильтра способна обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью капитального ремонта двигателя бюджетного автомобиля.

Важно понимать, что единичная заправка топливом Евро-3 редко приводит к заметным последствиям. Если водитель случайно залил такой бензин или дизель в дальней поездке, автомобиль, скорее всего, продолжит работать без видимых проблем. Основные риски связаны именно с регулярным использованием топлива более низкого экологического класса.

Что грозит китайским автомобилям

В последние годы российский рынок практически полностью переориентировался на китайские марки. Среди наиболее популярных — Haval, Chery, Geely, Omoda, Jetour, Exeed и другие бренды.

Несмотря на сравнительно невысокую стоимость многих моделей, их техническая начинка соответствует мировым тенденциям. Большинство бензиновых двигателей китайских автомобилей оснащены непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и современными каталитическими системами. Многие моторы фактически разрабатывались с ориентацией на стандарты Евро-5 и Евро-6.

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Для таких автомобилей постоянное использование топлива уровня Евро-3 означает:

ускоренное загрязнение форсунок непосредственного впрыска;

увеличение риска образования нагара на впускных клапанах;

сокращение ресурса турбокомпрессора из-за роста количества отложений;

ускоренное старение каталитического нейтрализатора;

повышение вероятности появления ошибок по экологии двигателя.

Особенно чувствительными могут оказаться небольшие турбомоторы объёмом 1,4–1,6 литра, которые работают при высоких температурах и давлениях. Такие агрегаты обычно менее терпимы к отклонениям качества топлива, чем атмосферные двигатели старых конструкций.

При этом современные китайские автомобили нередко имеют достаточно развитые системы самодиагностики. Поэтому водитель может столкнуться не столько с немедленной поломкой, сколько с загоревшейся лампой Check Engine и необходимостью диагностики.

Как отреагируют автомобили Lada

Ситуация с автомобилями Lada выглядит несколько иначе. Современные модели — Lada Granta, Lada Vesta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend — в целом лучше приспособлены к эксплуатации в условиях нестабильного качества топлива.

Во многом это связано с конструкцией двигателей. Атмосферные моторы ВАЗ объёмом 1,6 и 1,8 литра имеют сравнительно простой впрыск и менее нагружены по сравнению с современными турбированными агрегатами. Они исторически проектировались с учётом российских условий эксплуатации.

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Однако это не означает полной безразличности к качеству топлива. Даже на современных моделях Lada применение топлива Евро-3 способно привести к:

ускоренному износу каталитического нейтрализатора;

сокращению срока службы датчиков кислорода;

увеличению количества нагара в камере сгорания;

повышению токсичности выхлопа;

ухудшению работы системы управления двигателем в долгосрочной перспективе.

Разница заключается в том, что атмосферный двигатель Lada зачастую будет переносить такое топливо заметно спокойнее, чем современный турбомотор китайского кроссовера. Водитель может долго не замечать никаких симптомов, хотя ресурс отдельных компонентов всё равно будет снижаться.

Есть ли риск для двигателя

Распространённое заблуждение заключается в том, что Евро-3 немедленно «убивает» двигатель. На практике основной удар приходится не по механической части мотора, а по системам очистки выхлопа и компонентам топливной системы.

Коленчатый вал, поршни, шатуны и блок цилиндров обычно не страдают напрямую от самого экологического класса топлива. Гораздо чаще проблемы возникают с катализаторами, датчиками, форсунками, клапанами EGR и сажевыми фильтрами. Именно эти узлы сегодня являются наиболее дорогими элементами экологического оборудования автомобиля.

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Что в итоге

Если раньше обсуждение возможности заправки топливом Евро-3 носило в значительной степени теоретический характер, то сегодня вопрос приобрёл практическое значение. Из-за мер по стабилизации рынка на российских АЗС может появляться топливо, которое по содержанию серы заметно отличается от классического Евро-5. Для старых автомобилей это, вероятно, останется практически незаметным.

Если современный автомобиль — будь то китайский кроссовер последнего поколения или новая Lada — случайно заправить топливом Евро-3 один или несколько раз, серьёзных последствий, скорее всего, не будет. Однако постоянная эксплуатация на таком топливе постепенно сокращает ресурс систем очистки выхлопа, увеличивает количество отложений в двигателе и повышает вероятность дорогостоящего ремонта.

Чем современнее и технологичнее двигатель, тем сильнее его зависимость от качества топлива. Поэтому для большинства автомобилей, продающихся сегодня в России, использование топлива класса Евро-5 или выше остаётся не экологической формальностью, а важным условием сохранения ресурса и надёжности техники. Главный риск заключается не в немедленной поломке, а в накопительном эффекте, который может проявиться через десятки тысяч километров пробега.