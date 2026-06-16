Договор дарения автомобиля: как оформить и что нужно знать

Договор дарения автомобиля — это способ быстро и без оплаты передать машину другому человеку, чаще всего родственнику. Но даже такая простая сделка требует правильного оформления: ошибки в документе могут привести к отказу в регистрации в ГИБДД или проблемам с налоговой.

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Когда подходит договор дарения автомобиля

Договор дарения автомобиля используют только в тех случаях, когда передача происходит полностью безвозмездно. Это ключевое отличие от продажи: если есть даже символическая оплата или скрытые расчёты, юридически это уже не дарение.

Чаще всего автомобиль в дар оформляют внутри семьи. Например, между супругами-родителями и детьми, братьями и сёстрами, а также между поколениями — бабушкой и внуками полнородными и неполнородными. В таких ситуациях договор дарения автомобиля позволяет быстро переоформить транспорт без лишних формальностей.

Как оформить договор дарения автомобиля

Согласно статье 574 Гражданского кодекса РФ, оформить договор дарения автомобиля можно в простой письменной форме, и именно этот вариант используется чаще всего. Закон допускает устную форму, но для регистрации в ГИБДД она не подходит, поэтому документ всё равно приходится фиксировать письменно.

В договоре обязательно прописываются данные сторон, паспортные данные, сведения об автомобиле, а также ключевое условие — что автомобиль передаётся на безвозмездной основе. Дополнительно фиксируют дату, место оформления и момент передачи машины вместе с ключами и документами.

Важно понимать, что именно договор дарения автомобиля становится основанием для смены собственника в ГИБДД.

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Что обязательно указать в договоре

Чтобы договор дарения автомобиля приняли без проблем, важно внимательно заполнить все данные. Ошибки в VIN, паспорте транспортного средства или паспортных данных могут привести к отказу в регистрации или задержкам.

Обычно в договор включают следующие данные:

паспортные данные дарителя и одаряемого;

полное описание автомобиля (VIN, марка, модель, ПТС, СТС);

подтверждение, что автомобиль передаётся безвозмездно;

дата и место оформления сделки;

момент передачи автомобиля новому владельцу.

Также часто отдельно указывают, что автомобиль передаётся вместе с ключами, документами и всем комплектом имущества.

Нужен ли нотариус

В большинстве случаев нотариус не требуется. Договор дарения автомобиля может быть заключён в простой письменной форме и будет иметь юридическую силу без дополнительных заверений.

Обращение к нотариусу имеет смысл, если есть риск спора между сторонами, сомнения в дееспособности участников или сложная семейная ситуация. В таких случаях нотариус помогает снизить риск последующего оспаривания сделки.

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Налоги при дарении автомобиля

Налоги зависят от того, кто получает автомобиль. Если договор дарения автомобиля заключается между близкими родственниками, налог платить не нужно. Это правило закреплено в пункте 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, братья и сёстры, бабушки, дедушки и внуки, а также усыновители и усыновлённые.

Если стороны не относятся к этой категории, одаряемый обязан уплатить налог в размере 13% от стоимости автомобиля. В отдельных случаях налоговая может определить стоимость самостоятельно, если она не указана в договоре.

Что делать после подписания договора

После подписания договора дарения автомобиля происходит фактическая передача машины, ключей и документов новому владельцу. С этого момента он становится собственником, но для полноценного использования автомобиля требуется регистрация.

Далее новый владелец оформляет ОСАГО, вносит изменения в ПТС или ЭПТС и ставит автомобиль на учёт в ГИБДД. Сделать это нужно в течение 10 дней, иначе возможны штрафы и административные санкции.

Ошибки и спорные ситуации

На практике проблемы чаще всего возникают из-за ограничений на автомобиль. Если машина находится в залоге или под арестом, оформить договор дарения автомобиля и зарегистрировать переход права собственности будет невозможно до снятия ограничений.

Частая ошибка — попытка оформить фактическую продажу как дарение. Если выяснится, что была скрытая оплата, сделку могут признать недействительной.

Также проблемы возникают из-за ошибок в VIN или несоответствия данных в документах. Поэтому перед подписанием договора важно внимательно проверять все сведения об автомобиле.

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Итог

Договор дарения автомобиля — удобный способ передать машину без оплаты, особенно внутри семьи. Но простота здесь обманчива: важно правильно оформить документ, учесть налоговые правила и избежать ошибок в данных. Только в этом случае переоформление пройдёт без лишних проблем и задержек.