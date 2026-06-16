Договор дарения автомобиля: как оформить и что нужно знать
Договор дарения автомобиля — это способ быстро и без оплаты передать машину другому человеку, чаще всего родственнику. Но даже такая простая сделка требует правильного оформления: ошибки в документе могут привести к отказу в регистрации в ГИБДД или проблемам с налоговой.
Когда подходит договор дарения автомобиля
Договор дарения автомобиля используют только в тех случаях, когда передача происходит полностью безвозмездно. Это ключевое отличие от продажи: если есть даже символическая оплата или скрытые расчёты, юридически это уже не дарение.
Чаще всего автомобиль в дар оформляют внутри семьи. Например, между супругами-родителями и детьми, братьями и сёстрами, а также между поколениями — бабушкой и внуками полнородными и неполнородными. В таких ситуациях договор дарения автомобиля позволяет быстро переоформить транспорт без лишних формальностей.
Как оформить договор дарения автомобиля
Согласно статье 574 Гражданского кодекса РФ, оформить договор дарения автомобиля можно в простой письменной форме, и именно этот вариант используется чаще всего. Закон допускает устную форму, но для регистрации в ГИБДД она не подходит, поэтому документ всё равно приходится фиксировать письменно.
В договоре обязательно прописываются данные сторон, паспортные данные, сведения об автомобиле, а также ключевое условие — что автомобиль передаётся на безвозмездной основе. Дополнительно фиксируют дату, место оформления и момент передачи машины вместе с ключами и документами.
Важно понимать, что именно договор дарения автомобиля становится основанием для смены собственника в ГИБДД.
Что обязательно указать в договоре
Чтобы договор дарения автомобиля приняли без проблем, важно внимательно заполнить все данные. Ошибки в VIN, паспорте транспортного средства или паспортных данных могут привести к отказу в регистрации или задержкам.
Обычно в договор включают следующие данные:
- паспортные данные дарителя и одаряемого;
- полное описание автомобиля (VIN, марка, модель, ПТС, СТС);
- подтверждение, что автомобиль передаётся безвозмездно;
- дата и место оформления сделки;
- момент передачи автомобиля новому владельцу.
Также часто отдельно указывают, что автомобиль передаётся вместе с ключами, документами и всем комплектом имущества.
Нужен ли нотариус
В большинстве случаев нотариус не требуется. Договор дарения автомобиля может быть заключён в простой письменной форме и будет иметь юридическую силу без дополнительных заверений.
Обращение к нотариусу имеет смысл, если есть риск спора между сторонами, сомнения в дееспособности участников или сложная семейная ситуация. В таких случаях нотариус помогает снизить риск последующего оспаривания сделки.
Налоги при дарении автомобиля
Налоги зависят от того, кто получает автомобиль. Если договор дарения автомобиля заключается между близкими родственниками, налог платить не нужно. Это правило закреплено в пункте 18.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ.
К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, братья и сёстры, бабушки, дедушки и внуки, а также усыновители и усыновлённые.
Если стороны не относятся к этой категории, одаряемый обязан уплатить налог в размере 13% от стоимости автомобиля. В отдельных случаях налоговая может определить стоимость самостоятельно, если она не указана в договоре.
Что делать после подписания договора
После подписания договора дарения автомобиля происходит фактическая передача машины, ключей и документов новому владельцу. С этого момента он становится собственником, но для полноценного использования автомобиля требуется регистрация.
Далее новый владелец оформляет ОСАГО, вносит изменения в ПТС или ЭПТС и ставит автомобиль на учёт в ГИБДД. Сделать это нужно в течение 10 дней, иначе возможны штрафы и административные санкции.
Ошибки и спорные ситуации
На практике проблемы чаще всего возникают из-за ограничений на автомобиль. Если машина находится в залоге или под арестом, оформить договор дарения автомобиля и зарегистрировать переход права собственности будет невозможно до снятия ограничений.
Частая ошибка — попытка оформить фактическую продажу как дарение. Если выяснится, что была скрытая оплата, сделку могут признать недействительной.
Также проблемы возникают из-за ошибок в VIN или несоответствия данных в документах. Поэтому перед подписанием договора важно внимательно проверять все сведения об автомобиле.
Итог
Договор дарения автомобиля — удобный способ передать машину без оплаты, особенно внутри семьи. Но простота здесь обманчива: важно правильно оформить документ, учесть налоговые правила и избежать ошибок в данных. Только в этом случае переоформление пройдёт без лишних проблем и задержек.