Как проверить машину на залог и кредит в банке перед покупкой

Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке его в обязательном порядке нужно проверить: не находится ли ТС в залоге у кредитной организации и не наложены ли на него ограничения регистрационных действий. Подробно рассказываем, как правильно проверить авто и зачем следует это делать.

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Авто в залоге: почему это плохо

Автомобиль, который вам кто-то предлагает купить, может находиться в залоге у банка или ломбарда, например. То есть фактически принадлежать кредитной организации, а не человеку-продавцу. Так бывает, когда покупают машину в кредит. Пока не рассчитаешься по нему с банком, машина находится в залоге и ты не имеешь права её продавать. Бывает, что под залог ТС берут кредит. При этом владелец пользуется автомобилем, выплачивая долг. Но продать авто опять-таки не имеет права — это будет считаться мошенничеством.

Приобретать такую машину опасно. Банк (или иной кредитор) в судебном порядке может обратить взыскание своей (залоговой, то есть) собственности на добросовестного покупателя. Даже если тот и не подозревал, что приобретает машину, находящуюся в залоге. В итоге такой гражданин, скорее всего, останется и без нового авто, и без уплаченных за него денег. Единственный законный способ вернуть их — судебные разбирательства с жуликоватым продавцом. Успешный исход которых, мягко говоря, совсем не гарантирован.

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Где проверить автомобиль «на залог» перед покупкой

Существует несколько способов проверки авто на залог. Это делается онлайн. Для этого нужен VIN-номер ТС. Его должен предоставить продавец. Во избежание ошибок либо недобросовестного поведения с его стороны надёжнее переписать или сфотографировать VIN непосредственно с машины.

Проверка машины на залог через «Реестр уведомлений о залоге движимого имущества»

Заходим на сайт https://www.reestr-zalogov.ru/state/index.

Открываем вкладку «Найти в реестре».

Заходим в раздел «Поиск информации о предмете залога».

Вводим VIN-номер (либо номер кузова или шасси) в соответствующем поле.

Жмём кнопку «найти».

Смотрим результат.

Если сервис найти в реестре ничего не смог — значит авто не в залоге.

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Проверка машины через сайт Федеральной нотариальной палаты

На сайте Федеральной нотариальной палаты можно заказать электронную выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Это, если что, уже вполне юридически значимый документ.

Заходим в личный кабинет на сайте Федеральной нотариальной палаты по адресу https://lk.notariat.ru/. Для этого потребуется активировать вашу учётную запись на Госуслугах.

В разделе «Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества удалённо» вводим VIN интересующей нас машины.

Оплачиваем 200 рублей пошлины.

Получаем выписку в электронной форме.

Если сведений о машине в реестре нет — поверка авто на залог пройдена.

Проверка через Госуслуги

Находим раздел сервиса «Проверка транспортных средств (ТС)».

Входим с помощью своей учётной записи.

Указываем VIN.

Жмём кнопку «Продолжить».

Смотрим результат проверки на экране.

Таким образом мы узнаем:

Находится ли авто в залоге.

Находится ли авто в розыске.

Установлены ли для авто ограничения на регистрационные действия.

Как следует относиться к результатам проверки

Допустим, мы выяснили, что машина с таким-то VIN-номером в залоге не находится. Однако это ещё не значит, что все опасности позади. Может, например, оказаться, что вам предоставили для проверки VIN не от той машины, которую вы собрались покупать. Или продавец не имеет никакого юридического отношения к предмету купли-продажи.

Касательно последнего скажем следующее. Законно узнать, кому на самом деле принадлежит машина, в подавляющем большинстве случаев нельзя. №152-ФЗ «О персональных данных» запрещает разглашать третьим лицам персональные данные человека без его согласия. Поэтому всевозможные интернет-сервисы и телеграм-каналы, предлагающие «пробить залоговое авто перед покупкой по госномеру и VIN», действуют, что называется, в «серой зоне». Доверять ли предоставляемой ими информации — личный страх и риск покупателя.

Наиболее реальный способ для него убедиться, что перед ним то самое ТС и его настоящий владелец, прост: стоя перед капотом сверить данные в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) с VIN-номером кузова и паспортом продавца. Только в этом случае риск купить машину в залоге будет минимизирован.

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Что проверять одновременно с залогом

Приобретаемый с рук подержанный автомобиль может иметь дополнительные «мины замедленного действия». Которые непременно сработают при попытке поставить ТС на учёт в ГИБДД. Это так называемый «запрет регистрационных действий» и нахождение в розыске.

Розыск

Когда авто находится в угоне или числится среди вещественных доказательств по уголовному делу, следствие объявляет его в розыск. Покупать такую машину нельзя, поскольку при первой же проверке в ГИБДД её у вас конфискуют, отправят на спецстоянку и пользоваться ею вы, скорее всего, уже никогда не сможете. Отданные её продавцу деньги с большой долей вероятности к вам также никогда не вернутся.

Запрет регистрационных действий

Одна из мер воздействия на граждан, с которых в судебном порядке взыскивают денежные средства, — конфискация личного ТС. На такую машину накладывается запрет на регистрационные действия. То есть собственнику запрещено снимать её с учёта — в том числе и для продажи.

Соответственно, новоиспечённый владелец не может поставить такое ТС на учёт на свое имя. Запрет на регистрационные действия с машиной возникает также, когда суд арестовывает имущество подсудимого. Кроме того, гражданам, отлынивающим от службы в армии, также запрещают каким-либо образом переоформлять свой личный транспорт в ГИБДД.

Купив авто, имеющее запрет на регистрационные действия, новый владелец не сможет официально оформить его на свое имя. Вернуть деньги в таком случае можно только через суд. Причём успех этого мероприятия совершенно не гарантирован.

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Что делать, если выяснилось: автомобиль находится в залоге

До покупки авто

Самый безопасный сценарий — немедленно отказаться от приобретения этого ТС. Либо потребовать, чтобы продавец перед продажей погасил свой долг и авто лишилось статуса «в залоге». При этом он должен предоставить подтверждающие документы от кредитной организации. А VIN-номер машины — исчезнуть из «Реестра уведомлений о залоге движимого имущества».

После покупки авто

В идеальном мире продавец машины должен добровольно «отыграть всё назад»: вернуть деньги и забрать токсичную (с точки зрения залоговых обременений) машину.

Но на практике продавец, скорее всего, деньги по доброй воле не вернёт. Поэтому тщательно собираем все материальные, информационные и документальные следы сделки. Такие как:

договор купли-продажи,

расписка о получении продавцом средств,

акт приёма-передачи ТС,

электронная переписка покупателя с продавцом (если есть), нотариальная выписка из «Реестра уведомлений о залоге движимого имущества».

В общем всё-всё, что позволит суду и следственным органам (куда стоит обратиться с заявлением о мошенничестве) составить максимально полную картину произошедшего.

Вернуть деньги, заплаченные за машину «в залоге» или «с запретом на регистрацию», можно лишь в рамках гражданского судебного иска — если продавец добровольно не сделает это сам.

При этом следует отдавать себе отчёт, что даже в случае максимально удачного для вас исхода судебного дела совершенно не факт, что вы немедленно получите свои деньги назад. Недобросовестный продавец может, например, потратить их.

И к моменту окончания слушаний официально считаться безработным без гроша в кармане. Или вы (ваш адвокат либо юридический представитель в суде) не сможете достаточно чётко обосновать свои исковые требования. Из-за того, например, что у вас не окажется на руках какого-нибудь нужного документа.

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Как снизить риск покупки «залогового автомобиля»

Тщательно проверить автомобиль на залог перед сделкой.

Зафиксировать в тексте договора купли-продажи гарантию со стороны продавца в отсутствии залоговых ограничений на машину.

Приобретать подержанную машину не у физлица, а в автосалоне. Большинство юрлиц, работающих в этой сфере, как правило, тщательно проверяют на предмет юридической чистоты все приобретаемые для перепродажи ТС.

Поскольку прекрасно осведомлены: продав проблемный с точки зрения закона автомобиль, потом неминуемо придётся столкнуться с судебным иском. Итогом которого станет не только возврат денег за это ТС, но и штрафные санкции в рамках закона «О правах потребителей».

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