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Растаможка автомобиля: когда нужна, сколько стоит и как пройти процедуру

Максим Вершинин

Покупка машины за рубежом не заканчивается на самой покупке. Чтобы законно зарегистрировать и использовать автомобиль в России, его сначала нужно растаможить — то есть пройти таможенное оформление при пересечении границы. Ниже разбираем, когда требуется растаможка, из чего складывается её стоимость, какие документы готовить заранее и как устроена процедура оформления по состоянию на дату публикации.

Растаможка автомобиля: когда нужна, сколько стоит и как пройти процедуру
© Tanya_Terekhina/Shutterstock

Важно: ставки пошлин, коэффициенты утильсбора и сроки периодически пересматриваются. Все цифры в статье приведены как ориентир и обязательно сверяются с актуальными нормативными актами и расчётом таможенных органов на момент ввоза.

Когда нужна растаможка автомобиля

Растаможка нужна всякий раз, когда вы планируете ввоз транспортного средства из-за границы для последующего законного владения. Без неё автомобиль нельзя поставить на учёт, а значит — нельзя легально эксплуатировать на дорогах общего пользования.

Логика простая: при пересечении границы машина проходит таможенное оформление, по итогам которого уплачиваются обязательные платежи и формируется электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Только после этого автомобиль в России можно зарегистрировать в ГИБДД и использовать автомобиль на законных основаниях.

Растаможка требуется при ввозе автомобиля как физическим, так и юридическим лицом — отличается лишь набор платежей и порядок расчёта. Если же машина уже выпущена в свободное обращение на территорию России и имеет действующий ЭПТС, повторная растаможка не нужна — речь идёт только о смене собственника и регистрации.

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Из чего складывается стоимость растаможки

Стоимость растаможки автомобиля — это не один платёж, а сумма нескольких. Главная ошибка при планировании бюджета — считать только пошлину или только утильсбор. Итоговая стоимость растаможки авто складывается из таможенной стоимости как базы расчёта и набора платежей поверх неё.

Отправная точка всего расчёта — таможенная стоимость. Это база, от которой считаются пошлина и часть других платежей. Как правило, она определяется по цене сделки (договору или инвойсу) с учётом расходов на доставку до границы. Если заявленная сумма вызывает у инспектора сомнения, таможня вправе скорректировать её по своим методам.

От этой базы считается таможенная пошлина. Её размер для физлиц зависит от возраста машины (год выпуска), объёма двигателя, а для нового авто — ещё и от стоимости; для подержанных автомобилей применяется единая ставка в евро за кубический сантиметр объёма двигателя. Актуальную ставку таможенной пошлины стоит сверять по единым ставкам для личного пользования (Решение Совета ЕЭК № 107), а при коммерческом ввозе — по Единому таможенному тарифу ЕАЭС.

Следующий по весу платёж — утилизационный сбор. Он считается как базовая ставка, умноженная на коэффициент, и этот коэффициент зависит от возраста, объёма и мощности двигателя, а также от того, кто и для каких целей ввозит машину. Льготный размер сбора и утилизационного сбора в принципе доступен только при определённых характеристиках авто (об этом ниже). Размеры и коэффициенты установлены Постановлением Правительства РФ № 1291, и именно его актуальную редакцию имеет смысл проверять перед сделкой.

Помимо этого взимается таможенный сбор — плата за совершение таможенных операций, размер которой для физлиц зависит от стоимости автомобиля. А акциз и НДС платят юридические лица: акциз привязан к мощности двигателя, а НДС считается от суммы «стоимость плюс пошлина плюс акциз». Для физлиц при ввозе «для себя» эти два платежа, как правило, не начисляются.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Кто и за что платит

Для физлица, ввозящего машину для личного пользования, набор платежей короче: обычно это таможенная пошлина, утилизационный сбор и таможенный сбор. Для юрлица к ним добавляются акциз и НДС.

Отдельно стоит держать в голове параметры самого автомобиля, которые влияют на расчёт: возраст (год выпуска), объём и мощность двигателя, тип топлива (бензин, дизель, гибрид, электро), а также статус ввозящего — физлицо или юрлицо.

© Tanya_Terekhina/Shutterstock

Льготы и пороги

По состоянию на дату публикации льготный утильсбор для физлиц сохраняется только для легковых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л.с. и объёмом менее 3 литров (для электромобилей и гибридов порог по мощности — до 80 л.с.). Ориентировочные суммы: около 3 400 рублей для машин младше трёх лет и около 5 200 ₽ для более старых.

Если параметры выходят за эти рамки, сбор считается по «коммерческой» формуле — а это уже сотни тысяч и миллионы рублей. С весеннего этапа реформы 2026 года под коммерческий расчёт попадают и физлица, если мощность двигателя превышает 160 л.с. Базовая ставка утильсбора для легковых авто составляет 20 000 рублей и умножается на коэффициент из постановления правительства.

Поскольку речь идёт о ввозе колёсных транспортных средств в рамках единых правил Таможенного союза, многие нормы устанавливаются на уровне ЕАЭС, а часть — национальным законодательством. Перед сделкой имеет смысл свериться с официальными источниками и сделать предварительный расчёт у таможенного брокера или через таможенный калькулятор.

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Документы и подготовка до ввоза

Чтобы процедура по растаможке авто прошла без задержек, пакет документов готовят заранее — ещё до того, как машина окажется на границе. Базовый перечень при ввозе автомобиля выглядит так:

  • Договор купли-продажи или инвойс — подтверждает цену сделки и используется при определении таможенной стоимости.
  • Документы на автомобиль — техпаспорт страны вывоза, регистрационные документы.
  • Подтверждение оплаты — банковские документы, чеки, выписки.
  • Сведения о VIN — идентификационный номер должен совпадать во всех документах и на кузове.
  • Документы перевозки — коносамент, CMR, иные транспортные и сопроводительные бумаги.
  • Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — при необходимости подтверждает соответствие машины техническим требованиям. Документ о безопасности конструкции транспортного средства оформляется в аккредитованной лаборатории и нередко требуется до выпуска авто.
  • Депозит — перед подачей декларации делается внесение на таможенный депозит, то есть авансовый платёж, из которого затем списываются пошлины и сборы.

Порядок оформления

Процедура оформления выстроена по понятным этапам. Сроки на каждом шаге зависят от загруженности поста, корректности документов и типа ввоза, поэтому ниже — логика действий, а не жёсткий порядок.

  1. Предварительный расчёт. Считаете ориентировочную сумму платежей по параметрам авто — это помогает спланировать бюджет.
  2. Внесение депозита. Деньги заранее поступают на таможенный счёт, чтобы было из чего списывать платежи.
  3. Подача декларации. Физлицо при ввозе «для себя» подаёт пассажирскую таможенную декларацию; при ввозе из стран ЕАЭС применяется свой порядок (например, таможенный приходный ордер). Юрлица декларируют машину как товар.
  4. Проверка документов. Таможенными органами сверяются сведения о VIN, стоимости, соответствии техническим требованиям.
  5. Уплата платежей — пошлины, утилизационного сбора, таможенного сбора, а для юрлиц также акциза и НДС.
  6. Выпуск автомобиля. После списания всех платежей машина выпускается в свободное обращение.
  7. Оформление ЭПТС. Сведения вносятся в систему электронных паспортов транспортных средств — без оформленного и оплаченного паспорта зарегистрировать машину не получится.
  8. Регистрация. Завершающий шаг — постановка на учёт в ГИБДД.
© Виктор Антонюк/РИА Новости

Ошибки, риски и роль брокера

Большая часть проблем при ввозе авто связана не с самой границей, а с подготовкой. Типичные риски:

  • Неверная таможенная стоимость — заниженная цена в договоре приводит к корректировке и доплате, а иногда к санкциям за недостоверное декларирование.
  • Ошибки в VIN и документах — любое расхождение между документами и фактом тормозит выпуск.
  • Несоответствие техническим требованиям — если конструкция не проходит по нормам безопасности, потребуется доработка и повторная сертификация.
  • Задержки на границе — неполный пакет документов или неоплаченный депозит — частая причина простоя.
  • Санкционные и логистические ограничения — отдельные модели и направления поставок могут быть закрыты или усложнены; это стоит проверять до покупки.

Как выбирать помощника

Брокеры и сервисы по растаможке экономят время, но к их выбору стоит подходить трезво — и не по рекламе. Ориентируйтесь на:

  • Договор — прозрачные условия, зафиксированная ответственность сторон, понятный предмет услуги.
  • Опыт — реальные кейсы по вашему типу авто и направлению ввоза.
  • Прозрачность расчёта — хороший брокер показывает структуру платежей построчно, а не одну цифру «под ключ», и объясняет, от чего зависит каждая строка.
  • Ответственность — кто и чем отвечает за ошибки в расчёте или документах.

Грамотная подготовка и честный расчёт делают растаможку предсказуемой статьёй расходов, а не источником неприятных сюрпризов. А поскольку правила и тарифы регулярно меняются, перед каждой сделкой ключевые цифры стоит сверять заново — с действующими нормативными актами и расчётом таможни на дату ввоза.