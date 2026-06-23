Растаможка автомобиля: когда нужна, сколько стоит и как пройти процедуру

Покупка машины за рубежом не заканчивается на самой покупке. Чтобы законно зарегистрировать и использовать автомобиль в России, его сначала нужно растаможить — то есть пройти таможенное оформление при пересечении границы. Ниже разбираем, когда требуется растаможка, из чего складывается её стоимость, какие документы готовить заранее и как устроена процедура оформления по состоянию на дату публикации.

© Tanya_Terekhina/Shutterstock

Важно: ставки пошлин, коэффициенты утильсбора и сроки периодически пересматриваются. Все цифры в статье приведены как ориентир и обязательно сверяются с актуальными нормативными актами и расчётом таможенных органов на момент ввоза.

Когда нужна растаможка автомобиля

Растаможка нужна всякий раз, когда вы планируете ввоз транспортного средства из-за границы для последующего законного владения. Без неё автомобиль нельзя поставить на учёт, а значит — нельзя легально эксплуатировать на дорогах общего пользования.

Логика простая: при пересечении границы машина проходит таможенное оформление, по итогам которого уплачиваются обязательные платежи и формируется электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Только после этого автомобиль в России можно зарегистрировать в ГИБДД и использовать автомобиль на законных основаниях.

Растаможка требуется при ввозе автомобиля как физическим, так и юридическим лицом — отличается лишь набор платежей и порядок расчёта. Если же машина уже выпущена в свободное обращение на территорию России и имеет действующий ЭПТС, повторная растаможка не нужна — речь идёт только о смене собственника и регистрации.

© Shutterstock

Из чего складывается стоимость растаможки

Стоимость растаможки автомобиля — это не один платёж, а сумма нескольких. Главная ошибка при планировании бюджета — считать только пошлину или только утильсбор. Итоговая стоимость растаможки авто складывается из таможенной стоимости как базы расчёта и набора платежей поверх неё.

Отправная точка всего расчёта — таможенная стоимость. Это база, от которой считаются пошлина и часть других платежей. Как правило, она определяется по цене сделки (договору или инвойсу) с учётом расходов на доставку до границы. Если заявленная сумма вызывает у инспектора сомнения, таможня вправе скорректировать её по своим методам.

От этой базы считается таможенная пошлина. Её размер для физлиц зависит от возраста машины (год выпуска), объёма двигателя, а для нового авто — ещё и от стоимости; для подержанных автомобилей применяется единая ставка в евро за кубический сантиметр объёма двигателя. Актуальную ставку таможенной пошлины стоит сверять по единым ставкам для личного пользования (Решение Совета ЕЭК № 107), а при коммерческом ввозе — по Единому таможенному тарифу ЕАЭС.

Следующий по весу платёж — утилизационный сбор. Он считается как базовая ставка, умноженная на коэффициент, и этот коэффициент зависит от возраста, объёма и мощности двигателя, а также от того, кто и для каких целей ввозит машину. Льготный размер сбора и утилизационного сбора в принципе доступен только при определённых характеристиках авто (об этом ниже). Размеры и коэффициенты установлены Постановлением Правительства РФ № 1291, и именно его актуальную редакцию имеет смысл проверять перед сделкой.

Помимо этого взимается таможенный сбор — плата за совершение таможенных операций, размер которой для физлиц зависит от стоимости автомобиля. А акциз и НДС платят юридические лица: акциз привязан к мощности двигателя, а НДС считается от суммы «стоимость плюс пошлина плюс акциз». Для физлиц при ввозе «для себя» эти два платежа, как правило, не начисляются.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Кто и за что платит

Для физлица, ввозящего машину для личного пользования, набор платежей короче: обычно это таможенная пошлина, утилизационный сбор и таможенный сбор. Для юрлица к ним добавляются акциз и НДС.

Отдельно стоит держать в голове параметры самого автомобиля, которые влияют на расчёт: возраст (год выпуска), объём и мощность двигателя, тип топлива (бензин, дизель, гибрид, электро), а также статус ввозящего — физлицо или юрлицо.

© Tanya_Terekhina/Shutterstock

Льготы и пороги

По состоянию на дату публикации льготный утильсбор для физлиц сохраняется только для легковых автомобилей с двигателем мощностью до 160 л.с. и объёмом менее 3 литров (для электромобилей и гибридов порог по мощности — до 80 л.с.). Ориентировочные суммы: около 3 400 рублей для машин младше трёх лет и около 5 200 ₽ для более старых.

Если параметры выходят за эти рамки, сбор считается по «коммерческой» формуле — а это уже сотни тысяч и миллионы рублей. С весеннего этапа реформы 2026 года под коммерческий расчёт попадают и физлица, если мощность двигателя превышает 160 л.с. Базовая ставка утильсбора для легковых авто составляет 20 000 рублей и умножается на коэффициент из постановления правительства.

Поскольку речь идёт о ввозе колёсных транспортных средств в рамках единых правил Таможенного союза, многие нормы устанавливаются на уровне ЕАЭС, а часть — национальным законодательством. Перед сделкой имеет смысл свериться с официальными источниками и сделать предварительный расчёт у таможенного брокера или через таможенный калькулятор.

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Документы и подготовка до ввоза

Чтобы процедура по растаможке авто прошла без задержек, пакет документов готовят заранее — ещё до того, как машина окажется на границе. Базовый перечень при ввозе автомобиля выглядит так:

Договор купли-продажи или инвойс — подтверждает цену сделки и используется при определении таможенной стоимости.

— подтверждает цену сделки и используется при определении таможенной стоимости. Документы на автомобиль — техпаспорт страны вывоза, регистрационные документы.

— техпаспорт страны вывоза, регистрационные документы. Подтверждение оплаты — банковские документы, чеки, выписки.

— банковские документы, чеки, выписки. Сведения о VIN — идентификационный номер должен совпадать во всех документах и на кузове.

— идентификационный номер должен совпадать во всех документах и на кузове. Документы перевозки — коносамент, CMR, иные транспортные и сопроводительные бумаги.

— коносамент, CMR, иные транспортные и сопроводительные бумаги. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — при необходимости подтверждает соответствие машины техническим требованиям. Документ о безопасности конструкции транспортного средства оформляется в аккредитованной лаборатории и нередко требуется до выпуска авто.

— при необходимости подтверждает соответствие машины техническим требованиям. Документ о безопасности конструкции транспортного средства оформляется в аккредитованной лаборатории и нередко требуется до выпуска авто. Депозит — перед подачей декларации делается внесение на таможенный депозит, то есть авансовый платёж, из которого затем списываются пошлины и сборы.

Порядок оформления

Процедура оформления выстроена по понятным этапам. Сроки на каждом шаге зависят от загруженности поста, корректности документов и типа ввоза, поэтому ниже — логика действий, а не жёсткий порядок.

Предварительный расчёт. Считаете ориентировочную сумму платежей по параметрам авто — это помогает спланировать бюджет. Внесение депозита. Деньги заранее поступают на таможенный счёт, чтобы было из чего списывать платежи. Подача декларации. Физлицо при ввозе «для себя» подаёт пассажирскую таможенную декларацию; при ввозе из стран ЕАЭС применяется свой порядок (например, таможенный приходный ордер). Юрлица декларируют машину как товар. Проверка документов. Таможенными органами сверяются сведения о VIN, стоимости, соответствии техническим требованиям. Уплата платежей — пошлины, утилизационного сбора, таможенного сбора, а для юрлиц также акциза и НДС. Выпуск автомобиля. После списания всех платежей машина выпускается в свободное обращение. Оформление ЭПТС. Сведения вносятся в систему электронных паспортов транспортных средств — без оформленного и оплаченного паспорта зарегистрировать машину не получится. Регистрация. Завершающий шаг — постановка на учёт в ГИБДД.

© Виктор Антонюк/РИА Новости

Ошибки, риски и роль брокера

Большая часть проблем при ввозе авто связана не с самой границей, а с подготовкой. Типичные риски:

Неверная таможенная стоимость — заниженная цена в договоре приводит к корректировке и доплате, а иногда к санкциям за недостоверное декларирование.

— заниженная цена в договоре приводит к корректировке и доплате, а иногда к санкциям за недостоверное декларирование. Ошибки в VIN и документах — любое расхождение между документами и фактом тормозит выпуск.

— любое расхождение между документами и фактом тормозит выпуск. Несоответствие техническим требованиям — если конструкция не проходит по нормам безопасности, потребуется доработка и повторная сертификация.

— если конструкция не проходит по нормам безопасности, потребуется доработка и повторная сертификация. Задержки на границе — неполный пакет документов или неоплаченный депозит — частая причина простоя.

— неполный пакет документов или неоплаченный депозит — частая причина простоя. Санкционные и логистические ограничения — отдельные модели и направления поставок могут быть закрыты или усложнены; это стоит проверять до покупки.

Как выбирать помощника

Брокеры и сервисы по растаможке экономят время, но к их выбору стоит подходить трезво — и не по рекламе. Ориентируйтесь на:

Договор — прозрачные условия, зафиксированная ответственность сторон, понятный предмет услуги.

— прозрачные условия, зафиксированная ответственность сторон, понятный предмет услуги. Опыт — реальные кейсы по вашему типу авто и направлению ввоза.

— реальные кейсы по вашему типу авто и направлению ввоза. Прозрачность расчёта — хороший брокер показывает структуру платежей построчно, а не одну цифру «под ключ», и объясняет, от чего зависит каждая строка.

— хороший брокер показывает структуру платежей построчно, а не одну цифру «под ключ», и объясняет, от чего зависит каждая строка. Ответственность — кто и чем отвечает за ошибки в расчёте или документах.

Грамотная подготовка и честный расчёт делают растаможку предсказуемой статьёй расходов, а не источником неприятных сюрпризов. А поскольку правила и тарифы регулярно меняются, перед каждой сделкой ключевые цифры стоит сверять заново — с действующими нормативными актами и расчётом таможни на дату ввоза.